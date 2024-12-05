Финляндия выделила Украине пакет помощи на €25 млн
Президент Финляндии Александр Стубб сегодня, 5 декабря, принял решение о предоставлении Украине 26 пакета помощи на сумму 25 миллионов евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Финляндии.
"Сейчас Финляндия поставила Украине оборонное оборудование на общую сумму 2,3 миллиарда евро. На этот раз, например, пакет содержит зимнее снаряжение для украинских военных", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Отмечается также, что этот пакет помощи будет предоставлен Украине в начале 2025 года.
"По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения более подробная информация о содержании помощи, способе и графике доставки не предоставляется", - говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Финляндии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАДАЧА:
2 000 000 пенсов × 1000 = 2 000 000 000 гр.
2 000 000 000 гр. ÷ 41 гр. (курс $ НБУ) = 48 780 488 $.
Самий дорогий дрон коштує 600 $.
48 780 488 ÷ 600 = 81 300 дронів для ЗСУ.
ЗАПИТАННЯ:
********, я вірно порахував? А тепер ви порахуйте скільки це у життях наших солдат.
Скільки солдат вб'е Зеленський своєю 1000?