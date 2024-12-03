Сили оборони звільнили Новомлинськ на Куп’янщині, - DeepState. КАРТА

Сили оборони мали успіхи на Куп'янщині, у районі села Новомлинськ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Новомлинськ (Куп'янський район Харківської області)", - йдеться у повідомленні.

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Раніше у Генштабі повідомили, що ворог переправився через Оскіл та намагався захопити плацдарм. Окупантів знищено, правий берег Осколу під нашим контролем. Своєю чергою, нардепка Мар'яна Безугла заявляла, що на р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації.