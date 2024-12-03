В Украину залетают вражеские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 3 декабря войска РФ атакуют Украину "шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.
Движение вражеских БПЛА
- Группа БПЛА на севере Черниговской области! Курс юго-западный!
- Группа БПЛА на востоке Харьковской области! Курс западный!
Обновление по движению враждебных БПЛА
- Группа БПЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область.
- Группа БПЛА на востоке и центре Харьковской области курсом на Полтаву.
- БПЛА продолжает движение на западной окраине Славянска курсом на Краматорск!
- Шахед на Чернигов.
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А залітають це як, випадково, не обережно чи сплановане?
Не плутати з дружніми "Шахедами"!