ГУР захищав свою честь у суді через звинувачення у виведенні коштів через польського посередника
Головне управління розвідки оскаржувало через суд матеріали в телеграм-каналах, де згадувалось про їхню співпрацю з польською компанією "PHU Lechmar".
Про це йдеться в матеріалі Тетяни Ніколаєнко "Зброярські війни та новорічні подарунки: як в неслухняної Безрукової забрали 23 мільярди та віддали прикордонникам" на Цензор.НЕТ.
Зокрема, ГУР влітку 2023 звернувся в Богунський районний суд, де просив встановити факт недостовірності інформації, наведеної в статті, зокрема про зникнення певної суми грошей при переказі грошей до польської компанії.
ГУР вважав таку інформацію принизливою та недостовірною. І суд задовольнив позов частково, визнавши частину цитат з матеріалу в телеграм-каналі недостовірною.
Зараз польська компанія-посередник "PHU Lechmar може отримати мінімум 23 мільярди бюджетних грошей для контрактування зброї, хоча має вже два зірвані контракти. При цьому ця закупівля буде здійснена не через профільну Агенцію оборонних закупівель, а через Державну прикордонну службу.
Будь ласка, зачекайте...
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