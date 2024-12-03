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ГУР захищав свою честь у суді через звинувачення у виведенні коштів через польського посередника

Чому ГУР звертався до суду?

Головне управління розвідки оскаржувало через суд матеріали в телеграм-каналах, де згадувалось про їхню співпрацю з польською компанією "PHU Lechmar".

Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброярські війни та новорічні подарунки: як в неслухняної Безрукової забрали 23 мільярди та віддали прикордонникам" на Цензор.НЕТ.

Зокрема, ГУР влітку 2023 звернувся в Богунський районний суд, де просив встановити факт недостовірності інформації, наведеної в статті, зокрема про зникнення певної суми грошей при переказі грошей до польської компанії.

Також читайте: Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку

ГУР вважав таку інформацію принизливою та недостовірною. І суд задовольнив позов частково, визнавши частину цитат з матеріалу в телеграм-каналі недостовірною.

Зараз польська компанія-посередник "PHU Lechmar може отримати мінімум 23 мільярди бюджетних грошей для контрактування зброї, хоча має вже два зірвані контракти. При цьому ця закупівля буде здійснена не через профільну Агенцію оборонних закупівель, а через Державну прикордонну службу.

Також читайте: Польська прокладка, яка претендує на 100 мільярдів за зброю, вже зірвала 2 контракти

Автор: 

Міноборони (7318) закупівлі (3355) ГУР (491)


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Топ коментарі
+5
Розкривати такі деталі під час війни - це ніби давати ворогу чіткий план, де і коли атакувати. Думала назви та компанії ніде не публікують.
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15.12.2024 19:41
+3
Хто чим, а тут аби скандали. Ну давайте ще судитися між собою. За грати поліцію саджати або взагалі просто здамося. Слів нема.
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17.12.2024 16:22
+3
Ну правильно, не можна такі речі залишати без відповіді. Нехай суд розбирається, а ті, хто розганяє брехню, відповідають за свої слова.
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22.12.2024 23:18
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Розкривати такі деталі під час війни - це ніби давати ворогу чіткий план, де і коли атакувати. Думала назви та компанії ніде не публікують.
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15.12.2024 19:41 Відповісти
Повністю погоджуюсь. Це дуже небезпечно, бо можна показати, де і як можна завдати удару. Такі дані краще тримати в секреті, щоб не надавати противнику жодних переваг.
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24.12.2024 15:46 Відповісти
Хто чим, а тут аби скандали. Ну давайте ще судитися між собою. За грати поліцію саджати або взагалі просто здамося. Слів нема.
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17.12.2024 16:22 Відповісти
ну так напишіть нормально, яка саме інформація недостовірна
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18.12.2024 16:01 Відповісти
Якщо ГУР звертається до суду через неправдиву інформацію, це виглядає серйозно. Але, як завжди, цікаво, чи дійсно всі факти підтверджуються. Можливо, треба було б більше прозорості, щоб не виникало таких ситуацій, коли доводиться захищати репутацію через фейкові новини
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19.12.2024 21:05 Відповісти
Вірно роблять, що реагують - брехня про військові структури в час війни небезпечна. Нехай автори цих фейків відповідають за свої слова.
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22.12.2024 22:45 Відповісти
Ну правильно, не можна такі речі залишати без відповіді. Нехай суд розбирається, а ті, хто розганяє брехню, відповідають за свої слова.
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22.12.2024 23:18 Відповісти
Мене дратує, що хтось поширює неправдиву інформацію про виведення коштів, адже це може викликати паніку та підірвати довіру до важливих органів, як-от ГУР. Тому правильно, що вони подали в суд. Треба зберігати чіткість і бути обережними з інформацією, щоб не нашкодити безпеці.
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25.12.2024 17:20 Відповісти
Сподіваюся, суд розбереться, хто і чому поширює неправдиву інформацію.
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28.12.2024 15:48 Відповісти
Ого, суди через якісь гроші? Краще б так серйозно займалися тим, що треба. Вже й тут намагаються з'ясувати, хто що вивів, а не хто і де зараз тримає фронт. Ну, нічого, головне, щоб на результат це не вплинуло!
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29.12.2024 17:40 Відповісти
 
 