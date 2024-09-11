Рашисты ударили по больнице в приграничье Черниговщины. ФОТО
В ночь на 11 сентября 2024 года войска РФ ударили по больнице на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в течение суток враг 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов. Трижды россияне били КАБами.
Последствия вражеских обстрелов
По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов в селе Семеновской громады ранен 71-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь. В самом селе горел жилой дом и хозяйственные постройки.
"Ночью 11 сентября из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали", - подчеркивает глава региона.
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rejestrowyj bazil
показать весь комментарий12.09.2024 02:01 Ответить Мне нравится 0
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