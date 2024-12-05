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Бойцы Сил специальных операций записали поздравительное видеообращение ко Дню волонтера: "Спасибо тебе. Твои ССО". ВИДЕО
Бойцы из разных подразделений ССО присоединились к созданию поздравительного ролика ко Дню волонтера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины отметили важность волонтерской поддержки и рассказали обо всем том, что спасает их жизни и помогает уничтожать врага и попадает в их руки благодаря волонтерам.
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ALEX 13 #375637
показать весь комментарий05.12.2024 13:46 Ответить Мне нравится 6
Daria Zadorozhna
показать весь комментарий05.12.2024 15:16 Ответить Мне нравится 6
Amber
показать весь комментарий05.12.2024 22:38 Ответить Мне нравится 1
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