ЗСУ мають утримати територію у Курській області до інавгурації Трампа, - ВВС

Українські військові повинні утримувати території у Курській області до 20 січня 2025 року – дати, коли президентом США стане Дональд Трамп. Росіяни ж хочуть витіснити ЗСУ звідти – і теж зробити це до 20 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише BBC із посиланням на власні джерела серед військових.

Журналісти зазначають, що спілкувались з українськими військовими через Telegram. Вони розповіли про важкі погодні умови і хронічний недосип через постійні російські бомбардування, зокрема з використанням плануючих бомб вагою 3000 кг. Військовослужбовці сказали, що поступово відступають під колосальним натиском противника. Один із бійців також розповів про втому і відсутність ротацій.

"Головне завдання, яке стоїть перед нами, - утримати максимум території до інавгурації Трампа і початку переговорів. Щоб потім на щось обміняти. Ніхто не знає що", – сказав один з українських військовослужбовців.

При цьому росіяни безперервно штурмують українські позиції, використовуючи бронетехніку, КАБи та безліч живої сили. Попри величезні втрати вони потроху просуваються вперед, зараз Україна контролює 60% від території, яку вона захопила за підсумками наступу в серпні.

"Під величезним тиском ворога та з наближенням зими було б дивно почути багато оптимізму. Але повідомлення, які ми отримали, майже однаково похмурі, що свідчить про те, що мотивація є проблемою. Дехто сумнівався, чи спрацювала одна з початкових цілей операції – відволікти російських солдатів від східного фронту України", – додало видання.

Співрозмовники BBC сказали, що поки не стикалися з північнокорейськими військами в Курській області. За їхніми словами, будь-кому, хто захопить у полон північнокорейського солдата, пообіцяли нагороду.

Нагадаємо, Сполучені Штати змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ.

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