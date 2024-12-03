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Новини Війна
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ЗСУ мають утримати територію у Курській області до інавгурації Трампа, - ВВС

Бої у Курській області: що відомо

Українські військові повинні утримувати території у Курській області до 20 січня 2025 року – дати, коли президентом США стане Дональд Трамп. Росіяни ж хочуть витіснити ЗСУ звідти – і теж зробити це до 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на власні джерела серед військових.

Журналісти зазначають, що спілкувались з українськими військовими через Telegram. Вони розповіли про важкі погодні умови і хронічний недосип через постійні російські бомбардування, зокрема з використанням плануючих бомб вагою 3000 кг. Військовослужбовці сказали, що поступово відступають під колосальним натиском противника. Один із бійців також розповів про втому і відсутність ротацій.

"Головне завдання, яке стоїть перед нами, - утримати максимум території до інавгурації Трампа і початку переговорів. Щоб потім на щось обміняти. Ніхто не знає що", – сказав один з українських військовослужбовців.

При цьому росіяни безперервно штурмують українські позиції, використовуючи бронетехніку, КАБи та безліч живої сили. Попри величезні втрати вони потроху просуваються вперед, зараз Україна контролює 60% від території, яку вона захопила за підсумками наступу в серпні.

"Під величезним тиском ворога та з наближенням зими було б дивно почути багато оптимізму. Але повідомлення, які ми отримали, майже однаково похмурі, що свідчить про те, що мотивація є проблемою. Дехто сумнівався, чи спрацювала одна з початкових цілей операції – відволікти російських солдатів від східного фронту України", – додало видання.

Співрозмовники BBC сказали, що поки не стикалися з північнокорейськими військами в Курській області. За їхніми словами, будь-кому, хто захопить у полон північнокорейського солдата, пообіцяли нагороду.

Нагадаємо, Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перед ЗС РФ стоїть завдання: витіснити ЗСУ з Курщини та зайти на територію Сумської області, - Зеленський

Автор: 

бойові дії (3711) ЗСУ (7504) Курськ (1093)


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Топ коментарі
+4
Вообще правильно что путлер теперь разрушает свои же города и села заместо украинских.
Во вторых ватаны если раньше считали что это где то далеко война и их не касаеться.Кто хочет за бабки едет.То теперь война у них.И начинают больше критиковать путлера за его войну.
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03.12.2024 09:10
+2
Завдання зермака-утримувати на "курську" добірні укр.зєднання доти, допоки його хазяїн не забере весь Донбас,щоби касапи не отримали там належного опору.
Все інше фантазії і думка,що пуйло піде на обмін територіями -самообман,тим більше, атакує і витісняє з "курська".
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03.12.2024 08:52
+2
Цей план-фуфло. Який ідіот його придумав? Ніхто нічого не буде розмінювати. ***** навіть перемовини не почне доки ЗСУ в Курській області.
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03.12.2024 08:56
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Ну як відволікли? - кацапи ж там є - могли бути в Украіні - то и наші солдати могли бути в Украіні - вони хотіли напасти - ми іх виперидили
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03.12.2024 08:47 Відповісти
Підрозділу який захопить в полон північно-корейського солдата буде винагорода 20 безпілотників , і пообіцяв цю премію П.О.Порошенко.
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03.12.2024 08:51 Відповісти
В 14-Ом Коломойский предлагал баксы за ГРУшника.
В молодости, когда гулял на Дальнем. намечалась шабашка. С довольно хорошей оплатой. Тигров уссурийских живьем для зоопарков ловить.
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03.12.2024 09:19 Відповісти
Завдання зермака-утримувати на "курську" добірні укр.зєднання доти, допоки його хазяїн не забере весь Донбас,щоби касапи не отримали там належного опору.
Все інше фантазії і думка,що пуйло піде на обмін територіями -самообман,тим більше, атакує і витісняє з "курська".
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03.12.2024 08:52 Відповісти
Цей план-фуфло. Який ідіот його придумав? Ніхто нічого не буде розмінювати. ***** навіть перемовини не почне доки ЗСУ в Курській області.
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03.12.2024 08:56 Відповісти
Він про це тобі сам розповів?
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03.12.2024 09:09 Відповісти
Вообще правильно что путлер теперь разрушает свои же города и села заместо украинских.
Во вторых ватаны если раньше считали что это где то далеко война и их не касаеться.Кто хочет за бабки едет.То теперь война у них.И начинают больше критиковать путлера за его войну.
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03.12.2024 09:10 Відповісти
Все вірно, тільки треба враховувати нюанс. Оце "утримати любой ціной" це дибілізм і скотство. Головне не території а люди. Враховувати треба лише втрати людей (на другому плані - техніки). А території аж на третьому. Утримувати треба поки втрати врого значно перевищують наші. Якщо настає жопа то треба відходити. Що на Донбасі що на Курщині.
Ну і звичайно планувати майбутні втрати. Бо якщо ти виходиш з міста (забудови) в чисто поле то треба враховувати що буде ще гірше. А тому тут треба або тримати, або відходити аж до наступного населеного пункту. Хоча краще б завчасно будувати укріплення в полі, але...
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03.12.2024 09:20 Відповісти
От і врахували: кращі війська на "курську"',тро і новосформовані-тримаються за житлові і промислові масиви міст,позаду в полях немає фортифікацій.
Ніякий агент не зробив би краще зермака.
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03.12.2024 09:53 Відповісти
Даже чисто агитационный ВВС начал нести пессимистичную муть.
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03.12.2024 09:45 Відповісти
Це і так зрозуміло. Бо це єдиний наш козир перед торгами за "перемир'я".
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03.12.2024 09:48 Відповісти
але що відбудеться 20 січня ? небо впаде на землю ? уйло просто перенесе дату гіпотетичних перемовин на 1 березня, травня, липня... і так далі.
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03.12.2024 10:20 Відповісти
Гарне питання!!! ПІСЛЯ 20 січня Трамп ТІЛЬКИ подумає, чи є сенс розмовляти з хитрожопим і сцикливим тхореням з Києва, яке грає роль Наполеона у самодіяльному театрі Офісу Призиндента у Києву під режисурою і продюсерством Єрмака.
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03.12.2024 10:26 Відповісти
За Україну, за Трампа
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03.12.2024 10:36 Відповісти
Удержать территорию Расии нужно, иначе всё єто будет бессмысленно...
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03.12.2024 11:51 Відповісти
 
 