Я четко сказал Путину: РФ должна прекратить войну и вывести свои войска из Украины, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре, заявил, что Россия должна прекратить войну.
Об этом он сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.
Украина имеет свою армию и свои Вооруженные силы, и может достичь своей полной независимости. Это означает, что Россия должна прекратить войну и вывести свои войска. Я ему (Путину - Ред.) это четко сказал", - отметил Шольц.
Также он рассказал о разговоре с Путиным в начале 2022 года и заявил, что Россия "начать эту войну решила еще за два года до начала".
Звонок Шольца Путину
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.
По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.
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А кацапи також багато чого обіцяли, наприклад не нападати на нас, напали? До них немає запитань і до Боневтіка немає запитань, чому не готував країну до війни?
Цьогоріч Німеччина надала Києву допомоги на вісім мільярдів євро. Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України ФРН підтримала Україну на 28 мільярдів євро, повідомляли раніше в Берліні.
Во первых, это красиво...
заявив, що Росія "почати цю війну вирішила ще за два роки до початку". Джерело: https://censor.net/ua/n352301
Німеччина , при цьому , стала б величезним хабом по транзиту кацапського газу в Європу ... правда ? Але щось пішло не так ...
То не справа німеччини ! ***** ніколи б не поліз в Україну , як би був не впевнений в реакції своїх західних союзників ! ПП1 І ПП2 не просто ж так будували
Фсьо Чьотко!! шольц сестра гадюки
По Грому 2 ще раз-як тільки цю ракету поставили б на серійне виробництво розвідка рашки про це би миттєво знала.Навіть якби сталося диво і це виробництво організували в 2018 році тоді б він почав повномасштабну в 2018.Шо ви всі такі наївні думаєте шо пуйло би сиділо и клацало клювом поки би ми виробляли протягом років сотні дальнобійних ракет?Ми витягнули повномасштабну виключно на радянських запасах артилерії і точок У потім пішли Хімарси.Але найкращим запобіжником від війни було б закриття неба Америкою над Україною на початку лютого 22 року і під цим прикриттям масова поставка Хімарсів і Атакамсів і сотен важкої техніки.
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Порошенко міг скільки завгодно укріплювати бригадами Південь,але без підриву мостів і створення мертвої 3 км.зони на адмін.межі з Кримом це не мало ніякого значення.Замість цього там зробили пропускні пункти щоб ждуни і шпигуни рашки спокійно шлялись в Україну.Він не розумів що рашка готується до повномасштабної війни створюючи плацдарм для нападу?Чому тоді не розірвав угоду з НАТО про знищення протипіхотних мін?Чому так само витрачав гроші на будівництво доріг замість того щоб купити хоча б ескадрилію західних літаків?І саме головне чому він просрав інформаційну політику і програв розгромно шоумену на виборах?
Все фуфло яке там розказують про агента Кремля ітд розбиваються одним простим фактом-Зеленський маючи більшість в парламенті не імплементував мінські угоди в наше законодавство бо воно було руйнівним для нашого євроатлантичного і європейського вектору.Ось по цій причину пуйло і прийняв рішення відмовитись від білоруського сценарію і почати повномасштабну війну.
Порівняння для того щоб до всіх зрадофілів дійшло шо ця стаття витрат не мала ніякого суттєвого впливу на довготривалу війну з рашкою.Я вже навіть не піднімаю питання про військову логістику для якої якісні дороги мають теж дуже важливе значення.
Бригади без нормального прикриття ППО нічого по суті не могли би там зробити.Це Степ і там єдиним виходом було будувати водні і мінні перешкоди,а також підривати мости щоб з Криму не поперла піхота рашонацистів і змогла оточити Маріуполь і південь Донбасу.Порошенко гарно все замінував,але питання чому він ті мости не підірвав залишається відкритим.
За які кошти Порошенко мав купувати літаки?А вот взяв би всі гроші з дорожного фонду.Ви ж так незадоволені будівництвом доріг при Зелі то чого Порошенко їх теж будував?
Чому ж тоді доля Януковича не спіткала Порошенка який подав закон про децентралізацію і проголосував за нього в першому читанні в 2015 році,де мінські домовленості закріплювалися в Конституцію зі всім тим шлаком типу автономії ОРДЛО,народної міліції сепаратистів,своїх судів ітд?
Ти розказуєш як олігархи трахнули Порошенка в інформаційному плані.Питання чому він не зміг їх нагнути і підмяти під себе інформаційну політику щоб виграти вибори вдруге залишається без відповіді.Якшо він з шулерами грав по чесному і програв то він винен не менше ніж шулери.
