ППО Сухопутних військ знищила 193 повітряні цілі росіян за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Упродовж минулого тижня підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 193 засоби повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, серед знищених засобів 3 ракети Х-101 та 124 "Шахеди" 131/136.

Крім того, було знищено:

БпЛА Орлан 10/30 — 11 од.;

БпЛА Zala — 17 од.;

БпЛА Supercam — 7 од.;

БпЛА "Ланцет" — 18 од.;

БпЛА "Молнія" — 9 од.

БпЛА "Привіт-82" — 4 од.

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