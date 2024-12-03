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Зеленский провел Ставку: заслушал доклады по производству дронов, ракет и артиллерии

Зеленський провів засідання Ставки 3 грудня

Президент Владимир Зеленский на заседании Ставки Верховного главнокомандующего во вторник, 3 декабря, заслушал доклады по контрактам для производства оружия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Провел заседание Ставки. Основной вопрос - доклады по контрактам для нашего производства оружия в Украине. Существенный объем новых и долгосрочных заказов по дронам: FPV, также разведывательные дроны, дальнобойные дроны, дроны-ракеты", - отметил Зеленский.

"Отдельно и внимательно - по нашей ракетной программе. Разработка, заказ, поставки", - сообщил глава государства.

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Также на Ставке был доклад по испытанию новых типов ракет.

"Можно поблагодарить наших украинских разработчиков ракет. Ускоряем производство", - добавил президент.

По словам Зеленского, обсудили также задачи по контрактам на производство артиллерии.

"Также сегодня провел совещание с премьер-министром Украины, министром энергетики и командующим Воздушных сил. Докладывали по защите объектов энергетики и восстановительных работ. Определили дополнительные приоритеты в переговорах с партнерами по ПВО для Украины", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) оружие (10212) украинское оружие (163) ОПК (148) Ставка (126)


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Топ комментарии
+15
Ставка-це такий театр для одного глядача
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03.12.2024 15:52
+14
Якби цими доповідями можна було заряджати міномети та гармати.....вже б палав Владивосток.
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03.12.2024 15:57
+10
Згадайте коли зелена єрмачня, як несамовиті, почали збирати так звані "стваки"? Нагадаю - одразу після того, як був звільнений Херсон, після листопаду 2022. І все, як бабка пошептала, після цих "ставок"-"подставок" наші перемоги поступово припинилися, бо зе-лідОр керуємий єрмаком почали особисто втручатися в дії генштабу і перші відголоски цього бачив весь світ вже в січні 2023, коли Залужний на одній із "ставок" посварився із зе-лідОром через те, що був проти тримати Бахмут до останнього бійця, тому що ми там "зточували" всі свої найдосвідченіші бойові бригади на передодні контрнаступу, а зе-лідОр був за те щоб тримати до останнього, бо зеленському подобалася пісня "фортеця Бахмут" групи Антитіла, фронтменом якої він був в 2018 році і з якою в нього склалися теплі стосунки. Отак, просто, тупо, "веховний ухилянт" приймав стратегічні рішення лише на основі своєї симпатії/антипатії до чогось/когось. Чим все це закінчилося всі ми знаємо - за наказом "верховного ухилянта" ми тримали Бахмут до останнього, "зточили" основні свої сили та підійшли до контрнаступу знесиленими. Результати рішень "верховного ухилянта" всі ми бачимо зараз на фронті щодня втрачаючи наші території та найголовніше - наших людей.
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03.12.2024 16:14
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Ставка-це такий театр для одного глядача
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03.12.2024 15:52 Ответить
Впомнился старый анекдот из 90-х
ДНЕВНИК ОДНОГО МАЛЬЧИКА

10 ноября. Сегодня мамка послала меня в магазин купить хлеба и яиц. Купил на все деньги "Кока-колы", потому что она гораздо вкуснее и полезнее хлеба и яиц вместе взятых. Получил ремня. Ремень невкусный, хоть и полезный.
9 декабря. Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет.
12 декабря. Математичка буреет не по дням. Сегодня сказала, что я совсем не знаю матики и поставила мне в дневник какую-то цифру.
17 декабря. Играл на отцовском компьютере в DOOM. Потом ещe немного поиграл в "Инфо-бухгалтер", тоже прикольно, дошeл до третьего уровня. На налогах меня заколбасили.
22 декабря. Сегодня должна была быть городская контрольная по пению. Было семь звонков, что школа заминирована. Пятерых я знаю, а кто еще один?
14 января. Сегодня на труде учились делать самокрутки.
15 января. Курили в туалете. Я с непривычки закашлялся и пропустил урок литературы и ботанику.
20 января. Ходили драться в параллельный класс. Мы их сделали! Они нас избили.
21 января. Сегодня вызвали к директору за вчерашнее. Я даже ролики снять не успел. Директор меня просто укатал по кабинету за волосы.
25 января. Мать помогает мне заниматься по химии, а отец - по поведению.
5 февраля. Началась забастовка учителей! Мы всем классом написали письмо в правительство, что сначала надо расплатиться с шахтерами и пенсионерами.
15 февраля. Вчера наконец-то получил пятерку по физике. После урока сел, аккуратно посчитал среднюю оценку - все равно за четверть получается 1,88. Надо что-то делать. Аргументы типа "физик-урод" отца уже не убеждают.
20 февраля. Химичка думает, что HSH - это сероводород. Умора!
23 февраля. Думал об армии. Идти туда неохота. Еще убьют. Может, завести двоих детей? Не, родители убьют. И кто эту армию придумал? Убил бы!
4 марта. Ура! У меня прыщи! Можно будет мазаться "Клерасилом" вместе с мужиками из класса!
7 марта. Заглянул Ксюше под юбку. Какая она там дура!
15 марта. Мать кричала на отца, что он стал по бабам бегать. Да... Вот и подрос папка, а я и не заметил...
20 марта. Интересно, кто такие евреи и почему их не любит мой отец? Надо спросить у Илюхи Шекельмана. Его отец, интересно, тоже не любит?
24 марта. Надо расти духовно, больше читать. Читал перед сном отцовский пейджер. Много думал...
1 апреля. Мать говорит, что если я буду плохо учиться, меня в киоскеры не возьмут. А я и не хочу в киоскеры, я контролером буду...

