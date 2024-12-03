Рютте о помощи Украине: Необходимо восстановить энергетику, усилить ПВО и обеспечить своевременное поступление помощи

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главными направлениями помощи Украине являются восстановление энергетической инфраструктуры, укрепление противовоздушной обороны и усиление военной поддержки.

Об этом он сказал в Брюсселе во время совместного заявления для прессы с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Прежде всего, мы должны помочь вам как можно лучше восстановить энергетические сети и энергетическую инфраструктуру. Мы не можем допустить превращения зимы в оружие против Украины. Мы этим утром обсуждали это с Энтони Блинкеном, и это является решающим элементом. Во-вторых, мы должны обеспечить надежную противовоздушную оборону. Мы уже сделали немало, но должно быть сделано больше, чтобы страна была в как можно большей безопасности с точки зрения противовоздушной защиты. Третье: мы должны убедиться, что военная помощь поступает в Украину", - пояснил Рютте.

Он также выразил уважение украинскому руководству и всей Украине, которая мужественно противостоит неспровоцированной и неприемлемой российской агрессии.

"Я действительно хочу вас заверить, что союзники - с вами... Сегодня не только США, но также Германия, Норвегия, Эстония, Литва и Великобритания объявили о доставке новых пакетов военной помощи в Украину. Гораздо больше должно быть сделано, чтобы вы могли однажды принимать решение - двигаться ли к каким-то переговорам с россиянами, и чтобы вы могли делать это с позиций силы. Именно это мы обсудим сегодня вечером", - рассказал генсек.

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