Рютте про допомогу Україні: Необхідно відновити енергетику, посилити ППО та забезпечити вчасне надходження допомоги

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що головними напрямками допомоги Україні є відновлення енергетичної інфраструктури, зміцнення протиповітряної оборони та посилення військової підтримки.

Про це він сказав у Брюсселі під час спільної заяви для преси з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, ми маємо допомогти вам якомога краще відновити енергетичні мережі та енергетичну інфраструктуру. Ми не можемо допустити перетворення зими на зброю проти України. Ми цього ранку обговорювали це з Ентоні Блінкеном, і це є вирішальним елементом. По-друге, ми маємо забезпечити надійну протиповітряну оборону. Ми вже зробили чимало, але має бути зроблено більше, щоб країна була у якомога більшій безпеці з точки зору протиповітряного захисту. Третє: ми маємо переконатися, що військова допомога надходить в Україну", - пояснив Рютте.

Він також висловив повагу українському керівництву та всій Україні, яка мужньо протистоїть неспровокованій та неприйнятній російській агресії.

"Я дійсно хочу вас завірити, що союзники з вами… Сьогодні не лише США, але також Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва та Велика Британія оголосили про доставку нових пакетів військової допомоги в Україну. Набагато більше має бути зроблено, щоб ви могли одного дня приймати рішення - чи рухатися до якихось переговорів з росіянами, і щоб ви могли робити це з позицій сили. Саме це ми обговоримо сьогодні ввечері", - розповів генсек.

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