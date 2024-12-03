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Новини
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Сили оборони звільнили Новомлинськ на Куп’янщині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони мали успіхи на Куп'янщині, у районі села Новомлинськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Новомлинськ (Куп'янський район Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі, - ОСУВ "Хортиця"

Новомлинськ карта

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог переправився через Оскіл та намагався захопити плацдарм. Окупантів знищено, правий берег Осколу під нашим контролем. Своєю чергою, нардепка Мар'яна Безугла заявляла, що на р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації.

Автор: 

бойові дії (3711) Харківська область (710) Новомлинськ (9)


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Топ коментарі
+15
Дуже гарна та важлива робота виконана!
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03.12.2024 11:44
+11
Героям Слава!
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03.12.2024 11:44
+11
Синдром Безуглої
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03.12.2024 12:15
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ах.........Мар'яна Безугла---як же багато в цьому сказано...
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03.12.2024 11:40 Відповісти
Я чомусь впевнений, що колись, хтось, назве діагноз одного с психічних захворювань/розладів, цим "чудовим" іменем.
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03.12.2024 12:14 Відповісти
Синдром Безуглої
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03.12.2024 12:15 Відповісти
В чому синдром ?
В тому , що те що вона пише , зазвичай виявляється правдою ?
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03.12.2024 13:16 Відповісти
В тому, що вона постійно не договорює, бо кожна її екзальтована сентенція мала б закінчуватися логічним висновком: - Віслюче, під@ре - це твій пройоп!!!
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03.12.2024 13:27 Відповісти
Героям Слава!
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03.12.2024 11:44 Відповісти
Дуже гарна та важлива робота виконана!
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03.12.2024 11:44 Відповісти
Героям Украіни слава , молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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03.12.2024 12:19 Відповісти
Ще б рашисьський плацдарм на правому березі Осколу в районі Масютівки ліквідувати.
І тоді улаштувати оборонні споруди і мінні поля вздовж берега.
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03.12.2024 12:43 Відповісти
Жінки, повидирайте їй волосся. Ви не розумієте, що вона ваших чоловіків та синів підставляє. Під час війни треба фільтрувати свій базар.
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03.12.2024 13:17 Відповісти
Мар'яна будує, чи копає?
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03.12.2024 15:55 Відповісти
Марьяна не мішки ворочає.
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03.12.2024 23:05 Відповісти
ЯК В НАС БАГАТО НЕ ТАЛАНТІВ КОМЕНТУЮТЬ УКРАЇНСЬКУ...
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04.12.2024 03:27 Відповісти
ГРАЄ ОДНА УКРАЇНКА ГАРНА А ТРИ ЖДИ ЗА СЕРДЦЕ ТРИМАЮТЬСЯ )))
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04.12.2024 03:28 Відповісти
 
 