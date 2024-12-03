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Новости Война
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ПВО Сухопутных войск уничтожило 193 воздушные цели россиян за неделю. ИНФОГРАФИКА

Робота ППО Сухопутних військ за тиждень

В течение прошлой недели подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 193 средства воздушной разведки и нападения противника.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, среди уничтоженных средств 3 ракеты Х-101 и 124 "шахеда" 131/136.

Кроме того, было уничтожено:

  • БпЛА Орлан 10/30 - 11 ед;
  • БпЛА Zala - 17 ед;
  • БпЛА Supercam - 7 ед;
  • БпЛА "Ланцет" - 18 ед;
  • БпЛА "Молния" - 9 ед.
  • БпЛА "Привет-82" - 4 ед.

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Робота ППО Сухопутних військ за тиждень

Автор: 

беспилотник (3580) ПВО (2739) Шахед (978)


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