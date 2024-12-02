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Новини
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Я чітко сказав Путіну: РФ має припинити війну та вивести свої війська з України, - Шольц

Шольц прокоментував свою розмову з Путіним у листопаді

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у листопаді, заявив, що Росія повинна припинити війну.

Про це він сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Україна має свою армію, і свої Збройні сили, і може досягти своєї повної незалежності. Це означає, що Росія має припинити війну і вивести свої війська. Я йому (Путіну - ред.) це чітко сказав", - зазначив Шольц.

Також він розповів про розмову з Путіним на початку 2022 року і заявив, що Росія "почати цю війну вирішила ще за два роки до початку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмови лідерів інших країн з Путіним не зміцнюють Україну, - Зеленський 

Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.

Автор: 

путін володимир (23765) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+14
Ногою хоч тупнув ?
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02.12.2024 18:16
+10
Він із Буратіной змагається у потужності?
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02.12.2024 18:15
+8
А навіщо йому тупати ногою, кацапи хіба напали на Німеччину? "...він розповів про розмову з Путіним на початку 2022 року і заявив, що Росія "почати цю війну вирішила ще за два роки до початку". А що робив Боневтік Потужний? Правильно, відводив наші війська з нашої території, розміновував мінні поля і всі гроші витрачав на асфальт, а винен знову Шольц, що не так тупнув?
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02.12.2024 18:48
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Він із Буратіной змагається у потужності?
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02.12.2024 18:15 Відповісти
Ногою хоч тупнув ?
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02.12.2024 18:16 Відповісти
А навіщо йому тупати ногою, кацапи хіба напали на Німеччину? "...він розповів про розмову з Путіним на початку 2022 року і заявив, що Росія "почати цю війну вирішила ще за два роки до початку". А що робив Боневтік Потужний? Правильно, відводив наші війська з нашої території, розміновував мінні поля і всі гроші витрачав на асфальт, а винен знову Шольц, що не так тупнув?
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02.12.2024 18:48 Відповісти
Переобіцяв надати Україні зброю, яку вже раніше і так пообіцяв.
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02.12.2024 18:48 Відповісти
Пообіцяв надати зброю? Німеччина дуже багато передала нам різноманітної зброї, на порядок більше чим зробив наш "оборонпром". А ще більше передала нам грошей і гуманітарки. За Україну мав піклуватися не Шольц, чи Байден, а наш президент, який є одночасног і Верховним головнокомандувачем.
А кацапи також багато чого обіцяли, наприклад не нападати на нас, напали? До них немає запитань і до Боневтіка немає запитань, чому не готував країну до війни?
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02.12.2024 19:02 Відповісти
😁😂
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02.12.2024 22:15 Відповісти
DW

Цьогоріч Німеччина надала Києву допомоги на вісім мільярдів євро. Загалом з початку повномасштабної війни Росії проти України ФРН підтримала Україну на 28 мільярдів євро, повідомляли раніше в Берліні.
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02.12.2024 18:19 Відповісти
А ніжкою на ***** хоч тупнув?
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02.12.2024 18:19 Відповісти
Молодець!
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02.12.2024 18:19 Відповісти
Ну що відповів *уйло ми бачимо на фронті..
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02.12.2024 18:21 Відповісти
А за Леопарди вибачався ? Бо на болотах був вий щодо німецьких хрестів на танках. Знову.
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02.12.2024 18:23 Відповісти
Краще подякуйте Шольцу і Німеччині за "Леопапди", бо Володя Боневтік для ЗСУ за своє правління зробив всього один танк.
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02.12.2024 18:49 Відповісти
Ви переоцінили Боневтіка. Проте я про інше. Не зрозумів хід ваших думок! Я взагалі написав про виправдовування Шольца, а не про військову допомогу Німеччини. Ну не можна, трясця, думку людини викривляти своєю думкою про зовсім інше !
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02.12.2024 20:25 Відповісти
"щодо німецьких хрестів на танках"

