Бойцы ССО ликвидировали 17 россиян и взяли в плен 12 во время атаки на вражескую позицию в Курской области РФ: "Руки за голову, сука!". ВИДЕО
Операторы ССО из 73-го морского центра и 6-го полка "Рейнджер" во время атаки на позиции противника в Курской области уничтожили 17 россиян и еще 12 взяли в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки на вражеские позиции бойцы ССО опубликовали на своей странице в соцсети.
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