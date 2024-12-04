В случае войны такого масштаба, как в Украине, армия Британии закончится через 6-12 месяцев, - министр Карнс

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс заявил, что, если возникнет конфликт такого же масштаба, как война России против Украины, то британская армия будет уничтожена за полгода - год.

Заявление Карнса приводит издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заявил, что нынешняя численность британской армии означает, что ее силы будут выведены из строя за "шесть месяцев или год", если возникнет конфликт такого же масштаба, как война в Украине.

Карнс отметил, что сейчас на фронте в Украине погибает или получают ранения ежедневно около 1500 российских солдат.

"В масштабной войне - не ограниченной интервенции, а такой, как в Украине, - наша армия, например, при нынешнем уровне потерь истощится за шесть месяцев или год", - сказал министр.

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Поэтому, по словам Карнса, Британии важно иметь высокий уровень резервистов.

"Без них мы не сможем генерировать массу, не сможем выполнять множество оборонных задач... Это не означает, что нам нужна большая армия, но это означает, что вам нужно быстро наращивать глубину и массу в случае кризиса", - добавил британский чиновник.

Politico отмечает, что британские сухопутные войска сейчас являются наименьшими по численности с 1700-х годов.

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