Во первых, это красиво...
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02.12.2024 19:36 Відповісти
Згоден. Але в ЗСУ, мабуть, хрестики від римського імператора Костянтина. Це я особисто так гадаю.
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02.12.2024 20:27 Відповісти
" ..
заявив, що Росія "почати цю війну вирішила ще за два роки до початку". Джерело: https://censor.net/ua/n352301
Німеччина , при цьому , стала б величезним хабом по транзиту кацапського газу в Європу ... правда ? Але щось пішло не так ...
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02.12.2024 18:24 Відповісти
Німеччина мала стати величезним хабом, чи малим хабом, то справа Німеччини. Він чітко пояснив, що було відомо ще за два роки, що кацапи нападуть на Україну, а не на Німеччину і впевнений, що німці попередили Боневтіка Потужного. А що казав Боневтік Потужний? Що всі західні політики брешуть, ніякого нападу не буде і кликав всіх на шашлики. А ще Боневтік Потужний дав сигнал і німцям і всьому світу, що в очах пуйла він бачить мир, то війну не хотів закінчувати Порошенко, бо він на ній наживався. Як Ви думаєте, після цього німці мали створювати "газовий хаб"? То у Вас немає питання до українського президента?
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02.12.2024 18:54 Відповісти
то справа Німеччини
То не справа німеччини ! ***** ніколи б не поліз в Україну , як би був не впевнений в реакції своїх західних союзників ! ПП1 І ПП2 не просто ж так будували
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02.12.2024 18:57 Відповісти
Пуйло би ніколи не поліз в Україну, якби був впевнений, що Україна має тисячі своїх ракет і вони відразу впадуть на стратегічні обєкти кацапів. Не напали б, коли в Україні при владі були професіонали, а не бариги і мародери. І ніколи б не напав, якби ми не розмінували Чонгар, Перекоп, акваторію Азовського моря. Не відвели і не скоротили свої війська, та не будували широкі асфальтні дороги в ті місця, звідки поліз ворог!!!
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02.12.2024 19:05 Відповісти
Скажіть зразу, якби на виборах 19-го нарід голосував адекватний. Крапка. Все інше похідне.
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02.12.2024 19:38 Відповісти
а новобогданівку при кому підірвали?
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02.12.2024 23:52 Відповісти
Смельчак, смельчак...
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02.12.2024 18:28 Відповісти
Чувакі!
Фсьо Чьотко!! шольц сестра гадюки
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02.12.2024 18:33 Відповісти
Та можна сказати ше чіткіше -- путлєр - застрелься! - чи послухає?
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02.12.2024 18:34 Відповісти
З ****** має сенс розмовляти не за допомогою телефона а Таурасами.
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02.12.2024 18:35 Відповісти
Ви хотіли сказати, не з Таурасами, бо на німців не напали, а з "Нептунами", "Вільхами", "Сапсанами-Грім 2" і думаю, що простой мальчік мав створити ще з десяток нових ракет, не те що "барига" тільки декілька, так?
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02.12.2024 18:56 Відповісти
Строго сказал ?
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02.12.2024 18:36 Відповісти
Строго!

