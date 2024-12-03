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Шольц зустрівся з Кличком - обговорювали посилення України та запрошення до НАТО

Шольц зустрівся з Кличком: що обговорювали?

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про необхідність посилення позицій України, щоб у Європу повернувся мир.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Підкреслив, що конкретні дії в підтримці України Німеччиною та іншими партнерами треба посилити, бо ситуація на фронті критична. Україна повинна мати сильні переговорні позиції. Якщо ми хочемо, щоб мир і стабільність повернулися в Європу, важливо не піддаватися на шантаж Путіна, зокрема – ядерний", - заявив Віталій Кличко.

Він ще раз звернувся до канцлера Німеччини надати Україні ракети "Таурус". Разом із ракетними системами від інших країн вони здатні посилити позиції України, упевнений Кличко.

Також читайте: Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц

Також Кличко говорив про важливість надійних безпекових гарантій для України.

"Потрібно не просто закінчити війну. А на умовах, щоб не були порушені національні інтереси України. щоб мир і стабільність повернулися в Європу, Я наголосив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути надійні безпекові гарантії. Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Запрошення має отримати вся Україна, а не її частина", - підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив, що без України побудова нової, ефективної системи безпеки в Європі неможлива.

Також читайте: Я чітко сказав Путіну: РФ має припинити війну та вивести свої війська з України, - Шольц

Автор: 

Кличко Віталій (3509) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+15
чекаймо накидів з оп на кличка.Лідор наш ревнивий
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03.12.2024 09:05
+10
О, Шольц зрозумів що зеленими ніпрощо розмовляти
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03.12.2024 09:11
+10
Це не єдина причина. Віталія Кличка більше сприймають, як політика, ніж зелену шелупонь.
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03.12.2024 09:45
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чекаймо накидів з оп на кличка.Лідор наш ревнивий
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03.12.2024 09:05 Відповісти
100%
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03.12.2024 09:07 Відповісти
Просто Кличко единственный человек в Киеве из власти, который свободно разговаривает на немецком
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03.12.2024 09:11 Відповісти
Це не єдина причина. Віталія Кличка більше сприймають, як політика, ніж зелену шелупонь.
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03.12.2024 09:45 Відповісти
О, Шольц зрозумів що зеленими ніпрощо розмовляти
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03.12.2024 09:11 Відповісти
О, навіть Шольц зрозумів що зеленими ніпрощо розмовляти....
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03.12.2024 10:10 Відповісти
німці реально глибоко поважать та закохані у Віталія та Володимира Кличків, довіряють їм.
не виключено, що саме на прохання Віталія Кличка Німеччиною до ЗСУ буде надано Taurusи.
Шановний Dr. Ironfist наснаги!
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03.12.2024 09:40 Відповісти
Який смачний ляпос Найвеличнишому ЩЕНЕВТІКУ ХЕРПІДУСАМУ
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03.12.2024 09:55 Відповісти
Це не просто протокольна зустріч - до таких людей, як Кличко , прислухаються світові лідери . Тепер необхідно, щоб нинішня влада терміново підключила команду дипломатів і посадовців часів Порошенка . На жаль , все навпаки ... .
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03.12.2024 10:20 Відповісти
Тут усе банально просто.
Після розвалу німецької владної світлофорної коаліції, на Німеччину на початку наступного року очікують парламентські вибори.
А останні 20років перед кожними парламентськими виборами в ФРН, у багатьох німецьких топ політиків є ''традиція'' - проводити зустрічі з братами Кличками і показово на камери міцно тиснути їм руки... ось такі вони вибори...
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03.12.2024 10:57 Відповісти
Та так,вибори бо"Альтирнатива"піджимає,в програмі,вихід з ЄС,вернути свою валюту,нові блоки(відомо з ким) ітд.
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03.12.2024 12:20 Відповісти
 
 