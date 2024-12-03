С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине повреждено или разрушено 2167 объектов мединфраструктуры, - Минздрав

По состоянию на начало декабря 2024 года российские оккупанты повредили 1878 и разрушили до основания 289 объектов медучреждений в Украине.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Россия систематически и целенаправленно бомбит гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе и учреждения здравоохранения - больницы, поликлиники, амбулатории, родильные дома и тому подобное.

В Минздраве сообщили, что наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Получить исчерпывающую информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях пока невозможно.

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Кроме того, с начала войны РФ повредила 235 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожила 264 и захватила 125 автомобилей "экстренки".

В то же время, по данным Минздрава, уже удалось полностью восстановить 565 и частично восстановить 370 объектов украинских медучреждений. Больше всего объектов восстановлено в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Прежде всего речь идет о медучреждениях на освобожденных от оккупации территориях, а также о тех, которые получили небольшие повреждения, в частности выбитые окна, уничтожение кровли, повреждение фасада и тому подобное.

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