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03.12.2024 09:30 Відповісти
чьоткий паца
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02.12.2024 18:38 Відповісти
Передав "привіт" від фрау Анжели. Мюллера на вас "штірліцив" нема.
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02.12.2024 18:43 Відповісти
Два чотких пацики зібралися - один на фуй послав, другий - війська зажадав вивести перед пенсією
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02.12.2024 18:44 Відповісти
...і додав, що таурусів українцям не дам, щоб не "ескалірувать"
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02.12.2024 18:44 Відповісти
краще б ти його, хоча б, відпздив і обісцяв.
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02.12.2024 18:46 Відповісти
зеленский никому ничиво не должен, шо не ясно?
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02.12.2024 18:48 Відповісти
Вміє
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03.12.2024 01:56 Відповісти
Це відповідь всім апологетам ракетних програм Грім ітд,які чомусь впевнені що пуйло сиділо би і чекало поки араби допилять цю ОТРК,а потім Україна пустить їх в серійне виробництво і наклепає 500-1000 штук.Просто у випадку розвитку такого сценарію пуло поперло би на Україну повномасштабною війною ще у 2019 чи 2020 роках.
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02.12.2024 18:52 Відповісти
Тобто за Вашою логікою **** не напало ще в 19-му 20-му бо було впевнене, що ракетних прграмм далі не буде. Цікаво чому.
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02.12.2024 19:41 Відповісти
Ні.Він як завжди любить перечікувати незручного опонента.От він і дочекався в 2019 році приходу мизамирного кандидата.Але і цьому кандидату нав'язати імплементацію Мінська не вдалося тому він і почав повномасштабну війну.
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02.12.2024 20:52 Відповісти
Але ж він не напав у 2019 чи 2020 роках., і не напав навіть і 14 і 15-му, коли арміі у нас не було від слова зовсім.... А лише у 2020-му прийняв остаточне рішення про напад, після того як побачив що до влади в Украіні прийшла шобла блазнів-членограів, які взагалі не розуміють що відбувається навкруги і почали скорочувати армію, відводити війська. згортати військови реформи, закривати ракетні програми - тобто робити все що вело до послаблення обороздатності краіни.... Звісно ***** не захотів втрачати такоі сприятловоі нагоди і умов для нападу......І для тих , хто у ,,танку"-надходження на озброєння "Грім-2" очікувалось з 2022 року якби не дурість народу. "Грім-2" -це ракета якою ЗСУ могли б в'ї*ати по всій довжині Волги: від Ярославля до Астрахані. В зоні досягнення нашого аналога "Іскандера" могли б бути гідростанції на Волзі, теплостанції, хімічні підприємства, великі скупчення військ, аєродроми та величезні склади ***********, які можна було б накрити одним махом. І путін добрче б подумав би, а чи варто запускати ракети по Україні і починати велику війну взагалі, якщо б знав, що йому прилетить у відповідь.....
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02.12.2024 20:19 Відповісти
Напав він в 2014 році на Крим і на Донбас.Це були два плацдарми для подальшого нападу.В 2019 після виборів президента він вирішив шо вийде нав'язати свої умови Мінська і задіяти білоруський сценарій поглинання.Але це не проканало.
По Грому 2 ще раз-як тільки цю ракету поставили б на серійне виробництво розвідка рашки про це би миттєво знала.Навіть якби сталося диво і це виробництво організували в 2018 році тоді б він почав повномасштабну в 2018.Шо ви всі такі наївні думаєте шо пуйло би сиділо и клацало клювом поки би ми виробляли протягом років сотні дальнобійних ракет?Ми витягнули повномасштабну виключно на радянських запасах артилерії і точок У потім пішли Хімарси.Але найкращим запобіжником від війни було б закриття неба Америкою над Україною на початку лютого 22 року і під цим прикриттям масова поставка Хімарсів і Атакамсів і сотен важкої техніки.
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02.12.2024 20:50 Відповісти
