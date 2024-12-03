Шольц встретился с Кличко - обсуждали усиление Украины и приглашение в НАТО
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о необходимости усиления позиций Украины, чтобы в Европу вернулся мир.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая. У Украины должны быть сильные переговорные позиции. Если мы хотим, чтобы мир и стабильность вернулись в Европу, важно не поддаваться на шантаж Путина, в частности - ядерный", - заявил Виталий Кличко.
Он еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты "Таурус". Вместе с ракетными системами от других стран они способны усилить позиции Украины, уверен Кличко.
Также Кличко говорил о важности надежных гарантий безопасности для Украины.
"Нужно не просто закончить войну. А на условиях, чтобы не были нарушены национальные интересы Украины. Иначе мир будет иллюзией, паузой перед новой агрессией россии. Я подчеркнул, что необходимым условием любых дипломатических договоренностей должны быть надежные гарантии безопасности Украины. Единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Приглашение должна получить вся Украина, а не ее часть", - подчеркнул Кличко.
Мэр Киева акцентировал, что без Украины построение новой, эффективной системы безопасности в Европе невозможно.
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не виключено, що саме на прохання Віталія Кличка Німеччиною до ЗСУ буде надано Taurusи.
Шановний Dr. Ironfist наснаги!
Після розвалу німецької владної світлофорної коаліції, на Німеччину на початку наступного року очікують парламентські вибори.
А останні 20років перед кожними парламентськими виборами в ФРН, у багатьох німецьких топ політиків є ''традиція'' - проводити зустрічі з братами Кличками і показово на камери міцно тиснути їм руки... ось такі вони вибори...