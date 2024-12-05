В Финляндии для российского боевика-неонациста Петровского запросили пожизненное

Государственный обвинитель попросил уездный суд Хельсинки в Финляндии приговорить российского неонациста и одного из командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" Воислава Тордена, более известному как Ян Петровский, к пожизненному сроку заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle.

По данным следствия, Торден и участники группы причастны к убийству 22 и ранению четырех украинских военных.

Доказательства обвинения основываются на видеозаписях, которые снимали и публиковали участники "Русича".

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Обвинение утверждает, что "Русич" - это российская военная группировка с неонацистской идеологией, а Петровский, будучи заместителем командира, отвечал за организацию преступлений.

Адвокат Петровского Хейкки Лампела в то же время заявил, что его подзащитный отрицает все обвинения в военных преступлениях. Защитник Тордена утверждает, что группа "Русич" не придерживается неонацистской идеологии.

Прокурор требует пожизненного заключения для Петровского.

Отмечается, что это дело является уникальным, поскольку это первый случай в истории Финляндии, когда выдвигаются обвинения в военных преступлениях, которые были совершены в Украине.

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Что предшествовало?

Напомним, 8 декабря 2023 года, Верховный суд Финляндии отказался экстрадировать Петровского в Украину и постановил освободить его из-под стражи. Одна из причин отказа в экстрадиции – условия содержания заключенных в украинских тюрьмах.

В августе 2023 года года в Финляндии задержали одного из лидеров российской группировки наемников "Русич" Яна Петровского, находящегося под санкциями США за участие в войне против Украины.

Он подозревается в террористических преступлениях, совершенных, по меньшей мере, в период с июня 2014 года по август 2015 года в Луганской и Донецкой областях.

15 августа 2023 года Офис Генпрокурора Украины направил в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста.

Офис генерального прокурора заявил, что продолжит добиваться экстрадиции в Украину российского боевика.

В сентябре 2024 года прокуратура Финляндии выдвинула ему обвинения в пяти военных преступлениях на востоке Украины.

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