Рашисты ударили по больнице в приграничье Черниговщины. ФОТО

В ночь на 11 сентября 2024 года войска РФ ударили по больнице на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение суток враг 20 раз обстрелял приграничье Черниговской области. Зафиксировано 66 взрывов. Трижды россияне били КАБами.

Последствия вражеских обстрелов

По данным ОВА, из-за вражеских обстрелов в селе Семеновской громады ранен 71-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь. В самом селе горел жилой дом и хозяйственные постройки.

Также читайте: Войска РФ массированно обстреляли приграничье Черниговщины, есть повреждения. ФОТО

"Ночью 11 сентября из артиллерии враг ударил по больнице в Семеновке. Серьезно повреждены окна, частично нет электроснабжения. Предварительно, пациенты и персонал не пострадали", - подчеркивает глава региона.





