Сили оборони звільнили Новомлинськ на Куп’янщині, - DeepState. КАРТА
Сили оборони мали успіхи на Куп'янщині, у районі села Новомлинськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Новомлинськ (Куп'янський район Харківської області)", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Генштабі повідомили, що ворог переправився через Оскіл та намагався захопити плацдарм. Окупантів знищено, правий берег Осколу під нашим контролем. Своєю чергою, нардепка Мар'яна Безугла заявляла, що на р.Оскіл та на кордоні з РФ на Харківщині досі не побудовані фортифікації.
Топ коментарі
+15 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар03.12.2024 11:44
+11 Serhios Bond #490169
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+11 Pavel Bortsevych
показати весь коментар03.12.2024 12:15
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В тому , що те що вона пише , зазвичай виявляється правдою ?
І тоді улаштувати оборонні споруди і мінні поля вздовж берега.