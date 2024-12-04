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Новости Война
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В случае войны такого масштаба, как в Украине, армия Британии закончится через 6-12 месяцев, - министр Карнс

Карнс оцінив можливості британської армії

Министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс заявил, что, если возникнет конфликт такого же масштаба, как война России против Украины, то британская армия будет уничтожена за полгода - год.

Заявление Карнса приводит издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник заявил, что нынешняя численность британской армии означает, что ее силы будут выведены из строя за "шесть месяцев или год", если возникнет конфликт такого же масштаба, как война в Украине.

Карнс отметил, что сейчас на фронте в Украине погибает или получают ранения ежедневно около 1500 российских солдат.

"В масштабной войне - не ограниченной интервенции, а такой, как в Украине, - наша армия, например, при нынешнем уровне потерь истощится за шесть месяцев или год", - сказал министр.

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Поэтому, по словам Карнса, Британии важно иметь высокий уровень резервистов.

"Без них мы не сможем генерировать массу, не сможем выполнять множество оборонных задач... Это не означает, что нам нужна большая армия, но это означает, что вам нужно быстро наращивать глубину и массу в случае кризиса", - добавил британский чиновник.

Politico отмечает, что британские сухопутные войска сейчас являются наименьшими по численности с 1700-х годов.

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Автор: 

армия (8493) Великобритания (4934) оборона (5201)


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Топ комментарии
+11
Ну то приєднується до ЗСУ зараз щоб потім не воювати самим з кацапами.
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04.12.2024 19:24
+10
саме тому нас у НАТО не беруть. Ця ситуація, коли українці віддуваються за всіх, влаштовує, звичайно, всіх крім українців, які тут лишилися і хочуть далі жити, а не звалити за кордон. Захід, певно, чекає, доки в росії на війні закінчиться весь золотовалютний запас, тоді вони почнуть балакати з кацапами і відправляти цій араві вбивць "ножкі буша", щоб задобрити і оголосити про примирення і "перемогу демократії"
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04.12.2024 19:43
+9
Чекаю в коменти хор диванних сцикунів з їх безсмертною елегією "воювати мають роботи на Хаймарсах, мобілізація нічого не дасть". Давайте, присоромте цього тупого натівця, йому точно Їрмак заплатив 😹
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04.12.2024 19:21
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Такий міністр оптиміст...
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04.12.2024 19:20 Ответить
Та воно думало що будуть воювати проти України,а не разом з нею.
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04.12.2024 19:41 Ответить
Чекаю в коменти хор диванних сцикунів з їх безсмертною елегією "воювати мають роботи на Хаймарсах, мобілізація нічого не дасть". Давайте, присоромте цього тупого натівця, йому точно Їрмак заплатив 😹
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04.12.2024 19:21 Ответить
А ти, герой інтернетний, зі своїм диваном де перебуваєш?
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04.12.2024 19:30 Ответить
Перебуваю у законній щорічній відпустці, на м'якенькому ліжечку, а шо?
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04.12.2024 20:04 Ответить
Не сиди в коментах, йди на 0 або в штурмову бригаду
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04.12.2024 19:39 Ответить
Я рік був на Донбасі і далі служу. Прийшов час твоєму чоловікові/сину/батькові замінити моїх побратимів.
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04.12.2024 20:06 Ответить
Вони,брити,мають цього їрмака в офіційних списках рос.агентів і міністр Карнс не може не знати цього,як міністр,бо отримання грошей від рос.агента означало би вербування на користь фсб.
Так,що номер "йому точно Їрмак заплатив"-точно не проходить.
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04.12.2024 20:01 Ответить
Ну то приєднується до ЗСУ зараз щоб потім не воювати самим з кацапами.
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04.12.2024 19:24 Ответить
Як так? - а демобілізація?
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04.12.2024 19:30 Ответить
А у Другу світову протрималися 6 років.

Славних прадідів великих правнуки погані.
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04.12.2024 19:32 Ответить
професійна армія була знищена в перші роки - далі воювал аармія громадян...
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04.12.2024 19:36 Ответить
Цікаво.

