Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкоджено або зруйновано 2167 об’єктів медінфраструктури, - МОЗ

Станом на початок грудня 2024 року російські окупанти пошкодили 1878 та зруйнували вщент 289 об’єктів медзакладів в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Росія систематично та цілеспрямовано бомбардує цивільну інфраструктуру України, зокрема й заклади охорони здоров’я - лікарні, поліклініки, амбулаторії, пологові тощо.

У МОЗ повідомили, що найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях наразі неможливо.

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Крім того, від початку війни РФ пошкодила 235 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 264 та захопила 125 автівок "екстренки".

Водночас, за даними МОЗ, вже вдалося повністю відновити 565 та частково відновити 370 обʼєктів українських медзакладів. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Насамперед ідеться про медзаклади на звільнених від окупації територіях, а також ті, що зазнали невеликих ушкоджень, зокрема вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

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