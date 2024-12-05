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Новости Волонтеры для армии Война
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Бойцы Сил специальных операций записали поздравительное видеообращение ко Дню волонтера: "Спасибо тебе. Твои ССО". ВИДЕО

Бойцы из разных подразделений ССО присоединились к созданию поздравительного ролика ко Дню волонтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отметили важность волонтерской поддержки и рассказали обо всем том, что спасает их жизни и помогает уничтожать врага и попадает в их руки благодаря волонтерам.

Смотрите: Бойцы ССО ликвидировали 17 россиян и взяли в плен 12 во время атаки на вражескую позицию в Курской области РФ: "Руки за голову, сука!". ВИДЕО

Читайте: Украинцы все чаще донатят на "банки". С начала года на армию перечислили 40 миллиардов

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волонтеры (2630) ССО (525)


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Слава Волонтерам!
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05.12.2024 13:46 Ответить
Слава Бойцам ССО, Слава Волонтерам !!!
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05.12.2024 15:16 Ответить
Слава всім Героям Украіни і волонтерам 👍🏼🙏🏼❤️
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05.12.2024 22:38 Ответить
 
 