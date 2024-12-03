Зеленський провів Ставку: заслухав доповіді щодо виробництва дронів, ракет та артилерії

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача у вівторок, 3 грудня, заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Провів засідання Ставки. Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - зазначив Зеленський.

"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - повідомив глава держави.

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Також на Ставці була доповідь щодо випробування нових типів ракет.

"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - додав президент.

За словами Зеленського, обговорили також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

"Також сьогодні провів нараду з Премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", - додав глава держави.

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