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Новости
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Силы обороны освободили Новомлынск на Купянщине, - DeepState. КАРТА

Силы обороны имели успехи на Купянщине, в районе села Новомлынск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины освободили Новомлынск (Купянский район Харьковской области)", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу, - ОСГВ "Хортица"

Новомлинськ карта

Ранее в Генштабе сообщили, что враг переправился через Оскол и пытался захватить плацдарм. Оккупанты уничтожены, правый берег Оскола под нашим контролем. В свою очередь, нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что на р.Оскол и на границе с РФ на Харьковщине до сих пор не построены фортификации.

Автор: 

боевые действия (4015) Харьковская область (765) Новомлынск (9)


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Топ комментарии
+15
Дуже гарна та важлива робота виконана!
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03.12.2024 11:44
+11
Героям Слава!
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03.12.2024 11:44
+11
Синдром Безуглої
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03.12.2024 12:15
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ах.........Мар'яна Безугла---як же багато в цьому сказано...
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03.12.2024 11:40 Ответить
Я чомусь впевнений, що колись, хтось, назве діагноз одного с психічних захворювань/розладів, цим "чудовим" іменем.
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03.12.2024 12:14 Ответить
Синдром Безуглої
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03.12.2024 12:15 Ответить
В чому синдром ?
В тому , що те що вона пише , зазвичай виявляється правдою ?
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03.12.2024 13:16 Ответить
В тому, що вона постійно не договорює, бо кожна її екзальтована сентенція мала б закінчуватися логічним висновком: - Віслюче, під@ре - це твій пройоп!!!
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03.12.2024 13:27 Ответить
Героям Слава!
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03.12.2024 11:44 Ответить
Дуже гарна та важлива робота виконана!
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03.12.2024 11:44 Ответить
Героям Украіни слава , молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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03.12.2024 12:19 Ответить
Ще б рашисьський плацдарм на правому березі Осколу в районі Масютівки ліквідувати.
І тоді улаштувати оборонні споруди і мінні поля вздовж берега.
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03.12.2024 12:43 Ответить
Жінки, повидирайте їй волосся. Ви не розумієте, що вона ваших чоловіків та синів підставляє. Під час війни треба фільтрувати свій базар.
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03.12.2024 13:17 Ответить
Мар'яна будує, чи копає?
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03.12.2024 15:55 Ответить
Марьяна не мішки ворочає.
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03.12.2024 23:05 Ответить
ЯК В НАС БАГАТО НЕ ТАЛАНТІВ КОМЕНТУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ...
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04.12.2024 03:27 Ответить
ГРАЄ ОДНА УКРАЇНКА ГАРНА А ТРИ ЖДИ ЗА СЕРДЦЕ ТРИМАЮТЬСЯ )))
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04.12.2024 03:28 Ответить
 
 