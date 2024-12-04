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Новости
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В НАТО начали рассматривать разные сценарии прекращения войны в Украине путем переговоров, - Bloomberg

Серед країн НАТО обговорюють сценарії припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів

Некоторые правительства стран НАТО начали рассматривать различные сценарии завершения войны России против Украины путем мирных переговоров.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, союзники Украины сместили акцент с "поиска путей победы" на попытки поставить президента Владимира Зеленского в лучшую позицию для противодействия российским наступлениям или для переговоров о возможном прекращении огня.

В частности, НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить с предоставлением большего количества оружия Украине, учитывая сложную ситуацию на поле боя.

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"Российский диктатор Владимир Путин отказывается обсуждать прекращение огня, однако предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом побудило союзников по НАТО сосредоточиться на укреплении политической поддержки в условиях продолжающейся войны", - пишет Bloomberg.

Какие могут быть сценарии завершения войны?

По словам источников Bloomberg, министры иностранных дел, которые собрались в Брюсселе на этой неделе, сосредоточились на том, как поставлять больше оружия Украине.

В то же время правительства стран Альянса начали обсуждать различные сценарии прекращения войны. Большинство склоняется к варианту мирных переговоров.

Обсуждение включает такие гарантии безопасности, которые бы защитили Украину, не "провоцируя" при этом российского диктатора Владимира Путина.

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Переговоры Украины и РФ могут начаться "в ближайшее время"

По словам одного из источников Bloomberg, одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны, которую, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска, заявил один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Другой западный дипломат отметил, что эти обсуждения происходят на фоне осознания нестабильности ситуации в Украине, а переговоры по урегулированию должны начаться "в ближайшее время".

Bloomberg отмечает, что для европейских союзников эти сценарии - это шанс продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу способность ЕС оставаться влиятельным, если переговоры о прекращении огня приобретут конкретные формы.

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Агентство добавляет, что эти обсуждения, происходили в то время, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался сосредоточить внимание на увеличении поставок оружия в Украину, отложив пока что в сторону любое прекращение огня.

Автор: 

НАТО (9968) оружие (10202) помощь (7773) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+13
Не читаю. Бо соромно. 1.5 мільярда з пів світовою економікою обісрались. І кому ? Тим хто й досі ходить в радянські сортири. Як не соромно Європі ?
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04.12.2024 22:03
+11
Це якийсь цирк у НАТО. Воювати в них нема кому, але сильну українську армію до НАТО брати не хочуть .
може вони планують корейців арендувати , довбооби
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04.12.2024 22:02
+6
Які сценаріі перемовин? Путін не зупиниться і не сяде за стіл перемовин до тих пір поки він не відчує що не може більше захоплювати нових територій, або не відчує що вже немає у нього ресурсів для цього і немає більш сенсу продовжувати цю війну , або коли отримає добряче по зубах на полі бою і почне відступати.....Все, інших сценаріів не існує і треба думати що можливо зробити щоб ці сценаріі стали реальністью, і не вигадувати нічого іншого......
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04.12.2024 22:42
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путлєра спитали?
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04.12.2024 22:00 Ответить
Він сказав шо не проти, хай собі розглядають на здоровля
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04.12.2024 22:06 Ответить
Це якийсь цирк у НАТО. Воювати в них нема кому, але сильну українську армію до НАТО брати не хочуть .
може вони планують корейців арендувати , довбооби
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04.12.2024 22:02 Ответить
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04.12.2024 22:03 Ответить
Не читаю. Бо соромно. 1.5 мільярда з пів світовою економікою обісрались. І кому ? Тим хто й досі ходить в радянські сортири. Як не соромно Європі ?
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04.12.2024 22:03 Ответить
Ось що животворна "Ядерна Бомба" робить... якщо в тебе є ЯЗ ти на коні, нема ти ніхто...
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04.12.2024 22:10 Ответить
А де вони "обісрались"? На них хтось напав, їм щось загрожує?

