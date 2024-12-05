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Новости Война
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В 2025 году РФ может столкнуться с дефицитом танков, что повлияет на продвижение на фронте в Украине, - WP

У 2025 році РФ може зіткнутися з дефіцитом танків

В конце 2025 года Россия почувствует дефицит танков из-за огромных потерь на войне против Украины и проблем с производством, и это будет иметь огромные последствия для хода боевых действий на передовой.

Об этом пишет The Washingon Post, передает Цензор.НЕТ.

Как пишет издание, потери техники у России настолько огромны, что скоро ей начнет не хватать советских запасов, которыми она в основном их восполняет, а производство новых танков страдает из-за дефицита отрезанных санкциями западных компонентов.

Военная экономика РФ, вероятно, вышла на пик и вряд ли сможет наращивать выпуск прежними бешеными темпами, отмечают журналисты.

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Российская армия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут изготовить ее заводы, а растущее давление на ее экономику может в конце концов привести к остановке части сборочных линий, говорят американские чиновники и эксперты.

Влияние санкций

Санкции, наложенные на Россию, действительно оказывают значительное влияние на ее военную промышленность, снижая ее способность производить и обслуживать вооружение. Ограничение доступа к западным технологиям и компонентам, а также логистические трудности, вызванные сокращением каналов контрабанды, постепенно подрывают потенциал российского военно-промышленного комплекса, пишет издание.

Как отмечают эксперты, даже обход санкций приводит к удорожанию производства. Это связано с необходимостью использования менее эффективных решений и привлечением альтернативных поставщиков, что удлиняет сроки и увеличивает затраты.

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В долгосрочной перспективе эти проблемы, в сочетании с деградацией имеющейся техники, могут значительно снизить боеспособность российской армии.

Однако Россия делает ставку на массовое производство вооружений, рассчитывая, что "количество компенсирует качество".

"Такой подход может временно обеспечить потребности армии, но он связан с риском, особенно в условиях высоких боевых потерь и растущего износа техники. Если ситуация с поставками и производством не изменится, дефицит танков и другой техники может стать реальностью уже в ближайшие годы, что ухудшит и без того сложную ситуацию на фронте для российских вооруженных сил", - резюмирует WP.

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Автор: 

армия РФ (19123) россия (95418) танк (2250)


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Топ комментарии
+15
Вже рік тому " мала стикнутись" з дефіцитом.
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05.12.2024 22:25
+7
про дифіцит ракетів ми вже чули , послухаємо казочки про дифіцит танків
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05.12.2024 22:40
+6
На Донбасі зараз лізуть в основному людьми - танків мало
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05.12.2024 22:26
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Вже рік тому " мала стикнутись" з дефіцитом.
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05.12.2024 22:25 Ответить
Так звісно але вони вигрібають техніку з белорашки, узбеків, таджиків, киргизів+ корея, іран.
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05.12.2024 22:47 Ответить
Бачив, до речі, що найбільших склад зберігання танків там вже майже повністю пустий. Але танки ще їдуть і їдуть. Не думав, що такі апетити можна забезпечити за рахунок узбеків, корейців і т.п, але мабуть, щось в тому є
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05.12.2024 22:57 Ответить
від білорашиків вони все вигребли ще у 22 році.
азіатські республіки нічого кацапам не постачають, бо у них і так свого старого залізяччя яке гниє на складах ще валом, от коли закінчиться тобто не буде що відновулювати на заводах, от тоді можна буде говорити про дефіціт виробнитцва, але точно не про дефіцит танків у орків, бо у них їх у рази більше ніж у нас.
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05.12.2024 23:20 Ответить
"Мала стикнутись" і таки стикнулась! Стан лише погіршується для кацапів.
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06.12.2024 00:16 Ответить
На Донбасі зараз лізуть в основному людьми - танків мало
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05.12.2024 22:26 Ответить
Маєш статистику , чи так аби поговорити ? Якщо "танків мало" , то що тоді ЗСУ знищують ? ((
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05.12.2024 22:41 Ответить
Мало - воно и в Африці мало - це ж не значить шо іх нема - хлопці кажуть шо в основному м"ясні штурми
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05.12.2024 23:05 Ответить
Так зрозумів , що тобі хлопці кажуть з усієї лінії фронту , а ти -"гаряча лінія " генштабу і тобі безперервно усі телефонують і розповідають як мало танків на них пре (( Чи ти все ж про Африку , то там дійсно мало , жарко на них в Африці воювати ((
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05.12.2024 23:33 Ответить
Порівняи за три роки скільки і коли було знищено більше 9 тис танків
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05.12.2024 23:37 Ответить
Звідки дані брати - з телемарафону ? (( Так там у нас все ок , б'ємо ворога на його території , а на противагу кацапам замість "уламків дронів" і "хлопків" маємо "локаційну втрату " (( Я не зрадник і не провокатор , просто тверезо на світ дивлюся і пропаганду з обох сторін приймаю як пропаганду , а згідно до тієї пропаганди кацапи знищили нас вже вдесяте , ну а ми кацапів- втретє ((
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06.12.2024 00:23 Ответить
Пруф про "ми кацапів втретє" буде чи русошвайн відхрюкався по своїй методичці, глава третя "фсє врут, фсєй правди ми нізнаєм" і далі побіг?🤡
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06.12.2024 00:51 Ответить
Чмоня марафоняча , заспокойся , бо ненароком параліч розіб"є . Ще раз перечитай мною написане і переставай корчити із себе патріота , ідоте неляканий ! Якщо ти не розумієш що таке пропаганда , то це твої проблеми і твій клопіт ,я тобі не лікар і у твоєму маразмі не допоможу, зедебіле смердючий ! Вір і надалі у те що кацапи на сході наступають з голими руками на наші обладнані позиції , а ми відступаємо не через брак техніки, снарядів , мін , ракет і т.п. , а тому що боїмося голожопих кацапів ! Коли укріпиш свою зелену віру - розкажеш мені звідки "Гострі картузи" беруть кацапські танки щоб щодня палити , їх же на фронті немає ((
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06.12.2024 01:49 Ответить
тобто пруфів нема - тільки дурне завивання, я так і думав. Якщо ми вибиваємо в русні танки - то вони в них ніколи не закінчаться. Л - логіка. Д - дегенерат.
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23.12.2024 14:48 Ответить
Я зрозумів що у тебе , дегенерата , із логікою проблеми , але не хотів на цьому наголошувати . Ну раз ти сам про це згадав , то це не моя провина . Бувай , дегенерат без логіки ((
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23.12.2024 15:56 Ответить
Яке бувай? Сам нахрюкав риганини, сам і прибирай, ******-задушевник. А я по вівторках милостині не подаю.
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24.12.2024 15:17 Ответить
Дегенерате без логіки , тобі сюди : 8==> , не дякуй , дурнику .
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24.12.2024 21:14 Ответить
кукурікни ще разок, дуже вже гарно в тебе виходить, півнику))
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31.12.2024 13:05 Ответить
Ти де це мотався , дірявий , що так довго не відгавкувася ; чи просто не було коли відповідати бо н а 8==> сидів ?
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31.12.2024 22:44 Ответить
слухняний півник який, ану ще разок! за місяць прийду перевірю.))
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27.01.2025 13:58 Ответить
Ти дивися як тобі на прутні сподобалося , мало не місяць на ньому крутився А що ж сталося , дупу собі розірвав , дірявий ?
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27.01.2025 14:21 Ответить
чітко наказ виконав, ото молодець. Ну все, тепер вільний - лети подзьобай зерна якогось. Дозволяю. І кукурікнути наостанок теж можеш, гуляй пєтюня.
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20.02.2025 02:19 Ответить
Дивлюся що тебе , дурника , з місячною періодичністю ковбасить Ти часом не баба із загостренням у критичні дні ?
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20.02.2025 12:16 Ответить
За словами глави Міноборони Німеччини, Росія перелаштувала свою економіку на воєнні рейки і виробляє для своєї армії від 1000 до 1500 танків щороку