А з Дюнкерка кого евакуювали?
А в Африці Роммель з ким воював?
Чи там почкуванням армія громадян виросла?

Станом на 1939 рік у Британії була мобілізаційна регулярна армія. Такою вона і залищилася на 1945 рік.

От тільки там не стояло питання збереження маминих сонечок та спермофонду. Навіть майбутня королева Єлизавета виконувала військовий обов'язок.
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04.12.2024 19:43 Ответить
Вы на кого этой Елизаветой намекаете?Уж не на Бубочку ли?А попробовала бы Елизавета сухую мивину в бункере жрать и запивать водой из под крана.То то же.Ничего святого у Вас нет.
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04.12.2024 19:48 Ответить
Ну взагалі то у двух світових війнах полягло чимало британської еліти, яка воювала за свою країну вірою і правдою.
І не якихось провінційних шоуменів, а старовинних дворянських родів.
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04.12.2024 19:55 Ответить
Майбутня королева Елiзавета теж воювала.
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04.12.2024 20:19 Ответить
Нет конечно, Елизавета нигде не воевала. Но она водила армейский грузовик для вспомогательных войск находящихся в Англии. И естественно справедливо заслужила самое глубокое уважение своих подданных.
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04.12.2024 20:49 Ответить
І бєгать паКієву мачіть чічєнцев! Толінашіняши!
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04.12.2024 20:51 Ответить
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04.12.2024 20:21 Ответить
Вони всього лиш угробили 2мільони індійців, і декілька сот тисяч африканців. А так, да, не берегли генофонд)
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04.12.2024 20:59 Ответить
Мда.....Великобритания уже не та.
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04.12.2024 19:43 Ответить
Всі вже не ті.Кацапи теж.
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04.12.2024 22:08 Ответить
Кацапи всю свою історію були і залишаються лайном.Так що кацапи ще ті.
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04.12.2024 22:20 Ответить
Я про те що воюють вони так собі
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05.12.2024 01:12 Ответить
Тому робяти є два сценарії - або зараз ********* русню і отримати мир на наступні років 50.

