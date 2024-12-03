Шольц встретился с Кличко - обсуждали усиление Украины и приглашение в НАТО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о необходимости усиления позиций Украины, чтобы в Европу вернулся мир.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая. У Украины должны быть сильные переговорные позиции. Если мы хотим, чтобы мир и стабильность вернулись в Европу, важно не поддаваться на шантаж Путина, в частности - ядерный", - заявил Виталий Кличко.

Он еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты "Таурус". Вместе с ракетными системами от других стран они способны усилить позиции Украины, уверен Кличко.

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Также Кличко говорил о важности надежных гарантий безопасности для Украины.

"Нужно не просто закончить войну. А на условиях, чтобы не были нарушены национальные интересы Украины. Иначе мир будет иллюзией, паузой перед новой агрессией россии. Я подчеркнул, что необходимым условием любых дипломатических договоренностей должны быть надежные гарантии безопасности Украины. Единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Приглашение должна получить вся Украина, а не ее часть", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева акцентировал, что без Украины построение новой, эффективной системы безопасности в Европе невозможно.

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