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Новости Война
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Бойцы ССО ликвидировали 17 россиян и взяли в плен 12 во время атаки на вражескую позицию в Курской области РФ: "Руки за голову, сука!". ВИДЕО

Операторы ССО из 73-го морского центра и 6-го полка "Рейнджер" во время атаки на позиции противника в Курской области уничтожили 17 россиян и еще 12 взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки на вражеские позиции бойцы ССО опубликовали на своей странице в соцсети.

Смотрите также: Украинские защитники отразили ночной штурм и ликвидировали вражескую пехоту возле Дарьино на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

ССО (525) пленные (2134) Курск (1085)


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Топ комментарии
+21
Всім виконавцям-черговий респект...
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05.12.2024 11:23
+20
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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05.12.2024 11:28
+15
+
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05.12.2024 11:24
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Всім виконавцям-черговий респект...
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05.12.2024 11:23 Ответить
+
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05.12.2024 11:24 Ответить
++
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05.12.2024 16:14 Ответить
Хлопці , Ви Герої 👍🏼🙏🏼❤️
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05.12.2024 11:28 Ответить
вони наших полонених розстрілюють
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05.12.2024 11:43 Ответить
Не можна українському казаку бути як російська мразота.
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05.12.2024 14:45 Ответить
кчф казачька - чухота зафаршмачена
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05.12.2024 11:57 Ответить
знов 810 бригада кацапської десантури.. Дякую, хлопці рідні!! Пишаюсь вами!!
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05.12.2024 12:02 Ответить
учения?
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05.12.2024 16:26 Ответить
Кацапська морська піхота у степах Курщини на колінах перед українськими богатирями, якими стають лише ті, хто не ухилився ні тілом, ні духом. Слава Вам, воїни-велетні!!!
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05.12.2024 17:54 Ответить
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05.12.2024 17:56 Ответить
Знищимо "в'язницю народів" і звільнимо всі окуповані нею території ...
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05.12.2024 17:59 Ответить
А как же ЮБК и Симферополь?
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05.12.2024 23:20 Ответить
Москалі з нашими полоненими не церемоняться і відразу вбивають
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06.12.2024 07:49 Ответить
 
 