Так, Ви праві. Фактично ***** напало в Лютому 14-го. Під нападом я мав на увазі повномасштабне вторгнення. Але як і зізнавалось пізніше і само *****- його армія ще не була готова тоді до цього. Він зміг тоді анексувати Крим і проголосити на сході так звані ЛНР і ДНР, аде до повномасштабной війни він ще не був готовий . Тому він і плекав надію втюхати нам назад ці недореспубліки щоб отруювати і захоплювати нас з середини. Але не вийшло.... Мінські угоди надали нам час і можливість відбудувати Армію і неухитно посилювати єкономіку і боездатність краіни. І я більш ніж впевнений, що як би не дурість більшості, і в 19 році в нас би залишався сильний лідер і ми б продовжували зміцнення арміі і іі боєздатнсті, а не навпаки, як це стало робить шобло блазнів-членограів, то то ще питання чи наважилось би ***** на повномасштабне вторгнення чи ні. Думаю таки що ні. Бо дивіться- ***** знало що в нас ведуться ракетні розробки, і воно могло б напасти як Ви кажете не дочікуюсь поки пустять в серійне виробництво. Але ж воно прийняло рішення про напад тільки тоді коли побачило хто прийщов до влади і побачило що вони роблять.... Побачило що ракетні розробки вже не ведуться, що ракет немає і іх вже і не буде. Що армія скорочується, іі фінансування зменшується, військові реформи згортаються а війська усюди відводяться. Краіна будує тільки дороги і готується до шашликів.....Це головне що спровокувало ***** дот нападу.....Так війну привів в Украіну путін, але повністью відчинив йому двері зеленський.....
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02.12.2024 22:23 Відповісти
Розробки Сапсану велись ще з часів Януковича.При Порошенко Грім розроблявся за кошти арабів.Але розробка і випробовування це все тілько зачатки.Коли зброя вже готова піти в серію от тоді це є загроза.Саме тому навіть якби гіпотетично Порошенко виграв би вибори в 2019 то і війна повномасштабна почалась би десь в 2020 році.Про шашлики,дороги і іншу лабуду це казки для лохів.З нашим ресурсами і без массових поставок західної зброї тут би і 10 черчелів не вирулили з нормальною підготовкою до оборони.Єдине що наступ русні на півдні можна було нівелювати підірвавши чонгарські мости і створивши між Кримом і материковою Україною водний канал,або на крайняк мертву 5 км зону перед перешийками з дотами,ровами.дзотами і іншими загородженнями.Але це мало робитись з 2014 року.Так шо тут обоє рябої.
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03.12.2024 02:06 Відповісти
Ракети, іх розробка і виробництво- це не единий фактор із за якого путін би вирішив напасти. Головна причина чому він напав- це те що він бачив що до влади прийшло неадекватне шапіто блазнів-членограів і що вони роблять. А вони зробили усе для вторгнення.....Перелік усіх іх злочинів буде дуже великий....А про дороги і шашлики- що тут не правда? Чи Ви не в курсі що замість розбудови арміі і зміцнення обороноздатності всі грощі закатувались в асфальт? Чи відома відповідь зеленського на вимогання збільшити фінаннсування арміі- Що він не може цього зробити тому, що тоді не вистачить на будівництво доріг - це видумки для лохів? Чи той факт що вже з Жовтня 2021 увесь світ попереджав зеленського про неминучий напад, і про те що треба готуватись до війни і рити окопи- а він всіх заспокоював і закликав усіх готуватись до травневих шашликів- це теж казки? Ви серьезно? А відносно Чонгару і захисту кордону з Кримом. Так при Порошенку там З 14-го року і зводились укріплення і там стояло 5 Бригад ЗСУ!!! Сам це бачив бо тоді возив разом з волонтерами все необхідне нашим Житомирським десантникам які там окопувались просто в чистому полі,......А вже при зеленському там на кордоні залишився лище один батальон морськоі піхоти ! Це порядка 300 бійців на 160 км кордону !!! Так які тут обоє рябої?. А хто розмінував Чонгар - то це вже ні для кого не секрет. Сама верещучка і дєрьмак розказували з 20 року що розміновують заміновані ділянки в т.ч. Чонгар. Подоляк розказував що не підривали мости бо думали що вони (росіяни) люди і будуть бережно ставитись до інфраструктури.Верещук за тиждень до агресії розказувала що останню ділянку розмінували і рекламувала відкриття нового переходу з Криму, Також це підтверджує і Екс-Генеральний прокурор України Юрій Луценко, і обіцяє згодом надати документи, які свідчать про розмінування на Чонгарі."За декілька тижнів до війни президент Зеленський проводив там на півдні навчання, і мені в голову не могло прийти, що навчання співпало з розмінуванням Чонгара".Я знаю, хто підписував ці папери про розмінування, на все прийде час. Після того, як вони зняли останні міни на Чонгарі, рівно через дев'ять днів почалася війна" Ні один з мостів так і не був підірваний. Не був підірваний такожі Антонівський міст біля Херсону. І як результат окупація всього півдня Украіни за 2 доби і взяття в облогу Маріуполя . До речі тоді ж були розміновані і підходи до акваторіі Маріупольского порту. Перед тим як розмінувати Чонгар Зеленський також наказав знищити запаси протипіхотних мін. 3 мільйони протипіхотних мін, були знищені самою українською владою.....Тоді ж була разформована і Обручівська танкова тактична група яка прикривала Киів з півночі, була знята бригада НГУ з аєропорту Гостомель, яка його охороняла і там залишили усього роту строковіків.... І це далеко не весь перелік злочинів зеленоі влади які в підсумку і привели до війни ,і як ціна - десятки тисяч людських життів. Нехай і не думають ці злодіі що це все забудеться а ім усе минеться....

