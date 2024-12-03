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Зеленський провів Ставку: заслухав доповіді щодо виробництва дронів, ракет та артилерії

Зеленський провів засідання Ставки 3 грудня

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача у вівторок, 3 грудня, заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Провів засідання Ставки. Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - зазначив Зеленський.

"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - повідомив глава держави.

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Також на Ставці була доповідь щодо випробування нових типів ракет.

"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - додав президент.

За словами Зеленського, обговорили також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

"Також сьогодні провів нараду з Премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", - додав глава держави. 

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) зброя (7438) українська зброя (173) ОПК (210) Ставка (135)


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Топ коментарі
+15
Ставка-це такий театр для одного глядача
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03.12.2024 15:52
+14
Якби цими доповідями можна було заряджати міномети та гармати.....вже б палав Владивосток.
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03.12.2024 15:57
+10
Згадайте коли зелена єрмачня, як несамовиті, почали збирати так звані "стваки"? Нагадаю - одразу після того, як був звільнений Херсон, після листопаду 2022. І все, як бабка пошептала, після цих "ставок"-"подставок" наші перемоги поступово припинилися, бо зе-лідОр керуємий єрмаком почали особисто втручатися в дії генштабу і перші відголоски цього бачив весь світ вже в січні 2023, коли Залужний на одній із "ставок" посварився із зе-лідОром через те, що був проти тримати Бахмут до останнього бійця, тому що ми там "зточували" всі свої найдосвідченіші бойові бригади на передодні контрнаступу, а зе-лідОр був за те щоб тримати до останнього, бо зеленському подобалася пісня "фортеця Бахмут" групи Антитіла, фронтменом якої він був в 2018 році і з якою в нього склалися теплі стосунки. Отак, просто, тупо, "веховний ухилянт" приймав стратегічні рішення лише на основі своєї симпатії/антипатії до чогось/когось. Чим все це закінчилося всі ми знаємо - за наказом "верховного ухилянта" ми тримали Бахмут до останнього, "зточили" основні свої сили та підійшли до контрнаступу знесиленими. Результати рішень "верховного ухилянта" всі ми бачимо зараз на фронті щодня втрачаючи наші території та найголовніше - наших людей.
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03.12.2024 16:14
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Ставка-це такий театр для одного глядача
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03.12.2024 15:52 Відповісти
Впомнился старый анекдот из 90-х
ДНЕВНИК ОДНОГО МАЛЬЧИКА

10 ноября. Сегодня мамка послала меня в магазин купить хлеба и яиц. Купил на все деньги "Кока-колы", потому что она гораздо вкуснее и полезнее хлеба и яиц вместе взятых. Получил ремня. Ремень невкусный, хоть и полезный.
9 декабря. Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет.
12 декабря. Математичка буреет не по дням. Сегодня сказала, что я совсем не знаю матики и поставила мне в дневник какую-то цифру.
17 декабря. Играл на отцовском компьютере в DOOM. Потом ещe немного поиграл в "Инфо-бухгалтер", тоже прикольно, дошeл до третьего уровня. На налогах меня заколбасили.
22 декабря. Сегодня должна была быть городская контрольная по пению. Было семь звонков, что школа заминирована. Пятерых я знаю, а кто еще один?
14 января. Сегодня на труде учились делать самокрутки.
15 января. Курили в туалете. Я с непривычки закашлялся и пропустил урок литературы и ботанику.
20 января. Ходили драться в параллельный класс. Мы их сделали! Они нас избили.
21 января. Сегодня вызвали к директору за вчерашнее. Я даже ролики снять не успел. Директор меня просто укатал по кабинету за волосы.
25 января. Мать помогает мне заниматься по химии, а отец - по поведению.
5 февраля. Началась забастовка учителей! Мы всем классом написали письмо в правительство, что сначала надо расплатиться с шахтерами и пенсионерами.
15 февраля. Вчера наконец-то получил пятерку по физике. После урока сел, аккуратно посчитал среднюю оценку - все равно за четверть получается 1,88. Надо что-то делать. Аргументы типа "физик-урод" отца уже не убеждают.
20 февраля. Химичка думает, что HSH - это сероводород. Умора!
23 февраля. Думал об армии. Идти туда неохота. Еще убьют. Может, завести двоих детей? Не, родители убьют. И кто эту армию придумал? Убил бы!
4 марта. Ура! У меня прыщи! Можно будет мазаться "Клерасилом" вместе с мужиками из класса!
7 марта. Заглянул Ксюше под юбку. Какая она там дура!
15 марта. Мать кричала на отца, что он стал по бабам бегать. Да... Вот и подрос папка, а я и не заметил...
20 марта. Интересно, кто такие евреи и почему их не любит мой отец? Надо спросить у Илюхи Шекельмана. Его отец, интересно, тоже не любит?
24 марта. Надо расти духовно, больше читать. Читал перед сном отцовский пейджер. Много думал...
1 апреля. Мать говорит, что если я буду плохо учиться, меня в киоскеры не возьмут. А я и не хочу в киоскеры, я контролером буду...

