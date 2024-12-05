Активность вражеских ДРГ сейчас не увеличивается, однако угроза сохраняется, - Госпогранслужба
В Госпогранслужбе не фиксируют значительного использования оккупантами ДРГ, их активность в определенный момент снизилась.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась", - заявил Демченко.
По его словам, активность российских ДРГ снизилась, среди прочего, и из-за операции Сил обороны на территории Курской области РФ.
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Viktor Lukiianchuk
показать весь комментарий05.12.2024 16:07 Ответить Мне нравится 0
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