РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости
1 011 5

Принудительная депортация детей - попытка России стереть украинскую культуру, - Британия в ООН

Британія в ООН про депортацію українських дітей росією

Действия властей РФ по принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий и устройства их в российские семьи является продолжением системных усилий Кремля, направленных на стирание украинской культуры.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Постпред Великобритании в ООН напомнила об исследовании Yale HRL, которое идентифицировало 314 украинских детей, вывезенных из Донецкой и Луганской областей и размещенных, по меньшей мере, в 21 регионе России. Согласно исследованию, 166 детей включены по российскому законодательству в российские семьи.

"Это не гуманитарная эвакуация. Это системное стирание украинской культуры со значительными препятствиями для того, чтобы предотвратить воссоединение украинских детей со своими семьями", - заявила Вудворд.

Она также призвала Россию прекратить депортации и вернуть всех украинских детей домой, а также прекратить атаки на детские дома, школы и инфраструктуру.

Читайте также: Подконтрольные Путину самолеты использовали для депортации украинских детей в РФ, - исследование Yale HRL

Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

После выхода расследования США ввели визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.

Автор: 

Великобритания (4934) депортация (678) дети (6479) россия (95402) Совбез ООН (1106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І ШО? Всі далі замирюють агресора. Впевнений - будь у Гітлера 1000 ядерних бімб і геноцидь він не евреїв, а когось іншого - то нічого б Німеччині не було
показать весь комментарий
05.12.2024 00:27 Ответить
Ну Черчиль про кабанчика все вірно казав..А Алозіевичу дійсно кацапів геношити надо було ане зі Сталіним а потім й Власовим домовлятись...А як що реалистично то один фашизм(нацсоціалізм)задавили а іншій фашизм(радянській-російській)самі ж й відродили..непослідовно діе світова закулиса)))
показать весь комментарий
05.12.2024 00:43 Ответить
А чому Україна не депортує все оте кацапсяче хай залишиться 25 м зате Українців Україна українцям крим татарам х й кацапам
показать весь комментарий
05.12.2024 07:10 Ответить
Треба нагадати світу що перед Другою Світовою війною українців було 80 млн. Але ПОЛИТИКА кацапів , німців і поляків ( операція Вісла) ЗНИЩІЛА мильони українців і досі нищать
показать весь комментарий
05.12.2024 07:18 Ответить
 
 