Чому всі думають, що на війну в Україні вони повинні реагувати так само, як би вони реагували на війну проти одного з членів НАТО?
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04.12.2024 22:24 Ответить
Тому що, напавши на Україну та силою змінивши кордони в Європі, на нуль множиться вся світова, тим більше західна цивілізація після 2 Світової війни. ******* диктатори все роблять щоб змінити ******** світовий порядок, заснований на повазі до міжнародного права. Україна лише перша в цьому переліку
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04.12.2024 23:25 Ответить
Маячня.
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04.12.2024 23:31 Ответить
Контури цієї "маячні" вже по всьому світу. І далі її ще більше стає. Тільки тупі західні боягузи намаються себе тішити словом "неескалація". В 1938 все теж починалося лише з Чехословаччини
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05.12.2024 00:03 Ответить
Маячні сідати на одному гектарі за перемовини з міжнародними злочинцями ...
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05.12.2024 00:53 Ответить
коли на них нападуть - вони обіс*ться ще більше. Бо вони потворні сси*ві нікчеми
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05.12.2024 01:13 Ответить
У НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни в Україні шляхом дезінтеграції, денацифікації та демілітаризації російської федерації. Лише так.
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04.12.2024 22:04 Ответить
Сракою відчуваю. Будуть нас примушувати до чого завгодно. До всього, чого побажає *****. Потім це покажуть перемогою демократії. Пі ті ри.
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04.12.2024 22:06 Ответить
Так то деякі уряди країн НАТО почали розглядати. А Рютте ясно сказав: нехай Україна воює і далі, а він дасть ̶п̶а̶р̶а̶б̶е̶л̶л̶у̶м̶ необхідну зброю.
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04.12.2024 22:07 Ответить
А що надало НАТО до цього часу?

Все надають окремі країни, зі свого бюджету
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05.12.2024 01:27 Ответить
Обговорення включає такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не "провокуючи" при цьому російського диктатора Володимира Путіна. Джерело: https://censor.net/ua/n3523490
----------
Отже всі одинадцятирічні промовини Україна-НАТО можна спустити в унітаз?
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04.12.2024 22:09 Ответить
Тикають паличков.
З намьоком, канєш...
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04.12.2024 22:11 Ответить
Треба було використовувати цей підхід і під час Другої світової війни, чи не так?
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04.12.2024 22:13 Ответить
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04.12.2024 22:25 Ответить
Реально эту войну, как и перемирие, может остановить только рф. Хватит дрочить. Нам тем более. Само перемирие как отдельное решение, возможно. Конечно это как правило даёт передышку к следующему продолжению войны. Но и у нас будет возможность готовится как следует. И главным здесь будет не оружие разное, а очень быстрая перезагрузка власти всей через выборы. Уже есть с кого чего выбирать. И конечно полная люстрация силовых структур включая госбезопасность. Все абсолютно носившие партбилет кпсс и пр должны быть уволены абсолютно без права участвовать в выборах и выбиратся. Если очень в общем, это примерно те кому 55 лет и старше. Там таких немеряно. По судьям судам обязательно жестко. И по райадминистрациям так же по президентской вертикали. Лучше позже, чем никогда. Так делали в восточной Европе в соц лагере, прибалты тоже.
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04.12.2024 22:27 Ответить
"Уже есть с кого чего выбирать"
Якраз абсолютно нема з кого, чисте поле. Дуже коротко і зрозуміло: є умовні 70+ відсотків які не хочуть воювати, особливо при такому ідіотизмі навколо. Тобто вони і так не дуже прагнули, а тут ще й різний дєбілізм, люди-ресурс, і так далі. Інтереси цієї групи людей мають бути враховані, бо це взагалі більшість. Хто б по вашому міг стати їхнім кандидатом? Арестович і відверта русня не підійде, ці люди не росіяни і не проросійські, вони гм.. недостатньо патріотичні щоб покласти кінцівки під Покровськом. І для них не має цінності країна де панує Гестапо а на кордонах колючий дріт і розстріли. Але вони не росіяни, це точно. Я не бачу такої постаті, яка б могла їх очолити.

