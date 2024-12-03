ППО Сухопутних військ знищила 193 повітряні цілі росіян за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулого тижня підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 193 засоби повітряної розвідки та нападу противника.
Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, серед знищених засобів 3 ракети Х-101 та 124 "Шахеди" 131/136.
Крім того, було знищено:
- БпЛА Орлан 10/30 — 11 од.;
- БпЛА Zala — 17 од.;
- БпЛА Supercam — 7 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 18 од.;
- БпЛА "Молнія" — 9 од.
- БпЛА "Привіт-82" — 4 од.
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