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03.12.2024 05:46 Відповісти
Не треба мені переказувати тут доріжки з методичок зрадофілів і апологетів Порошенка.Конкретно візьміть суму,яку витратили на дороги з 2019 по 2022 роки.Це максимум 10-15 млрд долларів.В 2023 році на оборону витратили 60-70 млрд.доларів.Тобто всі витрати за три роки на дороги це 2- 3 місяці війни.А війна йде вже майже три роки.
Порошенко міг скільки завгодно укріплювати бригадами Південь,але без підриву мостів і створення мертвої 3 км.зони на адмін.межі з Кримом це не мало ніякого значення.Замість цього там зробили пропускні пункти щоб ждуни і шпигуни рашки спокійно шлялись в Україну.Він не розумів що рашка готується до повномасштабної війни створюючи плацдарм для нападу?Чому тоді не розірвав угоду з НАТО про знищення протипіхотних мін?Чому так само витрачав гроші на будівництво доріг замість того щоб купити хоча б ескадрилію західних літаків?І саме головне чому він просрав інформаційну політику і програв розгромно шоумену на виборах?
Все фуфло яке там розказують про агента Кремля ітд розбиваються одним простим фактом-Зеленський маючи більшість в парламенті не імплементував мінські угоди в наше законодавство бо воно було руйнівним для нашого євроатлантичного і європейського вектору.Ось по цій причину пуйло і прийняв рішення відмовитись від білоруського сценарію і почати повномасштабну війну.
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03.12.2024 17:21 Відповісти
Мене завжди дивували члени секти свідків 95-го кварталу своєю неспроможністью розуміти і сприймати очевидні факти. Коли ім починаєш це доводити і пояснювати , вони всі як один по навченому називають це доріжками з методичок зрадофілів і апологетів Порошенка. А те щр зеленський вже скільки років відверто сцить ім у очі - то для них все рівно Божа роса та свята вода,......Так, на будівництво доріг при зеленському витратили приблизно 15 млрд долларів, але доріг побудували втричи менше і в двічи дорожче ніж при Порошенко! Тому і прозвали це так зване Велике Будівництво -Великим Крадівництвом. І до чого тут порівняння витрат на дороги в мирний час з витратами на оборону під час війни? Тим більш що більшість цих грошей від американців та західних партнерів. Так, і те і те - це витрати, Але порівнювати іх - це все рівно що порівнбівати Карден з Кардан валом.....А це взагалі ваш шедевр, що немає значення що скільки бригад стояло на півдні при порошенко і що один батальон при зеленському. Ну так звісно - тому що ваше головне гасло: Та какая разница! Ну дійсно какая разница, Дрібниця якась. І Чонгар і всі поля навколо і вздовж усіх дорог і всі мости при Порошенко були заміновані. Але ж для вас все рівно винен Порошенко що при зеленському все було розміноване і не був підірваний жоден міст. Просто шедеврально! Порошенко наголошував на розвитку Збройних сил України та посиленні обороноздатності країни.з 2014 року кількість бойових частин Збройних сил зросла з 99 до 143 на кінець 2018 року.Чисельність Збройних сил зросла від 168 тисяч осіб до 255 тисяч. середнє грошове утримання в Збройних силах у 2014 році складало від 2 тисячі гривень, а в 2019 році - від 10-12 тисяч гривень. Бюджеті 2013 року на армію виділяли майже 2,4 мільярда доларів, то в 2019 році військовий бюджет склав понад 3,7 мільярда доларів. А ви дійсно вважаєте що коли Порошенко дісталась пуста державна казна та гола і боса армія, і коли не вистачало самого необхідного- він мав в першу чергу купувати літаки? Це все рівно що жити в комулці але всі гроші витратити на новітній Mercedes. Так літаки потрібні у небі, але після того як будебільш-менш вирішені земні питання. Крім того тоді він за своі кошти купив додаткові нові і модернузував старі системи ППО навколо Києва. Та й поцікавтесь скільки Порошенко витрачав і витрачає зараз своіх коштів і скільки він всього закупив і закуповує для арміі. І де хоча б щось подібне хоча б на копійку від зеленського? Так,зеленський не імплементував мінські угоди в наше законодавство як того вимагала росія лише по тій простій причині - що він добре розумів що йому цього ніхто не дасть зробити і що його тоді просто спіткає доля Януковича. Ставити йому це в його досяжнення і заслуги- це теж саме що робити з нього героя тільки за те що він не втік на початку війни,. (Хоча б було краще для всіх щоб він тоді втік) І чому Порошенко програв вибори? Змова олігархів на чолі з Коломойським, які вирішили йому помститися за допомогою зеленського. Тоді майже всі основні телеканали належали нашим олігархам і яким брудом вони поливали порошенка всі добре пам"ятають.... Як казав ще пан Гебельс- ,,дайте мені усі ЗМІ і я вам з любого народу зроблю стадо свиней" Нажаль це спрацювало свого часу в Німеччині, працює в росіі, і спрацювало і в нас в Украіні. Якаий народ то немає значення. Всі ж пам"ятають і серіал Слуга народу і бескінечні шоу та концерти с зеленським. Ввечері який канал не включи- усюди він....За якихось 2-3 роки він став народним улюбленцем.... А потім усім- А якщо я піду в президенти, ви проголосужте за мене- ТаК! Психологи стверджують що якщо зробити єксперемент, і по телевізору 2 роки кожного дня показувати вам конячу голову і росхвалювати іі, то врешті решт ви проголусуєте і за неі.... Нажаль зараз ми занадто дорого платимо за наш єксперемент......
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03.12.2024 20:21 Відповісти
Очевидних фактів шось не видно.Давайти цифри в студію по побудованим дорогам і коштам.І питання для чого Порошенко будував дороги,якщо можна було ці гроші направити на армію теж не закрите.
Порівняння для того щоб до всіх зрадофілів дійшло шо ця стаття витрат не мала ніякого суттєвого впливу на довготривалу війну з рашкою.Я вже навіть не піднімаю питання про військову логістику для якої якісні дороги мають теж дуже важливе значення.
Бригади без нормального прикриття ППО нічого по суті не могли би там зробити.Це Степ і там єдиним виходом було будувати водні і мінні перешкоди,а також підривати мости щоб з Криму не поперла піхота рашонацистів і змогла оточити Маріуполь і південь Донбасу.Порошенко гарно все замінував,але питання чому він ті мости не підірвав залишається відкритим.
За які кошти Порошенко мав купувати літаки?А вот взяв би всі гроші з дорожного фонду.Ви ж так незадоволені будівництвом доріг при Зелі то чого Порошенко їх теж будував?
Чому ж тоді доля Януковича не спіткала Порошенка який подав закон про децентралізацію і проголосував за нього в першому читанні в 2015 році,де мінські домовленості закріплювалися в Конституцію зі всім тим шлаком типу автономії ОРДЛО,народної міліції сепаратистів,своїх судів ітд?
Ти розказуєш як олігархи трахнули Порошенка в інформаційному плані.Питання чому він не зміг їх нагнути і підмяти під себе інформаційну політику щоб виграти вибори вдруге залишається без відповіді.Якшо він з шулерами грав по чесному і програв то він винен не менше ніж шулери.
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03.12.2024 21:18 Відповісти

