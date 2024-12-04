В Україну залітають ворожі "Шахеди", - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 3 грудня війська РФ атакують Україну "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних Сил.

Рух ворожих БпЛА

Група БПЛА на півночі Чернігівської області! Курс південно-західний!

Група БПЛА на сході Харківської області! Курс західний!

Оновлення щодо руху ворожих БпЛА

Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область.

Група БПЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.

БпЛА продовжує рух на західній околиці Словʼянська курсом на Краматорськ!

Шахед на Чернігів.

Оновлення станом на 21:55

На заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київщину!

В центральній частині Сумщини курсом на південь!

На сході Полтавської області курсом на захід!

На півночі Харківської області курсом на Кременчук!

Оновлення станом на 22:37

Група на півночі Житомирщини курсом на південь!

Група на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область!

Група на півдні Сумщини курсом на Полтавщину!

Група на півночі полтавської курсом на північний захід!

Група на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.

БПЛА на Херсонщині курсом на Одещину!

Оновлення станом на 23:47

Група БПЛА на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину!

Група БПЛА на півдні Київщини курсом на захід!

Група БПЛА в північ но-центральній частині Житомирщини курсом на захід!

Група БПЛА в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід!

Група БПЛА на Миколаївщині курсом на північ та північний захід!

Оновлення станом на 01:07

Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на південний схід та північний захід відповідно!

Група БПЛА в центрі та півдні Житомирщини курсом на південний схід та на захід!

Група БПЛА на півночі та центрі Хмельниччини курсом на південь та південний захід!

Група БПЛА на Черкащині, на півдні та сході області курсом на північний захід та на північний схід!

Група БПЛА на півночі Кіровоградщини курсом на північ!

Група БПЛА на півдні Вінниччини курсом на північний захід!

Група БПЛА на півночі Одещини курсом на північний захід!

Група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід!

БПЛА на Старокостянтинів!

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