В НАТО начали рассматривать разные сценарии прекращения войны в Украине путем переговоров, - Bloomberg

Некоторые правительства стран НАТО начали рассматривать различные сценарии завершения войны России против Украины путем мирных переговоров.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, союзники Украины сместили акцент с "поиска путей победы" на попытки поставить президента Владимира Зеленского в лучшую позицию для противодействия российским наступлениям или для переговоров о возможном прекращении огня.

В частности, НАТО удваивает усилия, чтобы поспешить с предоставлением большего количества оружия Украине, учитывая сложную ситуацию на поле боя.

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"Российский диктатор Владимир Путин отказывается обсуждать прекращение огня, однако предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом побудило союзников по НАТО сосредоточиться на укреплении политической поддержки в условиях продолжающейся войны", - пишет Bloomberg.

Какие могут быть сценарии завершения войны?

По словам источников Bloomberg, министры иностранных дел, которые собрались в Брюсселе на этой неделе, сосредоточились на том, как поставлять больше оружия Украине.

В то же время правительства стран Альянса начали обсуждать различные сценарии прекращения войны. Большинство склоняется к варианту мирных переговоров.

Обсуждение включает такие гарантии безопасности, которые бы защитили Украину, не "провоцируя" при этом российского диктатора Владимира Путина.

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Переговоры Украины и РФ могут начаться "в ближайшее время"

По словам одного из источников Bloomberg, одним из возможных вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны, которую, вероятно, будут охранять и патрулировать европейские войска, заявил один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Другой западный дипломат отметил, что эти обсуждения происходят на фоне осознания нестабильности ситуации в Украине, а переговоры по урегулированию должны начаться "в ближайшее время".

Bloomberg отмечает, что для европейских союзников эти сценарии - это шанс продемонстрировать новоизбранному президенту США Дональду Трампу способность ЕС оставаться влиятельным, если переговоры о прекращении огня приобретут конкретные формы.

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Агентство добавляет, что эти обсуждения, происходили в то время, как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пытался сосредоточить внимание на увеличении поставок оружия в Украину, отложив пока что в сторону любое прекращение огня.