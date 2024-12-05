Рашисты атаковали КАБами Глухов, попали в частный дом

Днем 5 декабря, около 12 часов, российские захватчики нанесли удары двумя КАБами по Глухову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Суспільному.Суми рассказала председатель Глуховской громады Надежда Вайло.

Сейчас известно о попадании в частный жилой дом.

"Окончательную информацию выясняем. Предварительно, погибших нет. Есть разрушенные хозяйственные постройки", - сообщила она.

Напомним, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "шахед".

Вечером 19 ноября завершена поисково-спасательная операция: 12 человек погибли, в том числе ребенок.

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