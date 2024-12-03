ВР назначила Чернышова министром национального единства. ФОТО

Сегодня, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"ЗА" проголосовали 237 народных депутатов.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Раде предлагают назначить Чернышова министром национального единства.