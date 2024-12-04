В Україну залітають ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 3 грудня війська РФ атакують Україну "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.
Рух ворожих БпЛА
- Група БПЛА на півночі Чернігівської області! Курс південно-західний!
- Група БПЛА на сході Харківської області! Курс західний!
Оновлення щодо руху ворожих БпЛА
- Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.
- Група БПЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.
- БпЛА продовжує рух на західній околиці Словʼянська курсом на Краматорськ!
- Шахед на Чернігів.
Оновлення станом на 21:55
- На заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київщину!
- В центральній частині Сумщини курсом на південь!
- На сході Полтавської області курсом на захід!
- На півночі Харківської області курсом на Кременчук!
Оновлення станом на 22:37
- Група на півночі Житомирщини курсом на південь!
- Група на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область!
- Група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину!
- Група на півночі полтавської курсом на північний захід!
- Група на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.
- БПЛА на Херсонщині курсом на Одещину!
Оновлення станом на 23:47
- Група БПЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину!
- Група БПЛА на півдні Київщини курсом на захід!
- Група БПЛА в північ но-центральній частині Житомирщини курсом на захід!
- Група БПЛА в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід!
- Група БПЛА на Миколаївщині курсом на північ та північний захід!
Оновлення станом на 01:07
- Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на південний схід та північний захід відповідно!
- Група БПЛА в центрі та півдні Житомирщини курсом на південний схід та на захід!
- Група БПЛА на півночі та центрі Хмельниччини курсом на південь та південний захід!
- Група БПЛА на Черкащині, на півдні та сході області курсом на північний захід та на північний схід!
- Група БПЛА на півночі Кіровоградщини курсом на північ!
- Група БПЛА на півдні Вінниччини курсом на північний захід!
- Група БПЛА на півночі Одещини курсом на північний захід!
- Група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід!
- БПЛА на Старокостянтинів!
Топ коментарі
+6 Микола Водяний
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+3 Микола Водяний
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+2 Русский Алкаш
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А залітають це як, випадково, не обережно чи сплановане?
Не плутати з дружніми "Шахедами"!