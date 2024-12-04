В случае войны такого масштаба, как в Украине, армия Британии закончится через 6-12 месяцев, - министр Карнс
Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс заявил, что, если возникнет конфликт такого же масштаба, как война России против Украины, то британская армия будет уничтожена за полгода - год.
Заявление Карнса приводит издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник заявил, что нынешняя численность британской армии означает, что ее силы будут выведены из строя за "шесть месяцев или год", если возникнет конфликт такого же масштаба, как война в Украине.
Карнс отметил, что сейчас на фронте в Украине погибает или получают ранения ежедневно около 1500 российских солдат.
"В масштабной войне - не ограниченной интервенции, а такой, как в Украине, - наша армия, например, при нынешнем уровне потерь истощится за шесть месяцев или год", - сказал министр.
Поэтому, по словам Карнса, Британии важно иметь высокий уровень резервистов.
"Без них мы не сможем генерировать массу, не сможем выполнять множество оборонных задач... Это не означает, что нам нужна большая армия, но это означает, что вам нужно быстро наращивать глубину и массу в случае кризиса", - добавил британский чиновник.
Politico отмечает, что британские сухопутные войска сейчас являются наименьшими по численности с 1700-х годов.
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Так,що номер "йому точно Їрмак заплатив"-точно не проходить.
Славних прадідів великих правнуки погані.
А з Дюнкерка кого евакуювали?
А в Африці Роммель з ким воював?
Чи там почкуванням армія громадян виросла?
Станом на 1939 рік у Британії була мобілізаційна регулярна армія. Такою вона і залищилася на 1945 рік.
От тільки там не стояло питання збереження маминих сонечок та спермофонду. Навіть майбутня королева Єлизавета виконувала військовий обов'язок.
І не якихось провінційних шоуменів, а старовинних дворянських родів.
Або дозволити їм перемогти і отримати десяток воєн з їхніми фоловерами буквально завтра. І де 1500 втрат в день це буде ще везучий день...
Великобританія має інші можливосі.
Хотів би я побачити на чолі України президента, який під час наступаючого "миру" з москалями одразу посилить мобілізацію, відновить строкову службу, та наведе у цьому усьому лад. Але чомусь здається що знову оберуть чергового популіста, якщо ще залишиться де, та кому то робити.
При цьому в реальності у нас БЗВП півтора місяці а тримання якоїсь піхотної спеціальності - від пари тижнім до місяця, що звісно дуже мало але вже як є. Тобто навіть за умови переробляння програми навчань більше півроку там вчитись нема чому. Решту часу там можна мести плац, ходити в наряди на кухню та колотити піструном груші за державний кошт. Не розумію навіщо це потрібно в підготовці до ******** війни.