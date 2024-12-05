Бойцы ССО ликвидировали 17 россиян и взяли в плен 12 во время атаки на вражескую позицию в Курской области РФ: "Руки за голову, сука!". ВИДЕО

Операторы ССО из 73-го морского центра и 6-го полка "Рейнджер" во время атаки на позиции противника в Курской области уничтожили 17 россиян и еще 12 взяли в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки на вражеские позиции бойцы ССО опубликовали на своей странице в соцсети.

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