Принудительная депортация детей - попытка России стереть украинскую культуру, - Британия в ООН

Действия властей РФ по принудительной депортации украинских детей с оккупированных территорий и устройства их в российские семьи является продолжением системных усилий Кремля, направленных на стирание украинской культуры.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Постпред Великобритании в ООН напомнила об исследовании Yale HRL, которое идентифицировало 314 украинских детей, вывезенных из Донецкой и Луганской областей и размещенных, по меньшей мере, в 21 регионе России. Согласно исследованию, 166 детей включены по российскому законодательству в российские семьи.

"Это не гуманитарная эвакуация. Это системное стирание украинской культуры со значительными препятствиями для того, чтобы предотвратить воссоединение украинских детей со своими семьями", - заявила Вудворд.

Она также призвала Россию прекратить депортации и вернуть всех украинских детей домой, а также прекратить атаки на детские дома, школы и инфраструктуру.

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Напомним, что недавно было опубликовано исследование Школы общественного здоровья Йельского университета (Yale HRL), в котором говорится, что самолеты и фонды российского диктатора Владимира Путина использовали в программе вывоза детей с оккупированных РФ территорий Украины для "лишения их украинской идентичности и передачи в российские семьи".

После выхода расследования США ввели визовые ограничения в отношении пяти российских чиновников из-за их причастности к принудительной депортации, перемещению и заключению украинских детей.