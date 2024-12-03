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ГУР защищал свою честь в суде из-за обвинений в выводе средств через польского посредника

Чому ГУР звертався до суду?

Главное управление разведки оспаривало через суд материалы в телеграм-каналах, где упоминалось об их сотрудничестве с польской компанией "PHU Lechmar".

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко"Оружейные войны и новогодние подарки: как у непослушной Безруковой забрали 23 миллиарда и отдали пограничникам" на Цензор.НЕТ.

В частности, ГУР летом 2023 года обратился в Богунский районный суд, где просил установить факт недостоверности информации, приведенной в статье, в частности об исчезновении определенной суммы денег при переводе денег в польскую компанию.

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ГУР считал такую информацию унизительной и недостоверной. И суд удовлетворил иск частично, признав часть цитат из материала в телеграм-канале недостоверной.

Сейчас польская компания-посредник "PHU Lechmar может получить минимум 23 миллиарда бюджетных денег для контрактирования оружия, хотя имеет уже два сорванных контракта. При этом эта закупка будет осуществлена не через профильное Агентство оборонных закупок, а через Государственную пограничную службу.

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Автор: 

Минобороны (9316) закупки (752) ГУР (423)


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Топ комментарии
+5
Розкривати такі деталі під час війни - це ніби давати ворогу чіткий план, де і коли атакувати. Думала назви та компанії ніде не публікують.
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15.12.2024 19:41
+3
Хто чим, а тут аби скандали. Ну давайте ще судитися між собою. За грати поліцію саджати або взагалі просто здамося. Слів нема.
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17.12.2024 16:22
+3
Ну правильно, не можна такі речі залишати без відповіді. Нехай суд розбирається, а ті, хто розганяє брехню, відповідають за свої слова.
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22.12.2024 23:18
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Розкривати такі деталі під час війни - це ніби давати ворогу чіткий план, де і коли атакувати. Думала назви та компанії ніде не публікують.
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15.12.2024 19:41 Ответить
Повністю погоджуюсь. Це дуже небезпечно, бо можна показати, де і як можна завдати удару. Такі дані краще тримати в секреті, щоб не надавати противнику жодних переваг.
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24.12.2024 15:46 Ответить
Хто чим, а тут аби скандали. Ну давайте ще судитися між собою. За грати поліцію саджати або взагалі просто здамося. Слів нема.
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17.12.2024 16:22 Ответить
ну так напишіть нормально, яка саме інформація недостовірна
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18.12.2024 16:01 Ответить
Якщо ГУР звертається до суду через неправдиву інформацію, це виглядає серйозно. Але, як завжди, цікаво, чи дійсно всі факти підтверджуються. Можливо, треба було б більше прозорості, щоб не виникало таких ситуацій, коли доводиться захищати репутацію через фейкові новини
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19.12.2024 21:05 Ответить
Вірно роблять, що реагують - брехня про військові структури в час війни небезпечна. Нехай автори цих фейків відповідають за свої слова.
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22.12.2024 22:45 Ответить
Ну правильно, не можна такі речі залишати без відповіді. Нехай суд розбирається, а ті, хто розганяє брехню, відповідають за свої слова.
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22.12.2024 23:18 Ответить
Мене дратує, що хтось поширює неправдиву інформацію про виведення коштів, адже це може викликати паніку та підірвати довіру до важливих органів, як-от ГУР. Тому правильно, що вони подали в суд. Треба зберігати чіткість і бути обережними з інформацією, щоб не нашкодити безпеці.
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25.12.2024 17:20 Ответить
Сподіваюся, суд розбереться, хто і чому поширює неправдиву інформацію.
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28.12.2024 15:48 Ответить
Ого, суди через якісь гроші? Краще б так серйозно займалися тим, що треба. Вже й тут намагаються з'ясувати, хто що вивів, а не хто і де зараз тримає фронт. Ну, нічого, головне, щоб на результат це не вплинуло!
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29.12.2024 17:40 Ответить
 
 