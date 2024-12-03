Силы обороны освободили Новомлынск на Купянщине, - DeepState. КАРТА
Силы обороны имели успехи на Купянщине, в районе села Новомлынск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины освободили Новомлынск (Купянский район Харьковской области)", - говорится в сообщении.
Ранее в Генштабе сообщили, что враг переправился через Оскол и пытался захватить плацдарм. Оккупанты уничтожены, правый берег Оскола под нашим контролем. В свою очередь, нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что на р.Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации.
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+15 Sashko Slastyon #543422
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В тому , що те що вона пише , зазвичай виявляється правдою ?
І тоді улаштувати оборонні споруди і мінні поля вздовж берега.