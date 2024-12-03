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Шольц встретился с Кличко - обсуждали усиление Украины и приглашение в НАТО

Шольц зустрівся з Кличком: що обговорювали?

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Говорили о необходимости усиления позиций Украины, чтобы в Европу вернулся мир.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая. У Украины должны быть сильные переговорные позиции. Если мы хотим, чтобы мир и стабильность вернулись в Европу, важно не поддаваться на шантаж Путина, в частности - ядерный", - заявил Виталий Кличко.

Он еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты "Таурус". Вместе с ракетными системами от других стран они способны усилить позиции Украины, уверен Кличко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия в декабре передаст Украине шестую систему ПВО IRIS-T и пусковые установки для Patriot, - Шольц

Также Кличко говорил о важности надежных гарантий безопасности для Украины.

"Нужно не просто закончить войну. А на условиях, чтобы не были нарушены национальные интересы Украины. Иначе мир будет иллюзией, паузой перед новой агрессией россии. Я подчеркнул, что необходимым условием любых дипломатических договоренностей должны быть надежные гарантии безопасности Украины. Единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Приглашение должна получить вся Украина, а не ее часть", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева акцентировал, что без Украины построение новой, эффективной системы безопасности в Европе невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я четко сказал Путину: РФ должна прекратить войну и вывести свои войска из Украины, - Шольц

Автор: 

Кличко Виталий (4638) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+15
чекаймо накидів з оп на кличка.Лідор наш ревнивий
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03.12.2024 09:05
+10
О, Шольц зрозумів що зеленими ніпрощо розмовляти
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03.12.2024 09:11
+10
Це не єдина причина. Віталія Кличка більше сприймають, як політика, ніж зелену шелупонь.
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03.12.2024 09:45
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Правила форума Совет форумчан
чекаймо накидів з оп на кличка.Лідор наш ревнивий
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03.12.2024 09:05 Ответить
100%
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03.12.2024 09:07 Ответить
Просто Кличко единственный человек в Киеве из власти, который свободно разговаривает на немецком
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03.12.2024 09:11 Ответить
Це не єдина причина. Віталія Кличка більше сприймають, як політика, ніж зелену шелупонь.
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03.12.2024 09:45 Ответить
О, Шольц зрозумів що зеленими ніпрощо розмовляти
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03.12.2024 09:11 Ответить
О, навіть Шольц зрозумів що зеленими ніпрощо розмовляти....
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03.12.2024 10:10 Ответить
німці реально глибоко поважать та закохані у Віталія та Володимира Кличків, довіряють їм.
не виключено, що саме на прохання Віталія Кличка Німеччиною до ЗСУ буде надано Taurusи.
Шановний Dr. Ironfist наснаги!
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03.12.2024 09:40 Ответить
Який смачний ляпос Найвеличнишому ЩЕНЕВТІКУ ХЕРПІДУСАМУ
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03.12.2024 09:55 Ответить
Це не просто протокольна зустріч - до таких людей, як Кличко , прислухаються світові лідери . Тепер необхідно, щоб нинішня влада терміново підключила команду дипломатів і посадовців часів Порошенка . На жаль , все навпаки ... .
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03.12.2024 10:20 Ответить
Тут усе банально просто.
Після розвалу німецької владної світлофорної коаліції, на Німеччину на початку наступного року очікують парламентські вибори.
А останні 20років перед кожними парламентськими виборами в ФРН, у багатьох німецьких топ політиків є ''традиція'' - проводити зустрічі з братами Кличками і показово на камери міцно тиснути їм руки... ось такі вони вибори...
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03.12.2024 10:57 Ответить
Та так,вибори бо"Альтирнатива"піджимає,в програмі,вихід з ЄС,вернути свою валюту,нові блоки(відомо з ким) ітд.
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03.12.2024 12:20 Ответить
 
 