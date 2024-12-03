ВР назначила Чернышова министром национального единства. ФОТО
Сегодня, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"ЗА" проголосовали 237 народных депутатов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Раде предлагают назначить Чернышова министром национального единства.
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- Ааа, у нужни... у Міністерство Єдності злилася!
Чи це різні міністерства?
В зє є ще багатой ідей по назвах для працевлаштуваня друзів кварталу та друзів папи і мами зє!
І головне не забути працевлащтувати родичів і друзів зєЛенки,які ще залишились не при грошових посадах!
А кого в біомассі щось не влаштовує "****** в тцк і на м'ясо..."
Іншим "ша!!, мовчати!!... поки вони дєлають дєньгі". Скоро ж перемога.
Чекаю коли ж вже черга дійде до верещучки, пора їй в прем'єри... пора...