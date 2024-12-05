Финляндия выделила Украине пакет помощи на €25 млн

Президент Финляндии Александр Стубб сегодня, 5 декабря, принял решение о предоставлении Украине 26 пакета помощи на сумму 25 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

"Сейчас Финляндия поставила Украине оборонное оборудование на общую сумму 2,3 миллиарда евро. На этот раз, например, пакет содержит зимнее снаряжение для украинских военных", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Отмечается также, что этот пакет помощи будет предоставлен Украине в начале 2025 года.

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"По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения более подробная информация о содержании помощи, способе и графике доставки не предоставляется", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Финляндии.

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