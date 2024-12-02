Я четко сказал Путину: РФ должна прекратить войну и вывести свои войска из Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ноябре, заявил, что Россия должна прекратить войну.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

Украина имеет свою армию и свои Вооруженные силы, и может достичь своей полной независимости. Это означает, что Россия должна прекратить войну и вывести свои войска. Я ему (Путину - Ред.) это четко сказал", - отметил Шольц.

Также он рассказал о разговоре с Путиным в начале 2022 года и заявил, что Россия "начать эту войну решила еще за два года до начала".

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

По его словам, телефонный разговор с Путиным не был приятным, поскольку российский диктатор продолжает настаивать на достижении своих военных целей в Украине.