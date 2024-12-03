РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6304 посетителя онлайн
Новости
6 297 13

В Украину залетают вражеские "шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 3 декабря войска РФ атакуют Украину "шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных Сил.

Движение вражеских БПЛА

  • Группа БПЛА на севере Черниговской области! Курс юго-западный!
  • Группа БПЛА на востоке Харьковской области! Курс западный!

Обновление по движению враждебных БПЛА

  • Группа БПЛА на севере и юге Черниговской области курсом на Чернигов и Киевскую область.
  • Группа БПЛА на востоке и центре Харьковской области курсом на Полтаву.
  • БПЛА продолжает движение на западной окраине Славянска курсом на Краматорск!
  • Шахед на Чернигов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине объявляли ​​масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-34к (обновлено)

Автор: 

Воздушные силы (2285) воздушная тревога (787) Шахед (978)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
руцкіє підари...
показать весь комментарий
03.12.2024 21:48
+3
підарюги..
показать весь комментарий
03.12.2024 21:34
+2
не ображай підарів. Кажи просто: "русские"
показать весь комментарий
03.12.2024 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підарюги..
показать весь комментарий
03.12.2024 21:34 Ответить
не ображай підарів. Кажи просто: "русские"
показать весь комментарий
03.12.2024 21:36 Ответить
руцкіє підари...
показать весь комментарий
03.12.2024 21:48 Ответить
Це масло масляне.
показать весь комментарий
03.12.2024 23:39 Ответить
«Русскіє»теж украдено.Ніякі вони не«русскіє»
показать весь комментарий
04.12.2024 03:01 Ответить
А які?
показать весь комментарий
04.12.2024 03:24 Ответить
Не плутай РУСЬКІ з РУССКИМИ. Заучить і пишеться по разному. Georgia i Georgia. Тут взагалі 1:1, але є нюанс. Штат и государство.
показать весь комментарий
04.12.2024 07:54 Ответить
В Україну залітають ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3523266
--------
А залітають це як, випадково, не обережно чи сплановане?
показать весь комментарий
03.12.2024 21:37 Ответить
Систематично.
показать весь комментарий
03.12.2024 21:46 Ответить
Може атакують,а не залітають?
показать весь комментарий
03.12.2024 23:06 Ответить
В Україну залітають ворожі "Шахеди"

Не плутати з дружніми "Шахедами"!
показать весь комментарий
03.12.2024 23:28 Ответить
Щойно пролетіло поряд, падло.
показать весь комментарий
04.12.2024 00:44 Ответить
 
 