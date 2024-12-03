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Новости Война
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ВСУ должны удержать территорию в Курской области до инаугурации Трампа, - BBC

Бої у Курській області: що відомо

Украинские военные должны удерживать территории в Курской области до 20 января 2025 года - даты, когда президентом США станет Дональд Трамп. Россияне же хотят вытеснить ВСУ оттуда - и тоже сделать это до 20 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет BBC со ссылкой на собственные источники среди военных.

Журналисты отмечают, что общались с украинскими военными через Telegram. Они рассказали о тяжелых погодных условиях и хроническом недосыпе из-за постоянных российских бомбардировок, в частности с использованием планирующих бомб весом 3000 кг. Военнослужащие сказали, что постепенно отступают под колоссальным натиском противника. Один из бойцов также рассказал об усталости и отсутствии ротаций.

"Главная задача, которая стоит перед нами, - удержать максимум территории до инаугурации Трампа и начала переговоров. Чтобы потом на что-то обменять. Никто не знает что", - сказал один из украинских военнослужащих.

При этом россияне непрерывно штурмуют украинские позиции, используя бронетехнику, КАБы и множество живой силы. Несмотря на огромные потери они понемногу продвигаются вперед, сейчас Украина контролирует 60% от территории, которую она захватила по итогам наступления в августе.

"Под огромным давлением врага и с приближением зимы было бы странно услышать много оптимизма. Но сообщения, которые мы получили, почти одинаково мрачные, что свидетельствует о том, что мотивация является проблемой. Некоторые сомневались, сработала ли одна из первоначальных целей операции - отвлечь российских солдат от восточного фронта Украины", - добавило издание.

Собеседники BBC сказали, что пока не сталкивались с северокорейскими войсками в Курской области. По их словам, любому, кто захватит в плен северокорейского солдата, пообещали награду.

Напомним, Соединенные Штаты изменили установки для Украины и позволили ВСУ использовать американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перед ВС РФ стоит задача: вытеснить ВСУ из Курщины и зайти на территорию Сумской области, - Зеленский

Автор: 

боевые действия (4015) ВСУ (6579) Курск (1092)


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Топ комментарии
+4
Вообще правильно что путлер теперь разрушает свои же города и села заместо украинских.
Во вторых ватаны если раньше считали что это где то далеко война и их не касаеться.Кто хочет за бабки едет.То теперь война у них.И начинают больше критиковать путлера за его войну.
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03.12.2024 09:10
+2
Завдання зермака-утримувати на "курську" добірні укр.зєднання доти, допоки його хазяїн не забере весь Донбас,щоби касапи не отримали там належного опору.
Все інше фантазії і думка,що пуйло піде на обмін територіями -самообман,тим більше, атакує і витісняє з "курська".
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03.12.2024 08:52
+2
Цей план-фуфло. Який ідіот його придумав? Ніхто нічого не буде розмінювати. ***** навіть перемовини не почне доки ЗСУ в Курській області.
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03.12.2024 08:56
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Ну як відволікли? - кацапи ж там є - могли бути в Украіні - то и наші солдати могли бути в Украіні - вони хотіли напасти - ми іх виперидили
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03.12.2024 08:47 Ответить
Підрозділу який захопить в полон північно-корейського солдата буде винагорода 20 безпілотників , і пообіцяв цю премію П.О.Порошенко.
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03.12.2024 08:51 Ответить
В 14-Ом Коломойский предлагал баксы за ГРУшника.
В молодости, когда гулял на Дальнем. намечалась шабашка. С довольно хорошей оплатой. Тигров уссурийских живьем для зоопарков ловить.
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03.12.2024 09:19 Ответить
Завдання зермака-утримувати на "курську" добірні укр.зєднання доти, допоки його хазяїн не забере весь Донбас,щоби касапи не отримали там належного опору.
Все інше фантазії і думка,що пуйло піде на обмін територіями -самообман,тим більше, атакує і витісняє з "курська".
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03.12.2024 08:52 Ответить
Цей план-фуфло. Який ідіот його придумав? Ніхто нічого не буде розмінювати. ***** навіть перемовини не почне доки ЗСУ в Курській області.
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03.12.2024 08:56 Ответить
Він про це тобі сам розповів?
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03.12.2024 09:09 Ответить
Вообще правильно что путлер теперь разрушает свои же города и села заместо украинских.
Во вторых ватаны если раньше считали что это где то далеко война и их не касаеться.Кто хочет за бабки едет.То теперь война у них.И начинают больше критиковать путлера за его войну.
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03.12.2024 09:10 Ответить
Все вірно, тільки треба враховувати нюанс. Оце "утримати любой ціной" це дибілізм і скотство. Головне не території а люди. Враховувати треба лише втрати людей (на другому плані - техніки). А території аж на третьому. Утримувати треба поки втрати врого значно перевищують наші. Якщо настає жопа то треба відходити. Що на Донбасі що на Курщині.
Ну і звичайно планувати майбутні втрати. Бо якщо ти виходиш з міста (забудови) в чисто поле то треба враховувати що буде ще гірше. А тому тут треба або тримати, або відходити аж до наступного населеного пункту. Хоча краще б завчасно будувати укріплення в полі, але...
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03.12.2024 09:20 Ответить
От і врахували: кращі війська на "курську"',тро і новосформовані-тримаються за житлові і промислові масиви міст,позаду в полях немає фортифікацій.
Ніякий агент не зробив би краще зермака.
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03.12.2024 09:53 Ответить
Даже чисто агитационный ВВС начал нести пессимистичную муть.
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03.12.2024 09:45 Ответить
Це і так зрозуміло. Бо це єдиний наш козир перед торгами за "перемир'я".
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03.12.2024 09:48 Ответить
але що відбудеться 20 січня ? небо впаде на землю ? уйло просто перенесе дату гіпотетичних перемовин на 1 березня, травня, липня... і так далі.
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03.12.2024 10:20 Ответить
Гарне питання!!! ПІСЛЯ 20 січня Трамп ТІЛЬКИ подумає, чи є сенс розмовляти з хитрожопим і сцикливим тхореням з Києва, яке грає роль Наполеона у самодіяльному театрі Офісу Призиндента у Києву під режисурою і продюсерством Єрмака.
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03.12.2024 10:26 Ответить
За Україну, за Трампа
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03.12.2024 10:36 Ответить
Удержать территорию Расии нужно, иначе всё єто будет бессмысленно...
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03.12.2024 11:51 Ответить
 
 