Інша категорія 30+ умовних відсотків, диванні патріоти, нафронтники, реальні бійці, ну багато кого. Голоси цієї частини будуть рівномірно розподілені між Залужним (який може й не має бажання брати участь), Порошенко, може Юля, хоча Юлі вже час піти. Ця категорія буде гризтись за жалюгідні крихти з електорального столу, на рівні 5-12%, щоб отримати золоту акцію.

Ще окрема категорія діаспора, вона більшою мірою буде за свободу відкритих кордонів, ніж за нафронтників. Хто проводить роботу з діаспорою? Крім покидькив Зе, які постійно закликають то виплати з них зняти, то припинити видачу паспортів, то ще щось. Так що все складно насправді.
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05.12.2024 00:59 Ответить
Маячня у стилі пропаганди від арестовича. Я думаю більш. Під арестовича. 70 та 30 були. І в минулому. Все швидко міняється. І поле стає не голим, а на ньому з'являються паростки. І будяки теж.
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05.12.2024 10:45 Ответить
Ошибка так считать. Именно война много вбрасывает людей, которые не боятся брать на себя отвественность. И тех прогресс тоже толкает война сильно, и сознание диванных, ждунов и подобных тоже ускоряет. И много иного. Имел в виду военных среднего и высшего звена и не только, волонтёры тоже большая группа лиц, реально знающие схему взаимоотношений всяких. Именно военные вытягивали страны именно после войны всякой даже гражданской. де Голь, Пиночет, Чанкайши, генерала Франко хоронила вся страна кажись в 73г. Отдельная великолепная история с Манергеймом. Нам нужно сменить власть абсолютно. Для нас эта война последняя. Как трамплин. Или вверх или вниз. Красивой фразы в этом нет. Мы долго дуремарили---30 лет идиотизма! Вот пришёл момент выбрать сухой остаток. Ценой крови. Дороже не бывает.
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05.12.2024 21:30 Ответить
"Имел в виду военных среднего и высшего звена"
Я це зрозумів одразу, прочитав між рядків, тому так і відповів. А чому ви вирішили, що це хоч якось об'єднає націю? Тут сайт певної ідеологічної спрямованості, тому здається, що всі підтримують таку ідею. Але повірте, 6 мільйонів які не оновили данні доволі чітко висловили відношення до можливого Піночета. А у цих 6 мільйонів є сім'ї і вони теж виборці. Люди хочуть спокійно сидіти в кафе і сьорбати каву, спокійно ходити на роботу, їздити за кордон. Всім з головою вистачило насилля на вулицях, підвалів силових структур, переслідувань опозиції, мовних патрулів. Батьки дітей які вивезли їх за кордон, бо постійні розмови про зниження віку, думаєте вони мріють про Піночета? А ті натовпи чоловіків які не можуть зараз отримати паспорт і стоять під посольствами по всьому світу, їм Піночет потрібен? Ви просто не уявляєте кількість людей, які категорично не проголосують за військового. А 200тис. (по західним оцінкам) СЗЧ потрібен Піночет? А їхнім сім'ям?

