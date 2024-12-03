Зеленський провів Ставку: заслухав доповіді щодо виробництва дронів, ракет та артилерії
Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача у вівторок, 3 грудня, заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Провів засідання Ставки. Основне питання – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети", - зазначив Зеленський.
"Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання", - повідомив глава держави.
Також на Ставці була доповідь щодо випробування нових типів ракет.
"Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", - додав президент.
За словами Зеленського, обговорили також завдання по контрактах на виробництво артилерії.
"Також сьогодні провів нараду з Премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. Визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України", - додав глава держави.
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ДНЕВНИК ОДНОГО МАЛЬЧИКА
10 ноября. Сегодня мамка послала меня в магазин купить хлеба и яиц. Купил на все деньги "Кока-колы", потому что она гораздо вкуснее и полезнее хлеба и яиц вместе взятых. Получил ремня. Ремень невкусный, хоть и полезный.
9 декабря. Прыгали с парнями с гаража. На третьем заходе Ржавый спрыгнул и сломал себе ногу, потом прыгнул я и сломал ему руку. Не знаю, как он завтра в гипсе прыгать будет.
12 декабря. Математичка буреет не по дням. Сегодня сказала, что я совсем не знаю матики и поставила мне в дневник какую-то цифру.
17 декабря. Играл на отцовском компьютере в DOOM. Потом ещe немного поиграл в "Инфо-бухгалтер", тоже прикольно, дошeл до третьего уровня. На налогах меня заколбасили.
22 декабря. Сегодня должна была быть городская контрольная по пению. Было семь звонков, что школа заминирована. Пятерых я знаю, а кто еще один?
14 января. Сегодня на труде учились делать самокрутки.
15 января. Курили в туалете. Я с непривычки закашлялся и пропустил урок литературы и ботанику.
20 января. Ходили драться в параллельный класс. Мы их сделали! Они нас избили.
21 января. Сегодня вызвали к директору за вчерашнее. Я даже ролики снять не успел. Директор меня просто укатал по кабинету за волосы.
25 января. Мать помогает мне заниматься по химии, а отец - по поведению.
5 февраля. Началась забастовка учителей! Мы всем классом написали письмо в правительство, что сначала надо расплатиться с шахтерами и пенсионерами.
15 февраля. Вчера наконец-то получил пятерку по физике. После урока сел, аккуратно посчитал среднюю оценку - все равно за четверть получается 1,88. Надо что-то делать. Аргументы типа "физик-урод" отца уже не убеждают.
20 февраля. Химичка думает, что HSH - это сероводород. Умора!
23 февраля. Думал об армии. Идти туда неохота. Еще убьют. Может, завести двоих детей? Не, родители убьют. И кто эту армию придумал? Убил бы!
4 марта. Ура! У меня прыщи! Можно будет мазаться "Клерасилом" вместе с мужиками из класса!
7 марта. Заглянул Ксюше под юбку. Какая она там дура!
15 марта. Мать кричала на отца, что он стал по бабам бегать. Да... Вот и подрос папка, а я и не заметил...
20 марта. Интересно, кто такие евреи и почему их не любит мой отец? Надо спросить у Илюхи Шекельмана. Его отец, интересно, тоже не любит?
24 марта. Надо расти духовно, больше читать. Читал перед сном отцовский пейджер. Много думал...
1 апреля. Мать говорит, что если я буду плохо учиться, меня в киоскеры не возьмут. А я и не хочу в киоскеры, я контролером буду...
Вместо"пейджера" подставить-"провел "Ставку" и получится что этого мальчика многие знают.
... Геть не цікаво?!!!