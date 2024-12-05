Российские солдаты на востоке Украины остаются без еды, воды и поддержки, - ОСГВ "Хортиця"

На востоке Украины российские войска сталкиваются с острыми проблемами обеспечения.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российские оккупационные войска на восточном направлении испытывают серьезные трудности с логистическим обеспечением. Солдаты жалуются на отсутствие боеприпасов, еды, воды, теплых вещей, а также на полное равнодушие командиров относительно их выживания.

"Это стало острой проблемой с наступлением холодов, отсутствием теплых вещей. Бойцов бросают на выживание без еды, воды и поддержки. Они чувствуют себя расходным материалом. Настроение у них подавленное, и соответственно так они выполняют свои обязанности", - отмечает спикер.

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По его словам, значительная часть солдат недовольна своими командирами и часто отказывается выполнять штурмовые действия. Более того, командиры используют угрозы как средство контроля, в частности, обещают отправить недовольных на опасные направления, такие как Волчанское.

"Они уже немало получили "на орехи", когда были героически утилизированы военнослужащие 30-го полка именно под Волчанском. Они задают себе вопрос - что мы здесь делаем? К ним приходит прозрение, российская пропаганда быстро выветривается из их голов", - подчеркнул Волошин.

Напомним, общие потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года по 5 декабря 2024 года составляют около 748 950 человек, из них 1580 - за последние сутки.

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