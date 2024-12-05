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Новости Война
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Активность вражеских ДРГ сейчас не увеличивается, однако угроза сохраняется, - Госпогранслужба

Активність ворожих ДРГ зараз не збільшується

В Госпогранслужбе не фиксируют значительного использования оккупантами ДРГ, их активность в определенный момент снизилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась", - заявил Демченко.

По его словам, активность российских ДРГ снизилась, среди прочего, и из-за операции Сил обороны на территории Курской области РФ.

Также читайте: На приграничье уменьшилось количество российских ДРГ, но враг продолжает минирование, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6394) Демченко Андрей (280) ДРГ (98)


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Демченко! Не відволікайся від теми.. Де бабло 23 млрд?
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05.12.2024 16:07 Ответить
 
 