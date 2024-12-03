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Новини Війна
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ППО Сухопутних військ знищила 193 повітряні цілі росіян за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Робота ППО Сухопутних військ за тиждень

Упродовж минулого тижня підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 193 засоби повітряної розвідки та нападу противника.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, серед знищених засобів 3 ракети Х-101 та 124 "Шахеди" 131/136.

Крім того, було знищено:

  • БпЛА Орлан 10/30 — 11 од.;
  • БпЛА Zala — 17 од.;
  • БпЛА Supercam — 7 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 18 од.;
  • БпЛА "Молнія" — 9 од.
  • БпЛА "Привіт-82" — 4 од.

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Робота ППО Сухопутних військ за тиждень

Автор: 

безпілотник (4107) ППО (3153) Шахед (949)


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