Як Ви бачите що тільки за один рік при зеленському було витрачено на будівництво доріг майже стільки ж , як було витрачено при Порошенко за всі чотири роки. І ніхто не каже що дороги зовсім не можна будувати, Але не можна було всі гроші забирати у арміі і у суспільства і закатувати іх в асфальт. Навіщо так було робити, і це в той час коли ворог стояв у воріт? Туди навіть забирались навіть і ті гроші які за призначенням мали використовувати для боротьби з COVID. За часів зеленського не було закуплено для ЗСУ жодноі каски, жодного бронежелета, одягу на складах не вистачало. Я вже не кажу про закриття усіх ракетних программ,скорочення закупівлі зброі і таке інше. Бо ці всі гроші теж пішли на дороги . Не можна так було робити! Я це Вам намагаюсь втолмачити, а Ви все за своє- а от ваш Порошенко теж будував дороги, Та хай би й ваш зеленський іх будував, але не можна було кидати усі кошти тільки туди і нехтувати усім іншим і вперш за все безпекою і боєздатністью краіни. І таки ж знову, не можна порівнювати витрати під час повноцінной війни і з витрататми для підготовки до війни. Це зовсім інші речі, Дивує що Ви знову намагаєтесь натягнути сову нат глобус. І про яку військову логістику Ви тут говорите? Те що якісні дороги мають дуже важливе значення - то без питань якщо в середині краіни , або десь на Заході. Але ніхто не будує доріг до кордонів з потенційним агрессором, якщо ти очикуєш від нього нападу, і готуєшся до оборони. А як показала практика, ворог якраз і використав для свого наступу иайже всі нові побудовані та відремонтовані зеленським дороги..Уявляю як під@ри були цим задоволені і як вони були вдячні....І знову Ви звинувачуєте Порошенко що він не підірвав мости з Чонгару? Він мав це зробити ще свого часу? Не зеленського звинувачуєте який усе розмінував і не підірвав, а Порошенко.... Ви це серьезно? Ну вибачте, це питання настільки риторичне що я його навіть і коментувати і пояснювати не хочу.... І ще не плутайте Закон про особливий статус Донбасу і Закон про децентралізацію - це теж зовсім інші речі та різні закони. Перший закон був створений у рамках Мінських домовленостейі полягає в запровадженні особливого порядку місцевого самоврядування терміном на 3 роки для ОРДЛО , і нічого там і близько не закріплювалось у Конституцію типу шлаку автономії ОРДЛО. Це вже пізніше зеленський щось там пропонував путіну внести якісь зміни до конституціі в цьому напрямку Почитайте краще ці закони. І про програш Порошенка в інформаційному плані олігархам- ви самі відповіли на своє запитання- Бо він з шулерами грав по чесному тому і програв ......Але ж він у вас і тут винен. Ви просто неперевершені!!!
Так я з самого початку казав що цей факап з непідірваними мостами провина їх обох.Але ж вирити водний канал між Кримом і Україною це задача не на 2 роки,а ось за 5 років цілком посильно.
Так в законі про децентралізацію було окремо прописано що виключення цього закону будуть стосуватися ОРДЛО яке буде регулюватися окремим законом якій відповідає Мінським домовленостям.Тому під Верховною Радою тоді були масові протести і підриви гранат.
Звісно винен.Якшо ти сідаєш грати з шулером то маєш сам використовувати шулерські прийоми щоб виграти.Навіть Зеля якось знайшов за шо посадити Коломойського.Чому цього не зробив Порошенко?Бо загрався в демократію і абсолютно не слідкував за інформаційним полем дозволяючи просажувати свій рейтинг.
Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц. А ще передає величезну суму грошей, які звичайно розкрадуть 6 менеджерів і команда малоросів Боневтіка.
А якщо так будете обливати брудом всіх тих, хто підтримує Україну, то залишимося один на один з ворогом. Цього мабуть хоче Боневтік, а потім вийде і скаже, що ми слабші, бо одні?
Все, воно буде договорюватись дипломатично. Віддасть гусні захоплені території. Але це не поганий Мінськ. Не переплутайте
Трамп вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, погрожуючи «повним пеклом».
Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має звільнити всіх ізраїльських заручників до 20 січня, інакше він обіцяє влаштувати на Близькому Сході «повне пекло».
Трамп також наголосив, що не зазнає подальших загроз або затримок у звільненні заручників.
Виходить, що Трамп здатен на категоричний ультиматум терористам ХАМАС, відповідно, таким же чином він міг би говорити і з терористами з Кремля, який тримає в заручниках цілий континент.
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