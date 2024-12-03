Шольц зустрівся з Кличком - обговорювали посилення України та запрошення до НАТО
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про необхідність посилення позицій України, щоб у Європу повернувся мир.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Підкреслив, що конкретні дії в підтримці України Німеччиною та іншими партнерами треба посилити, бо ситуація на фронті критична. Україна повинна мати сильні переговорні позиції. Якщо ми хочемо, щоб мир і стабільність повернулися в Європу, важливо не піддаватися на шантаж Путіна, зокрема – ядерний", - заявив Віталій Кличко.
Він ще раз звернувся до канцлера Німеччини надати Україні ракети "Таурус". Разом із ракетними системами від інших країн вони здатні посилити позиції України, упевнений Кличко.
Також Кличко говорив про важливість надійних безпекових гарантій для України.
"Потрібно не просто закінчити війну. А на умовах, щоб не були порушені національні інтереси України. щоб мир і стабільність повернулися в Європу, Я наголосив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути надійні безпекові гарантії. Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Запрошення має отримати вся Україна, а не її частина", - підкреслив Кличко.
Мер Києва наголосив, що без України побудова нової, ефективної системи безпеки в Європі неможлива.
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не виключено, що саме на прохання Віталія Кличка Німеччиною до ЗСУ буде надано Taurusи.
Шановний Dr. Ironfist наснаги!
Після розвалу німецької владної світлофорної коаліції, на Німеччину на початку наступного року очікують парламентські вибори.
А останні 20років перед кожними парламентськими виборами в ФРН, у багатьох німецьких топ політиків є ''традиція'' - проводити зустрічі з братами Кличками і показово на камери міцно тиснути їм руки... ось такі вони вибори...