На Кураховском направлении сейчас 13 боестолкновений, на Покровском - 6. Враг нанес авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, - Генштаб

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в целом, с начала суток произошло 120 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Поповка, Бобылевка, Сидоровка, Тимофеевка, Александровка, Бачевск Сумской области и Тимофеевка на Харьковщине.

Обстановка на Харьковщине

Вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица на Харьковском направлении с начала суток враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Также россияне совершили авиаудары по Нескучному и Казачьей Лопани, применив восемь КАБ.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия неподалеку от Двуречной, Петропавловки и Колесниковки. Одно боестолкновение закончилось, еще два - продолжаются до сих пор.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполовка и Терны. Не завершились шесть атак противника.

Наши защитники остановили одну атаку на Северском направлении вблизи населенного пункта Белогоровка.

Силы обороны отбили три штурма россиян вблизи Григорьевки и Часова Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал пять раз неподалеку населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка.

"На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили десять атак, шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Кураховском направлении враг 27 раз атаковал вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка. Четырнадцать боестолкновений завершены, еще 13 - продолжаются до сих пор", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении оккупанты восемь раз атаковали позиции наших войск у Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя, семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар, задействовав штурмовую авиацию по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.