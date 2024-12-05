В 2025 году РФ может столкнуться с дефицитом танков, что повлияет на продвижение на фронте в Украине, - WP

В конце 2025 года Россия почувствует дефицит танков из-за огромных потерь на войне против Украины и проблем с производством, и это будет иметь огромные последствия для хода боевых действий на передовой.

Об этом пишет The Washingon Post, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, потери техники у России настолько огромны, что скоро ей начнет не хватать советских запасов, которыми она в основном их восполняет, а производство новых танков страдает из-за дефицита отрезанных санкциями западных компонентов.

Военная экономика РФ, вероятно, вышла на пик и вряд ли сможет наращивать выпуск прежними бешеными темпами, отмечают журналисты.

Смотрите также: Экипаж танка Leopard 2A4 в упор расстреливает российскую пехоту в перелеске.. ВИДЕО

Российская армия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут изготовить ее заводы, а растущее давление на ее экономику может в конце концов привести к остановке части сборочных линий, говорят американские чиновники и эксперты.

Влияние санкций

Санкции, наложенные на Россию, действительно оказывают значительное влияние на ее военную промышленность, снижая ее способность производить и обслуживать вооружение. Ограничение доступа к западным технологиям и компонентам, а также логистические трудности, вызванные сокращением каналов контрабанды, постепенно подрывают потенциал российского военно-промышленного комплекса, пишет издание.

Как отмечают эксперты, даже обход санкций приводит к удорожанию производства. Это связано с необходимостью использования менее эффективных решений и привлечением альтернативных поставщиков, что удлиняет сроки и увеличивает затраты.

Смотрите также: Российский военком перед строем мигрантов-нелегалов обещает паспорт РФ и поездку на войну: "Желающие есть?! Нет. Тогда едете на родину". ВИДЕО

В долгосрочной перспективе эти проблемы, в сочетании с деградацией имеющейся техники, могут значительно снизить боеспособность российской армии.

Однако Россия делает ставку на массовое производство вооружений, рассчитывая, что "количество компенсирует качество".

"Такой подход может временно обеспечить потребности армии, но он связан с риском, особенно в условиях высоких боевых потерь и растущего износа техники. Если ситуация с поставками и производством не изменится, дефицит танков и другой техники может стать реальностью уже в ближайшие годы, что ухудшит и без того сложную ситуацию на фронте для российских вооруженных сил", - резюмирует WP.

Читайте также: Украина сейчас проигрывает войну, РФ сохраняет преимущество на фронте, - министр обороны Нидерландов Брекельманс