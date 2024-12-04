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Новини
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В Україну залітають ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Ввечері 3 грудня війська РФ атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ворожих БпЛА

  • Група БПЛА на півночі Чернігівської області! Курс південно-західний!
  • Група БПЛА на сході Харківської області! Курс західний!

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

  • Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.
  • Група БПЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.
  • БпЛА продовжує рух на західній околиці Словʼянська курсом на Краматорськ!
  • Шахед на Чернігів.

Оновлення станом на 21:55

  • На заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київщину!
  • В центральній частині Сумщини курсом на південь!
  • На сході Полтавської області курсом на захід!
  • На півночі Харківської області курсом на Кременчук!

Оновлення станом на 22:37

  • Група на півночі Житомирщини курсом на південь!
  • Група на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область!
  • Група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину!
  • Група на півночі полтавської курсом на північний захід!
  • Група на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.
  • БПЛА на Херсонщині курсом на Одещину!

Оновлення станом на 23:47

  • Група БПЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину!
  • Група БПЛА на півдні Київщини курсом на захід!
  • Група БПЛА в північ но-центральній частині Житомирщини курсом на захід!
  • Група БПЛА в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід!
  • Група БПЛА на Миколаївщині курсом на північ та північний захід!

Оновлення станом на 01:07

  • Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на південний схід та північний захід відповідно!
  • Група БПЛА в центрі та півдні Житомирщини курсом на південний схід та на захід!
  • Група БПЛА на півночі та центрі Хмельниччини курсом на південь та південний захід!
  • Група БПЛА на Черкащині, на півдні та сході області курсом на північний захід та на північний схід!
  • Група БПЛА на півночі Кіровоградщини курсом на північ!
  • Група БПЛА на півдні Вінниччини курсом на північний захід!
  • Група БПЛА на півночі Одещини курсом на північний захід!
  • Група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід!
  • БПЛА на Старокостянтинів!

Також читайте: ППО Сухопутних військ знищила 193 повітряні цілі росіян за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Повітряні сили (2601) повітряна тривога (906) Шахед (949)


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Топ коментарі
+6
руцкіє підари...
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03.12.2024 21:48
+3
підарюги..
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03.12.2024 21:34
+2
не ображай підарів. Кажи просто: "русские"
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03.12.2024 21:36
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підарюги..
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03.12.2024 21:34 Відповісти
не ображай підарів. Кажи просто: "русские"
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03.12.2024 21:36 Відповісти
руцкіє підари...
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03.12.2024 21:48 Відповісти
Це масло масляне.
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03.12.2024 23:39 Відповісти
«Русскіє»теж украдено.Ніякі вони не«русскіє»
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04.12.2024 03:01 Відповісти
А які?
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04.12.2024 03:24 Відповісти
Не плутай РУСЬКІ з РУССКИМИ. Заучить і пишеться по разному. Georgia i Georgia. Тут взагалі 1:1, але є нюанс. Штат и государство.
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04.12.2024 07:54 Відповісти
В Україну залітають ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено) Джерело: https://censor.net/ua/n3523266
--------
А залітають це як, випадково, не обережно чи сплановане?
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03.12.2024 21:37 Відповісти
Систематично.
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03.12.2024 21:46 Відповісти
Може атакують,а не залітають?
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03.12.2024 23:06 Відповісти
В Україну залітають ворожі "Шахеди"

Не плутати з дружніми "Шахедами"!
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03.12.2024 23:28 Відповісти
Щойно пролетіло поряд, падло.
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04.12.2024 00:44 Відповісти
 
 