Як Ви бачите що тільки за один рік при зеленському було витрачено на будівництво доріг майже стільки ж , як було витрачено при Порошенко за всі чотири роки. І ніхто не каже що дороги зовсім не можна будувати, Але не можна було всі гроші забирати у арміі і у суспільства і закатувати іх в асфальт. Навіщо так було робити, і це в той час коли ворог стояв у воріт? Туди навіть забирались навіть і ті гроші які за призначенням мали використовувати для боротьби з COVID. За часів зеленського не було закуплено для ЗСУ жодноі каски, жодного бронежелета, одягу на складах не вистачало. Я вже не кажу про закриття усіх ракетних программ,скорочення закупівлі зброі і таке інше. Бо ці всі гроші теж пішли на дороги . Не можна так було робити! Я це Вам намагаюсь втолмачити, а Ви все за своє- а от ваш Порошенко теж будував дороги, Та хай би й ваш зеленський іх будував, але не можна було кидати усі кошти тільки туди і нехтувати усім іншим і вперш за все безпекою і боєздатністью краіни. І таки ж знову, не можна порівнювати витрати під час повноцінной війни і з витрататми для підготовки до війни. Це зовсім інші речі, Дивує що Ви знову намагаєтесь натягнути сову нат глобус. І про яку військову логістику Ви тут говорите? Те що якісні дороги мають дуже важливе значення - то без питань якщо в середині краіни , або десь на Заході. Але ніхто не будує доріг до кордонів з потенційним агрессором, якщо ти очикуєш від нього нападу, і готуєшся до оборони. А як показала практика, ворог якраз і використав для свого наступу иайже всі нові побудовані та відремонтовані зеленським дороги..Уявляю як під@ри були цим задоволені і як вони були вдячні....І знову Ви звинувачуєте Порошенко що він не підірвав мости з Чонгару? Він мав це зробити ще свого часу? Не зеленського звинувачуєте який усе розмінував і не підірвав, а Порошенко.... Ви це серьезно? Ну вибачте, це питання настільки риторичне що я його навіть і коментувати і пояснювати не хочу.... І ще не плутайте Закон про особливий статус Донбасу і Закон про децентралізацію - це теж зовсім інші речі та різні закони. Перший закон був створений у рамках Мінських домовленостейі полягає в запровадженні особливого порядку місцевого самоврядування терміном на 3 роки для ОРДЛО , і нічого там і близько не закріплювалось у Конституцію типу шлаку автономії ОРДЛО. Це вже пізніше зеленський щось там пропонував путіну внести якісь зміни до конституціі в цьому напрямку Почитайте краще ці закони. І про програш Порошенка в інформаційному плані олігархам- ви самі відповіли на своє запитання- Бо він з шулерами грав по чесному тому і програв ......Але ж він у вас і тут винен. Ви просто неперевершені!!!
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03.12.2024 23:39 Відповісти
А можна такий самий графік по витратам на оборону?Також підтвердження твоїм словам що дороги будувались виключно на пограничних з рашкою територіях?
Так я з самого початку казав що цей факап з непідірваними мостами провина їх обох.Але ж вирити водний канал між Кримом і Україною це задача не на 2 роки,а ось за 5 років цілком посильно.
Так в законі про децентралізацію було окремо прописано що виключення цього закону будуть стосуватися ОРДЛО яке буде регулюватися окремим законом якій відповідає Мінським домовленостям.Тому під Верховною Радою тоді були масові протести і підриви гранат.

