Бойцы Сил специальных операций записали поздравительное видеообращение ко Дню волонтера: "Спасибо тебе. Твои ССО". ВИДЕО

Бойцы из разных подразделений ССО присоединились к созданию поздравительного ролика ко Дню волонтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отметили важность волонтерской поддержки и рассказали обо всем том, что спасает их жизни и помогает уничтожать врага и попадает в их руки благодаря волонтерам.

Смотрите: Бойцы ССО ликвидировали 17 россиян и взяли в плен 12 во время атаки на вражескую позицию в Курской области РФ: "Руки за голову, сука!". ВИДЕО

Читайте: Украинцы все чаще донатят на "банки". С начала года на армию перечислили 40 миллиардов