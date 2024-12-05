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Новости Война
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Российские солдаты на востоке Украины остаются без еды, воды и поддержки, - ОСГВ "Хортиця"

На сході України російські війська потерпають від нестачі забезпечення

На востоке Украины российские войска сталкиваются с острыми проблемами обеспечения.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Российские оккупационные войска на восточном направлении испытывают серьезные трудности с логистическим обеспечением. Солдаты жалуются на отсутствие боеприпасов, еды, воды, теплых вещей, а также на полное равнодушие командиров относительно их выживания.

"Это стало острой проблемой с наступлением холодов, отсутствием теплых вещей. Бойцов бросают на выживание без еды, воды и поддержки. Они чувствуют себя расходным материалом. Настроение у них подавленное, и соответственно так они выполняют свои обязанности", - отмечает спикер.

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По его словам, значительная часть солдат недовольна своими командирами и часто отказывается выполнять штурмовые действия. Более того, командиры используют угрозы как средство контроля, в частности, обещают отправить недовольных на опасные направления, такие как Волчанское.

"Они уже немало получили "на орехи", когда были героически утилизированы военнослужащие 30-го полка именно под Волчанском. Они задают себе вопрос - что мы здесь делаем? К ним приходит прозрение, российская пропаганда быстро выветривается из их голов", - подчеркнул Волошин.

Напомним, общие потери российской армии в Украине с 24 февраля 2022 года по 5 декабря 2024 года составляют около 748 950 человек, из них 1580 - за последние сутки.

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Автор: 

армия РФ (19106) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+12
Про "низький боєвий дух" нам вже три роки розповідають.
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05.12.2024 12:59
+7
Нехай гівно їдять та сечу пʼють.
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05.12.2024 12:44
+6
ага, видно які голодні біжать на захід захоплюючи міста та села щоб щось попити та поїсти.
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05.12.2024 12:49
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Нехай гівно їдять та сечу пʼють.
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05.12.2024 12:44 Ответить
Вот в дєрєвнях-то єлі всьо!
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05.12.2024 12:47 Ответить
ага, видно які голодні біжать на захід захоплюючи міста та села щоб щось попити та поїсти.
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05.12.2024 12:49 Ответить
Та хоч голі - от нагуя воно мені! - ніколи не потрібно недооцінювати ворога
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05.12.2024 12:52 Ответить
на жаль, це їх не зупиняє..., це таргани, які виживають навіть під час ядерного вибуху...
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05.12.2024 12:57 Ответить
То нехай здохнуть та засохнуть
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05.12.2024 12:58 Ответить
Про "низький боєвий дух" нам вже три роки розповідають.
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05.12.2024 12:59 Ответить
Нема чого їсти й голі-босі? -- Хай здаються в полон.
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05.12.2024 13:02 Ответить
Назар Волошин нача співчуває
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05.12.2024 13:18 Ответить
Так,ніби частина ЗСУ там з мотивацією,в теплі та ситості(((
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05.12.2024 13:19 Ответить
якось пох@@р...
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05.12.2024 13:22 Ответить
нехай той Волошин їх краще свинцем нагодує: і нам приємно, і їм на користь!
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05.12.2024 13:25 Ответить
Не треба лапшу нам на вуха вішати...у нас стан не на багато краще.
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05.12.2024 13:34 Ответить
Їх стан мене не турбує, головне про нашіх воїнів дбайте.
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05.12.2024 14:32 Ответить
 
 