Звісно винен.Якшо ти сідаєш грати з шулером то маєш сам використовувати шулерські прийоми щоб виграти.Навіть Зеля якось знайшов за шо посадити Коломойського.Чому цього не зробив Порошенко?Бо загрався в демократію і абсолютно не слідкував за інформаційним полем дозволяючи просажувати свій рейтинг.
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04.12.2024 00:26 Відповісти
Жосткий пацик...
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02.12.2024 18:57 Відповісти
Хочу спитаи в тих, хто тут регоче з Шольца - щоб ви заспівали без допомоги Німеччини, яку вона вже надала нашій державі? Це ж треба бути такими невдячними довбограями, щоб зловтішатися з того, хто допомагає, а не з того, хто робив все, щоб Україну захопили за три дні, поки він розповідав про "шашличкі" та про "дєнь пабєди". Коли ви нарешті поумнішаєте, довбограї???? Бо не Шольц ваш президент, а ЗЕлідОр, це він, прости господи, "гарант" Конституції, яку згвалтував і він же, прости господи, "вєрховний головнокомандувач", який 4 рази відкосив від армії вже під час війни України з кацапами. Думай-те, нарешті, бо інакше чим ви від кацапів відрізняєтесь????????
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02.12.2024 19:00 Відповісти
Так ,а ***** що йому відповів?
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02.12.2024 19:02 Відповісти
Що на Німеччину нападати не буде і ракети на Берлін не полетять.
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02.12.2024 19:07 Відповісти
Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц. А скільки систем ППО для ЗСУ передав Боневтік? Нуль цілих нуль десятих. Правда пам'ятаю, що по його наказу ДБР вилучили з наших систем ППО у 2019 клістрони, які контрабандою завезли "свинарчуки" щоб збивати кацапські ракети і літаки. Ввіддали після трьох місяців повномасштабного вторгнення.
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02.12.2024 19:23 Відповісти
То в Києві заливає,сміливий ...в )(уйла на коврі б мовчав
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02.12.2024 19:08 Відповісти
Кряхтів би
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03.12.2024 01:57 Відповісти
А в морду дав?
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02.12.2024 19:15 Відповісти
І що ***** відповів? Чи таке на людях не озвучують 😀
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02.12.2024 19:16 Відповісти
Що відповів пуйло невідомо, а от сьогодні на брифінгу Шольца і паяца Бонівтіка, на розповідь Шольца, про що говорили з пуйлом, Боневтік Найпотужніший, Найстійкіший, Нелох і Нетряпка Херпідович відповів, що пуйло має йти на три букви. Он де сміливість і головне своєчасно, а то два роки ганявся за ним щоб подивитися в очі і всьогму світу розповідав і самому Шольцу, що там виключно мир.
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02.12.2024 19:26 Відповісти
Спочатку послав на три літери через 5 хвилин буде знову заглядати в дупу *****.
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02.12.2024 19:43 Відповісти
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02.12.2024 19:25 Відповісти
У валізі Канцлера Німеччини все, що потрібно для захисту Німечиини. Свої таураси мав би вже давно мати Боневтік і вони вже є, тільки потрібно не красти, а фінансувати, їх давно зробив "барига" і назвав "Нептунами", "Вільхами" і "Сапсанами-Грімами 2". Були ще й інші, але Боневтік що ці, що і інші закатав в асфальт.
Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц. А ще передає величезну суму грошей, які звичайно розкрадуть 6 менеджерів і команда малоросів Боневтіка.
А якщо так будете обливати брудом всіх тих, хто підтримує Україну, то залишимося один на один з ворогом. Цього мабуть хоче Боневтік, а потім вийде і скаже, що ми слабші, бо одні?
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02.12.2024 19:31 Відповісти
Чим патякати, краще б тауруси надав.
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02.12.2024 19:29 Відповісти
Папа путя наругає
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03.12.2024 01:52 Відповісти
" РФ повинна вивести війська" - ну це Шольц моцно задвинув!
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02.12.2024 19:51 Відповісти
і щось там ляпнув завербований рашистами шольц, але ж він ніколи не скаже ,що куйло послав його ...на три веселі букви...
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02.12.2024 19:54 Відповісти
Меркель путлер собакою лякав ,а чим Шольца ,він не признався?
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02.12.2024 20:20 Відповісти
Зебіл вкрав у нас перемогу.

