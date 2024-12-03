ПВО Сухопутных войск уничтожило 193 воздушные цели россиян за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение прошлой недели подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 193 средства воздушной разведки и нападения противника.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, среди уничтоженных средств 3 ракеты Х-101 и 124 "шахеда" 131/136.
Кроме того, было уничтожено:
- БпЛА Орлан 10/30 - 11 ед;
- БпЛА Zala - 17 ед;
- БпЛА Supercam - 7 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 18 ед;
- БпЛА "Молния" - 9 ед.
- БпЛА "Привет-82" - 4 ед.
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