Або дозволити їм перемогти і отримати десяток воєн з їхніми фоловерами буквально завтра. І де 1500 втрат в день це буде ще везучий день...
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04.12.2024 19:34 Ответить
Україна неса такі втрати через гостру нестачузброї потрібної дальності і потужності.
Великобританія має інші можливосі.
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04.12.2024 19:34 Ответить
О! Британія готується до відновлення мобілізації.
Хотів би я побачити на чолі України президента, який під час наступаючого "миру" з москалями одразу посилить мобілізацію, відновить строкову службу, та наведе у цьому усьому лад. Але чомусь здається що знову оберуть чергового популіста, якщо ще залишиться де, та кому то робити.
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04.12.2024 19:34 Ответить
На який уд нам строкова служба? Щоб знову солдатики траву малювали? Нам потрібні контрактники і підготовка резервістів, яку проходитимуть ВСІ чоловіки окрім інвалідів першої групи.
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04.12.2024 20:11 Ответить
Строкова це й є перша підготовка майбутніх резервістів. Рік-півтора для опанування звичайних армійських професій а потім вже 1-2 рази на рік 2-3 недільні збори вже у ролі резервістів.
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04.12.2024 20:24 Ответить
давай будемо реалістами. Навіть саме найбільш наворочене БЗВП - це два-три місяці максимум. Отримання військової спеціальності - це приблизно стільки ж, якщо не брати деякі складні професії типу танкіста чи снайпера.
При цьому в реальності у нас БЗВП півтора місяці а тримання якоїсь піхотної спеціальності - від пари тижнім до місяця, що звісно дуже мало але вже як є. Тобто навіть за умови переробляння програми навчань більше півроку там вчитись нема чому. Решту часу там можна мести плац, ходити в наряди на кухню та колотити піструном груші за державний кошт. Не розумію навіщо це потрібно в підготовці до ******** війни.
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23.12.2024 15:04 Ответить
Щоб не було історій, коли в окоп на заміну пораненим прислали пів підрозділа чмобіків, які пробухали одне БЗВП колись 5-20 років тому й одне зараз, і тут тіко прочухали а вже треба у бій. Так виглядає совкова система резерву. А потрібна ізраїльська, чи подібна.
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23.12.2024 23:01 Ответить
так бзвп можна і на строковій пробухати, власне. Якщо ти пишеш про бзвп 20 років тому то це якраз і є той випадок. Ще мій батя розповідав як за 2 роки служби мали аж 2 стрільби з автомату. Ну а з тим що людей треба регулярно збирати для поновлення навичок я згоден на 200%
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24.12.2024 14:53 Ответить
то чекайте. капаські пропагандони відверто кажуть, що чекає на Брітанію - 2-3 ракети і нема Англії. Ну не будуть руцькі планувати десант, як Наполеон або Гітлер
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04.12.2024 19:35 Ответить
Планувати.)
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04.12.2024 19:46 Ответить
Кацапськи прогандоны чому то забывают, что у Англии достаточно я/о что бы отправить кацапстан в каменный век.
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04.12.2024 20:51 Ответить
не забывают. Ставка на территорию параши и знаменитое руцькое "Авось
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05.12.2024 03:56 Ответить
Ну країн-членів 27,то може не все так трагічно)
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04.12.2024 19:42 Ответить
саме тому нас у НАТО не беруть. Ця ситуація, коли українці віддуваються за всіх, влаштовує, звичайно, всіх крім українців, які тут лишилися і хочуть далі жити, а не звалити за кордон. Захід, певно, чекає, доки в росії на війні закінчиться весь золотовалютний запас, тоді вони почнуть балакати з кацапами і відправляти цій араві вбивць "ножкі буша", щоб задобрити і оголосити про примирення і "перемогу демократії"
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04.12.2024 19:43 Ответить
ми закінчимося раніше ніж їх запас
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05.12.2024 01:19 Ответить
Цілий рік. Щось загнув. Вважає британців суперменами.
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04.12.2024 19:45 Ответить
Цікаво, а якщо буде така війна, що робитиме НАТО? Виженуть Британію з НАТО, а нас заженуть до НАТО?
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04.12.2024 19:48 Ответить
після розпаду СССР, ЮК знищила свою армію. від неї залишилася десята частина. тому вони може й протримаються 6 міс на ділянці в пару сотню кілометрів, а може й ні.
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04.12.2024 19:52 Ответить
Він що, думає, що Британії доведеться воювати з мухосрандією самотужки?
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04.12.2024 19:56 Ответить
Розумні люди і лідери повинні прораховувати всі варіанти. Подивіться на нинішнє НАТО - ви вірите що турки, мадяри, словаки а можливо скоро і румуни побіжать відправляти свої війська проти рашки в разі потреби? Добре коли США захистять... А якщо ні?Якщо Донні або якийсь ще більш упоротий його наступник-ізоляціоніст скаже "ми вам нічєво нє далжни" і прийшли 30 абрамсів як нам? От тоді 300-400 танків Бундесверу і пару сотень Скальпів французької армії - це не та потужність за якої можна почуватися в цілковитій безпеці в разі війни, чи не так?
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04.12.2024 20:18 Ответить
Так це армія Великобританії, морської ядерної держави, однієї з найстаріших дипломатій Європи. А за скільки закінчиться недоармія мадярських уйоббіків, або гендерно-модифікованих французьких баб з huj'ами чи алжиро-негроїдних прожирачів держ.дотацій - страшно уявити.
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04.12.2024 20:03 Ответить
Мудярська армія закінчиться навіть не почавшись. Я думаю одна наша 128 ОГШБр захопить всю циганщину за тиждень.
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04.12.2024 20:21 Ответить
Буде воювати з НАТО
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04.12.2024 22:16 Ответить
Напад на Британiю це - единий шанс для Украiни стати членом НАТО.
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04.12.2024 20:47 Ответить
хоч визнали, що зажерлися, не ті англійці, що мочили фашистів...
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04.12.2024 21:29 Ответить
Ну то таке, эта армия закончится, начнут мобилизацию. Понадобится ли англичан на улицах ловить, как некоторых 'козаков ' в Украине, то уже другой вопрос
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04.12.2024 21:34 Ответить
 
 