Рашисти вгатили по лікарні у прикордонні Чернігівщини. ФОТО

У ніч на 11 вересня 2024 року війська РФ ударили по лікарні на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, упродовж доби ворог 20 разів обстріляв прикордоння Чернігівської області. Зафіксовано 66 вибухів. Тричі росіяни били КАБами.

Наслідки ворожих обстрілів

За даними ОВА, через ворожі обстріли у селі Семенівської громади поранено 71-річного чоловіка. Йому надана необхідна допомога. У самому селі горів житловий будинок та господарські споруди.

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"Вночі 11 вересня із артилерії ворог ударив по лікарні у Семенівці. Серйозно пошкоджено вікна, частково немає електропостачання. Попередньо, пацієнти та персонал не постраждали", - наголошує очільник регіону.





