Я чітко сказав Путіну: РФ має припинити війну та вивести свої війська з України, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи свою розмову з російським диктатором Володимиром Путіним у листопаді, заявив, що Росія повинна припинити війну.

Про це він сказав під час пресконференції з Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

Україна має свою армію, і свої Збройні сили, і може досягти своєї повної незалежності. Це означає, що Росія має припинити війну і вивести свої війська. Я йому (Путіну - ред.) це чітко сказав", - зазначив Шольц.

Також він розповів про розмову з Путіним на початку 2022 року і заявив, що Росія "почати цю війну вирішила ще за два роки до початку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмови лідерів інших країн з Путіним не зміцнюють Україну, - Зеленський

Дзвінок Шольца Путіну

Нагадаємо, 15 листопада канцлер ФРН Олаф Шольц вперше за два роки поговорив телефоном із диктатором РФ Володимиром Путіним.

За його словами, телефона розмова з Путіним не була приємною, оскільки російський диктатор продовжує наполягати на досягненні своїх військових цілей в Україні.