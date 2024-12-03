ГУР защищал свою честь в суде из-за обвинений в выводе средств через польского посредника

Главное управление разведки оспаривало через суд материалы в телеграм-каналах, где упоминалось об их сотрудничестве с польской компанией "PHU Lechmar".

Об этом говорится в материале Татьяны Николаенко"Оружейные войны и новогодние подарки: как у непослушной Безруковой забрали 23 миллиарда и отдали пограничникам" на Цензор.НЕТ.

В частности, ГУР летом 2023 года обратился в Богунский районный суд, где просил установить факт недостоверности информации, приведенной в статье, в частности об исчезновении определенной суммы денег при переводе денег в польскую компанию.

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ГУР считал такую информацию унизительной и недостоверной. И суд удовлетворил иск частично, признав часть цитат из материала в телеграм-канале недостоверной.

Сейчас польская компания-посредник "PHU Lechmar может получить минимум 23 миллиарда бюджетных денег для контрактирования оружия, хотя имеет уже два сорванных контракта. При этом эта закупка будет осуществлена не через профильное Агентство оборонных закупок, а через Государственную пограничную службу.

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