Все, воно буде договорюватись дипломатично. Віддасть гусні захоплені території. Але це не поганий Мінськ. Не переплутайте
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02.12.2024 20:26 Відповісти
Такий грозний вигляд, що мабуть вони злякались і згодились. Яке ти смішне німченя.
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02.12.2024 20:43 Відповісти
Лучше бы сказал, что тебе Шмольц ответили? Но это ты скажешь через 15 лет , как книжечку напишешь , бабло ведь быстрее тратится чем когда стогуется.
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02.12.2024 20:43 Відповісти
Павло Нусс:
Трамп вимагає від ХАМАСу звільнити заручників, погрожуючи «повним пеклом».
Дональд Трамп заявив, що ХАМАС має звільнити всіх ізраїльських заручників до 20 січня, інакше він обіцяє влаштувати на Близькому Сході «повне пекло».
Трамп також наголосив, що не зазнає подальших загроз або затримок у звільненні заручників.
Виходить, що Трамп здатен на категоричний ультиматум терористам ХАМАС, відповідно, таким же чином він міг би говорити і з терористами з Кремля, який тримає в заручниках цілий континент.

https://t.me/nusspavlo/18486
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02.12.2024 21:53 Відповісти
У армії колись прислів"я гуляло: "Пиз*ть - не мешки ворочать..." От коли звільнять заручників (або коли він "влаштує пекло") - тоді й можна буде оцінить - як Трамп уміє "ворочать мішки"... Хоча, може буть, що саме ЦЕЙ крок він і здатен зробить.. Зять же - єврей...
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02.12.2024 22:02 Відповісти
потужна заява! мабуть тільки заради того варто було поспілкуватися
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02.12.2024 23:54 Відповісти
Пуйло поглузує з пана, як він вміє, на тому і все. Краще б Тауруси дав українцям, але мовчки. Було б пуйлу не до сміху тоді
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03.12.2024 00:35 Відповісти
 
 