Дай Боже, щоб взагалі чаша вагів не схилилась до Москви, як це відбулось в Грузії і майже відбулось в Молдові. Тим більше Захід виявився слабким на відміну від впевненої та агресивної Москви. І виборці роблять вибір не на користь західного світу, вони не хочуть черговий конфлікт.
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05.12.2024 23:15 Ответить
Это тема не по формату коментов наскоро на этом форуме. Тут много и сложно. Но напороли и в тупик мы зашли---все. тут пукина не привяжешь. Народ не захотел стать нацией. Пузом меряли жизнь. Окорочков и пива в банках красивых отожрались, киоски открыли, налоги не платили, ментам листали, кассовые апараты не ставили и по сей день итд и тп. Ну вот цена. Война многое списывает, победителей не судят. Можно выборы провести не особо то массово с заграницей при посольствах только, в столицах, а по оккупированных местах если вякать кацапы начнут что мол не легетимно, так напомнить про то что дума провела те земли как рф. Дурака включать банально! Кацапы это делают великолепно кстати. Но текущая власть такое не состоянии делать. Но мы их выбрали. До сих пор не усвоил народ, что выбрав, имеем полное право и убрать до срока каденции. Но сделали это только один раз на Майдане и очень коряво. Не надо было ехать в Киев с мест разных, в столице бы хватило и так патриотов и молодёжи на Майдан. Надо было шины нести к местным райисполкомам и горисполкомам, за две недели бы справились везде и быстро. Теперь всё поздно. Хочется конечно верить.
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06.12.2024 18:00 Ответить
Нам готовиться к следующей войне?
Без металлургии, без энергетики, машиностроения и хим. промышленности?
Это носившие партбилет построили в Харькове и Львове танковые заводы. Такого больше не будет никогда. Будущие построят только мощную IT индустрию филиал Каргила
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04.12.2024 22:40 Ответить
У 2019 за кого голосував у другому турі?
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04.12.2024 23:20 Ответить
Вы можете стать моим читателем, чтоб отследить мои сообщения. Я много раз писал.
В ******, которые сейчас Времевское направление, избирательный округ 200 человек.
Когда вывесили результаты за партию ЕС было 2 голоса. Я и жена. За Порошенко, вместе с нами человек 6 было.
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05.12.2024 07:45 Ответить
В совке было только два танковых завода. В Нижнем Тагиле, ,,Уралвагонзавод, и в Харькове, им. Малышева. А танкоремонтных было много и по Украине, в том же Харькове был. Но была одна мулька, очень продуманная. Кацапская давняя ещ1 до 2 мировой войны проведённая. Пушку к танку делали только на Уралвагоне. И когда грянул 91 г стало ясно, что дело темное для нас. Конечно сделали свою, но не сравнимую конечно. И с оптикой дело не сильно заладилось. Хотя давно было сказано, что танки это оружие 2 мировой войны. И эта война это подтвердила окончательно.
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06.12.2024 18:11 Ответить
Познавательно.
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06.12.2024 19:25 Ответить
Які сценаріі перемовин? Путін не зупиниться і не сяде за стіл перемовин до тих пір поки він не відчує що не може більше захоплювати нових територій, або не відчує що вже немає у нього ресурсів для цього і немає більш сенсу продовжувати цю війну , або коли отримає добряче по зубах на полі бою і почне відступати.....Все, інших сценаріів не існує і треба думати що можливо зробити щоб ці сценаріі стали реальністью, і не вигадувати нічого іншого......
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04.12.2024 22:42 Ответить
Корейський сценарій.
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05.12.2024 01:02 Ответить
И финский тоже. И без стёба---гдр, фрг тоже самое почти. И не всегда поражение в войне, поражение экономическое, чаще наоборот. Именно Япония и ФРГ не имея права иметь наступательную армию и технику рванули вперёд невероятно. И к 1965г забыли что проиграли войну. Третьего пути нет здесь.
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05.12.2024 21:37 Ответить
І сценарію просто разом ********** террориста- ***** серед них немає.
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04.12.2024 22:58 Ответить
Ну а якщо пуйло остаточно оскаженіє та й запустить іржаві сатани? Зрозумійте що президент Трамп відповідає за безпеку американського народу. Будуть чекати доки імперія зла почне здавати. Обожнюваний тут на форумі президент Рейган теж повалив совок коли він був вже у занепаді а не у 50-60х роках коли "весь мир в труху".
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05.12.2024 03:32 Ответить
Оці всі " перемовини " закінчиться великою трагедією і для всієї Європи, і для Америки --всюди буде війна .
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04.12.2024 23:31 Ответить
То давайте, відкривайте вже скриньку Пандори, потім всретесь від наслідків ...
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05.12.2024 00:59 Ответить
скоріше б вони вже вср*лися
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05.12.2024 01:14 Ответить
.Щоб не вийшло те, як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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05.12.2024 05:10 Ответить
 
 