Вместо"пейджера" подставить-"провел "Ставку" и получится что этого мальчика многие знают.
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03.12.2024 18:42 Ответить
А це не призведе до ескалації?
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03.12.2024 15:56 Ответить
Якби цими доповідями можна було заряджати міномети та гармати.....вже б палав Владивосток.
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03.12.2024 15:57 Ответить
... А інформацію, щодо виробництва мінометних мін?! Не заслухав?
... Геть не цікаво?!!!
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03.12.2024 15:58 Ответить
Бубочці це не треба, там серйозні дядьки самі порішають
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03.12.2024 15:59 Ответить
А доповіді що до виробництва МІН він заслухати не бажає?!
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03.12.2024 15:59 Ответить
Все добре, нічого не виготовляють
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03.12.2024 16:02 Ответить
У всіх державах керівниками держав проводяться "засідання Ставки верховного Головнокомандування"... І тільки в Україні "**********" проводить саму "Ставку"...
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03.12.2024 16:04 Ответить
Видать ,рассказывал сколько дронов можно было бы купить для ЗСУ , за вовыну тысячу.
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03.12.2024 16:04 Ответить
Що? Знову?🤦
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03.12.2024 16:05 Ответить
Ставки ставить як відосики штампує....
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03.12.2024 16:12 Ответить
Згадайте коли зелена єрмачня, як несамовиті, почали збирати так звані "стваки"? Нагадаю - одразу після того, як був звільнений Херсон, після листопаду 2022. І все, як бабка пошептала, після цих "ставок"-"подставок" наші перемоги поступово припинилися, бо зе-лідОр керуємий єрмаком почали особисто втручатися в дії генштабу і перші відголоски цього бачив весь світ вже в січні 2023, коли Залужний на одній із "ставок" посварився із зе-лідОром через те, що був проти тримати Бахмут до останнього бійця, тому що ми там "зточували" всі свої найдосвідченіші бойові бригади на передодні контрнаступу, а зе-лідОр був за те щоб тримати до останнього, бо зеленському подобалася пісня "фортеця Бахмут" групи Антитіла, фронтменом якої він був в 2018 році і з якою в нього склалися теплі стосунки. Отак, просто, тупо, "веховний ухилянт" приймав стратегічні рішення лише на основі своєї симпатії/антипатії до чогось/когось. Чим все це закінчилося всі ми знаємо - за наказом "верховного ухилянта" ми тримали Бахмут до останнього, "зточили" основні свої сили та підійшли до контрнаступу знесиленими. Результати рішень "верховного ухилянта" всі ми бачимо зараз на фронті щодня втрачаючи наші території та найголовніше - наших людей.
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03.12.2024 16:14 Ответить
Так, а де ж, все таки ''Паляниця''?
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03.12.2024 16:15 Ответить
Краще би зеленський провів не Ставку, а передоз
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03.12.2024 16:24 Ответить
СТРОЖАЙШЕ !!!
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03.12.2024 16:33 Ответить
Товарищ Сталин проводит ставку !
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03.12.2024 16:47 Ответить
Є пропозиція провести Ставку по розгляду вкладів Резнікова та Баканова у боротьбі за Мир. Більше них ніхто так не "боровся"...раша підтримує та розповсюдить,як передовий опит!!
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03.12.2024 16:54 Ответить
 
 