Вместо"пейджера" подставить-"провел "Ставку" и получится что этого мальчика многие знают.
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03.12.2024 18:42 Відповісти
А це не призведе до ескалації?
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03.12.2024 15:56 Відповісти
Якби цими доповідями можна було заряджати міномети та гармати.....вже б палав Владивосток.
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03.12.2024 15:57 Відповісти
... А інформацію, щодо виробництва мінометних мін?! Не заслухав?
... Геть не цікаво?!!!
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03.12.2024 15:58 Відповісти
Бубочці це не треба, там серйозні дядьки самі порішають
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03.12.2024 15:59 Відповісти
А доповіді що до виробництва МІН він заслухати не бажає?!
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03.12.2024 15:59 Відповісти
Все добре, нічого не виготовляють
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03.12.2024 16:02 Відповісти
У всіх державах керівниками держав проводяться "засідання Ставки верховного Головнокомандування"... І тільки в Україні "**********" проводить саму "Ставку"...
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03.12.2024 16:04 Відповісти
Видать ,рассказывал сколько дронов можно было бы купить для ЗСУ , за вовыну тысячу.
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03.12.2024 16:04 Відповісти
Що? Знову?🤦
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03.12.2024 16:05 Відповісти
Ставки ставить як відосики штампує....
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03.12.2024 16:12 Відповісти
Згадайте коли зелена єрмачня, як несамовиті, почали збирати так звані "стваки"? Нагадаю - одразу після того, як був звільнений Херсон, після листопаду 2022. І все, як бабка пошептала, після цих "ставок"-"подставок" наші перемоги поступово припинилися, бо зе-лідОр керуємий єрмаком почали особисто втручатися в дії генштабу і перші відголоски цього бачив весь світ вже в січні 2023, коли Залужний на одній із "ставок" посварився із зе-лідОром через те, що був проти тримати Бахмут до останнього бійця, тому що ми там "зточували" всі свої найдосвідченіші бойові бригади на передодні контрнаступу, а зе-лідОр був за те щоб тримати до останнього, бо зеленському подобалася пісня "фортеця Бахмут" групи Антитіла, фронтменом якої він був в 2018 році і з якою в нього склалися теплі стосунки. Отак, просто, тупо, "веховний ухилянт" приймав стратегічні рішення лише на основі своєї симпатії/антипатії до чогось/когось. Чим все це закінчилося всі ми знаємо - за наказом "верховного ухилянта" ми тримали Бахмут до останнього, "зточили" основні свої сили та підійшли до контрнаступу знесиленими. Результати рішень "верховного ухилянта" всі ми бачимо зараз на фронті щодня втрачаючи наші території та найголовніше - наших людей.
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03.12.2024 16:14 Відповісти
Так, а де ж, все таки ''Паляниця''?
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03.12.2024 16:15 Відповісти
Краще би зеленський провів не Ставку, а передоз
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03.12.2024 16:24 Відповісти
СТРОЖАЙШЕ !!!
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03.12.2024 16:33 Відповісти
Товарищ Сталин проводит ставку !
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03.12.2024 16:47 Відповісти
Є пропозиція провести Ставку по розгляду вкладів Резнікова та Баканова у боротьбі за Мир. Більше них ніхто так не "боровся"...раша підтримує та розповсюдить,як передовий опит!!
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03.12.2024 16:54 Відповісти
 
 