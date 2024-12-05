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Новости Помощь Украине
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Финляндия выделила Украине пакет помощи на €25 млн

Фінляндія виділила Україні €25 млн

Президент Финляндии Александр Стубб сегодня, 5 декабря, принял решение о предоставлении Украине 26 пакета помощи на сумму 25 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Финляндии.

"Сейчас Финляндия поставила Украине оборонное оборудование на общую сумму 2,3 миллиарда евро. На этот раз, например, пакет содержит зимнее снаряжение для украинских военных", - подчеркнул министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Отмечается также, что этот пакет помощи будет предоставлен Украине в начале 2025 года.

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"По оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки груза к месту назначения более подробная информация о содержании помощи, способе и графике доставки не предоставляется", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что при принятии решения о предоставлении дополнительной помощи учитывались как потребности Украины, так и ресурсы Финляндии.

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Автор: 

помощь (7784) Финляндия (957) Стубб Александр (79)


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А у нас грошей стільки шо по 1000 гр. халявних роздають, аід простроченогл смарагдового.

ЗАДАЧА:
2 000 000 пенсов × 1000 = 2 000 000 000 гр.
2 000 000 000 гр. ÷ 41 гр. (курс $ НБУ) = 48 780 488 $.
Самий дорогий дрон коштує 600 $.
48 780 488 ÷ 600 = 81 300 дронів для ЗСУ.

ЗАПИТАННЯ:

********, я вірно порахував? А тепер ви порахуйте скільки це у життях наших солдат.
Скільки солдат вб'е Зеленський своєю 1000?
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05.12.2024 19:24 Ответить
 
 