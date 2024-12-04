В НАТО начали рассматривать разные сценарии прекращения войны в Украине путем переговоров, - Bloomberg
Некоторые правительства стран НАТО начали рассматривать различные сценарии завершения войны России против Украины путем мирных переговоров.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, союзники Украины сместили акцент с "поиска путей победы" на попытки поставить президента Владимира Зеленского в лучшую позицию для противодействия российским наступлениям или для переговоров о возможном прекращении огня.
В частности, НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить с предоставлением большего количества оружия Украине, учитывая сложную ситуацию на поле боя.
"Российский диктатор Владимир Путин отказывается обсуждать прекращение огня, однако предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом побудило союзников по НАТО сосредоточиться на укреплении политической поддержки в условиях продолжающейся войны", - пишет Bloomberg.
Какие могут быть сценарии завершения войны?
По словам источников Bloomberg, министры иностранных дел, которые собрались в Брюсселе на этой неделе, сосредоточились на том, как поставлять больше оружия Украине.
В то же время правительства стран Альянса начали обсуждать различные сценарии прекращения войны. Большинство склоняется к варианту мирных переговоров.
Обсуждение включает такие гарантии безопасности, которые бы защитили Украину, не "провоцируя" при этом российского диктатора Владимира Путина.
Переговоры Украины и РФ могут начаться "в ближайшее время"
По словам одного из источников Bloomberg, одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны, которую, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска, заявил один из высокопоставленных чиновников НАТО.
Другой западный дипломат отметил, что эти обсуждения происходят на фоне осознания нестабильности ситуации в Украине, а переговоры по урегулированию должны начаться "в ближайшее время".
Bloomberg отмечает, что для европейских союзников эти сценарии - это шанс продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу способность ЕС оставаться влиятельным, если переговоры о прекращении огня приобретут конкретные формы.
Агентство добавляет, что эти обсуждения, происходили в то время, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался сосредоточить внимание на увеличении поставок оружия в Украину, отложив пока что в сторону любое прекращение огня.
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може вони планують корейців арендувати , довбооби
Чому всі думають, що на війну в Україні вони повинні реагувати так само, як би вони реагували на війну проти одного з членів НАТО?
Все надають окремі країни, зі свого бюджету
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Отже всі одинадцятирічні промовини Україна-НАТО можна спустити в унітаз?
З намьоком, канєш...
Якраз абсолютно нема з кого, чисте поле. Дуже коротко і зрозуміло: є умовні 70+ відсотків які не хочуть воювати, особливо при такому ідіотизмі навколо. Тобто вони і так не дуже прагнули, а тут ще й різний дєбілізм, люди-ресурс, і так далі. Інтереси цієї групи людей мають бути враховані, бо це взагалі більшість. Хто б по вашому міг стати їхнім кандидатом? Арестович і відверта русня не підійде, ці люди не росіяни і не проросійські, вони гм.. недостатньо патріотичні щоб покласти кінцівки під Покровськом. І для них не має цінності країна де панує Гестапо а на кордонах колючий дріт і розстріли. Але вони не росіяни, це точно. Я не бачу такої постаті, яка б могла їх очолити.
Інша категорія 30+ умовних відсотків, диванні патріоти, нафронтники, реальні бійці, ну багато кого. Голоси цієї частини будуть рівномірно розподілені між Залужним (який може й не має бажання брати участь), Порошенко, може Юля, хоча Юлі вже час піти. Ця категорія буде гризтись за жалюгідні крихти з електорального столу, на рівні 5-12%, щоб отримати золоту акцію.
Ще окрема категорія діаспора, вона більшою мірою буде за свободу відкритих кордонів, ніж за нафронтників. Хто проводить роботу з діаспорою? Крім покидькив Зе, які постійно закликають то виплати з них зняти, то припинити видачу паспортів, то ще щось. Так що все складно насправді.
Я це зрозумів одразу, прочитав між рядків, тому так і відповів. А чому ви вирішили, що це хоч якось об'єднає націю? Тут сайт певної ідеологічної спрямованості, тому здається, що всі підтримують таку ідею. Але повірте, 6 мільйонів які не оновили данні доволі чітко висловили відношення до можливого Піночета. А у цих 6 мільйонів є сім'ї і вони теж виборці. Люди хочуть спокійно сидіти в кафе і сьорбати каву, спокійно ходити на роботу, їздити за кордон. Всім з головою вистачило насилля на вулицях, підвалів силових структур, переслідувань опозиції, мовних патрулів. Батьки дітей які вивезли їх за кордон, бо постійні розмови про зниження віку, думаєте вони мріють про Піночета? А ті натовпи чоловіків які не можуть зараз отримати паспорт і стоять під посольствами по всьому світу, їм Піночет потрібен? Ви просто не уявляєте кількість людей, які категорично не проголосують за військового. А 200тис. (по західним оцінкам) СЗЧ потрібен Піночет? А їхнім сім'ям?
Дай Боже, щоб взагалі чаша вагів не схилилась до Москви, як це відбулось в Грузії і майже відбулось в Молдові. Тим більше Захід виявився слабким на відміну від впевненої та агресивної Москви. І виборці роблять вибір не на користь західного світу, вони не хочуть черговий конфлікт.
Без металлургии, без энергетики, машиностроения и хим. промышленности?
Это носившие партбилет построили в Харькове и Львове танковые заводы. Такого больше не будет никогда. Будущие построят только
мощную IT индустриюфилиал Каргила
В ******, которые сейчас Времевское направление, избирательный округ 200 человек.
Когда вывесили результаты за партию ЕС было 2 голоса. Я и жена. За Порошенко, вместе с нами человек 6 было.
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.