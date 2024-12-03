ВСУ должны удержать территорию в Курской области до инаугурации Трампа, - BBC
Украинские военные должны удерживать территории в Курской области до 20 января 2025 года - даты, когда президентом США станет Дональд Трамп. Россияне же хотят вытеснить ВСУ оттуда - и тоже сделать это до 20 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на собственные источники среди военных.
Журналисты отмечают, что общались с украинскими военными через Telegram. Они рассказали о тяжелых погодных условиях и хроническом недосыпе из-за постоянных российских бомбардировок, в частности с использованием планирующих бомб весом 3000 кг. Военнослужащие сказали, что постепенно отступают под колоссальным натиском противника. Один из бойцов также рассказал об усталости и отсутствии ротаций.
"Главная задача, которая стоит перед нами, - удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом на что-то обменять. Никто не знает что", - сказал один из украинских военнослужащих.
При этом россияне непрерывно штурмуют украинские позиции, используя бронетехнику, КАБы и множество живой силы. Несмотря на огромные потери они понемногу продвигаются вперед, сейчас Украина контролирует 60% от территории, которую она захватила по итогам наступления в августе.
"Под огромным давлением врага и с приближением зимы было бы странно услышать много оптимизма. Но сообщения, которые мы получили, почти одинаково мрачные, что свидетельствует о том, что мотивация является проблемой. Некоторые сомневались, сработала ли одна из первоначальных целей операции - отвлечь российских солдат от восточного фронта Украины", - добавило издание.
Собеседники BBC сказали, что пока не сталкивались с северокорейскими войсками в Курской области. По их словам, любому, кто захватит в плен северокорейского солдата, пообещали награду.
Напомним, Соединенные Штаты изменили установки для Украины и позволили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.
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В молодости, когда гулял на Дальнем. намечалась шабашка. С довольно хорошей оплатой. Тигров уссурийских живьем для зоопарков ловить.
Все інше фантазії і думка,що пуйло піде на обмін територіями -самообман,тим більше, атакує і витісняє з "курська".
Во вторых ватаны если раньше считали что это где то далеко война и их не касаеться.Кто хочет за бабки едет.То теперь война у них.И начинают больше критиковать путлера за его войну.
Ну і звичайно планувати майбутні втрати. Бо якщо ти виходиш з міста (забудови) в чисто поле то треба враховувати що буде ще гірше. А тому тут треба або тримати, або відходити аж до наступного населеного пункту. Хоча краще б завчасно будувати укріплення в полі, але...
Ніякий агент не зробив би краще зермака.