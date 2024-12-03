Шольц зустрівся з Кличком - обговорювали посилення України та запрошення до НАТО

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Говорили про необхідність посилення позицій України, щоб у Європу повернувся мир.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Підкреслив, що конкретні дії в підтримці України Німеччиною та іншими партнерами треба посилити, бо ситуація на фронті критична. Україна повинна мати сильні переговорні позиції. Якщо ми хочемо, щоб мир і стабільність повернулися в Європу, важливо не піддаватися на шантаж Путіна, зокрема – ядерний", - заявив Віталій Кличко.

Він ще раз звернувся до канцлера Німеччини надати Україні ракети "Таурус". Разом із ракетними системами від інших країн вони здатні посилити позиції України, упевнений Кличко.

Також читайте: Німеччина у грудні передасть Україні шосту систему ППО IRIS-T та пускові установки для Patriot, - Шольц

Також Кличко говорив про важливість надійних безпекових гарантій для України.

"Потрібно не просто закінчити війну. А на умовах, щоб не були порушені національні інтереси України. щоб мир і стабільність повернулися в Європу, Я наголосив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути надійні безпекові гарантії. Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Запрошення має отримати вся Україна, а не її частина", - підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив, що без України побудова нової, ефективної системи безпеки в Європі неможлива.

Також читайте: Я чітко сказав Путіну: РФ має припинити війну та вивести свої війська з України, - Шольц