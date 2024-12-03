Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по производству дронов, ракет и артиллерии

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего во вторник, 3 декабря, заслушал доклады по контрактам для производства оружия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Провел заседание Ставки. Основной вопрос - доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", - отметил Зеленский.

"Отдельно и внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки", - сообщил глава государства.

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Также на Ставке был доклад по испытанию новых типов ракет.

"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", - добавил президент.

По словам Зеленского, обсудили также задачи по контрактам на производство артиллерии.

"Также сегодня провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил. Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", - добавил глава государства.

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