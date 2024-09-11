РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13462 посетителя онлайн
Новости Фото
2 094 1

Рашисты ударили по больнице в приграничье Черниговщины. ФОТО

В ночь на 11 сентября 2024 года войска РФ ударили по больнице на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение суток враг 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов. Трижды россияне били КАБами.

Последствия вражеских обстрелов

По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов в селе Семеновской громады ранен 71-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь. В самом селе горел жилой дом и хозяйственные постройки.

Также читайте: Войска РФ массированно обстреляли приграничье Черниговщины, есть повреждения. ФОТО

"Ночью 11 сентября из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали", - подчеркивает глава региона.

удар по лікарні в Семенівці Чернігівської області
удар по лікарні в Семенівці Чернігівської області
удар по лікарні в Семенівці Чернігівської області

Автор: 

больница (1440) обстрел (27165) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову по Семенівці гамселять нелюди
показать весь комментарий
12.09.2024 02:01 Ответить
 
 