https://censor.net/ua/news/3523579/pistorius-rf-ye-i-zalyshytsya-v-***********-************-zagrozoyu-nashiyi-bezpetsi
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05.12.2024 22:31 Ответить
"виробляння " полягає в основному у відновленні того що стояло на зберіганні , а воно теж має властивість закінчуватися , десь писали що виготовляти нові бронекорпуси параша може щось штук тридцять на місяць , так що такі коментарі пишуть теж не дурні , вони ж на щось опираються як пишуть , проблема у тому що станеться з худенькою Україною допоки товста параша схудне.....
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05.12.2024 22:39 Ответить
виробнитства з нуля там немае з 2011 року ( дякуємо Арматі ) Ремонт і модернізаія старого не є виробництвом!
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05.12.2024 22:50 Ответить
вони техніку підбирають підбиту і вивозять на ремонт

ви техніку теж намагаєтеся забрати, хоча це часом самогубство

вони ж наступають і підбирають все.
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05.12.2024 23:35 Ответить
Підбирають обгорілі корпуси?😹
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06.12.2024 00:56 Ответить
Обгорілу бтт ніколи не підбирають, тільки підбиту.Картина була би зовсім інша якби поле бою залишалось за ЗСУ
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06.12.2024 15:50 Ответить
зараз у всіх є дрони. техніку яку вчасно не евакуюють - просто добивають за деякий час.
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24.12.2024 15:08 Ответить
"На 2007 рік Україна мала 3094 танки, з яких 783 машини продали в основному африканським країнам, а частину було утилізовано. Йдеться переважно про радянські танки Т-72, ​​менше - Т-55.
Крім того, у 2015-2018 роках Україна продавала машини до Таїланду: у контрактах були БМ-Оплот та Т-64БВ-1.
Як наслідок, до 2017 року загальна кількість танків скоротилася до 1818.
----------
Дякуємо мудрому наріду.....
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05.12.2024 22:34 Ответить
1 проданий у азію оплот це десь 10 знятих із консервації та модернізованих т-64.
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05.12.2024 23:14 Ответить
До "наприкінця 2025" потрібно рік прожити , а з дефіцитом чого за цей рік зіткнеться Україна ніхто не пише ...... скільки мільярдів іще буде розкрадено , скільки сотень тисяч мінометних *********** бракованих іще зелене кодло видасть "на гора " , а скільки від обіцяного партнери поставлять ....
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05.12.2024 22:35 Ответить
про дифіцит ракетів ми вже чули , послухаємо казочки про дифіцит танків
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05.12.2024 22:40 Ответить
Добре шо в України дефіциту вже немає, нівчому, спасибі зеленському, шмигалю, умєрову, всім прикоритним що три роки війни сиділи на мінімалку жертвуючи сотні млрд грошей західних платників податків, на розбудову вітчизняного опк.
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05.12.2024 22:53 Ответить
рашистський дефіцит бронетехніки ,куйло компенсує китайськими.корийськими іранськими танками.та і в Африці можна їх прикупити
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05.12.2024 22:56 Ответить
стара-нова казка
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05.12.2024 23:01 Ответить
Кацапи вже «зіштовхнулися» з дефіцитом ракет, кораблів, літаків, легкої бронетехніки,,електронних компонентів та втратами критичними втратами живої сили.
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05.12.2024 23:14 Ответить
РФ перешла на военную экономику и предоставляет армии до 1 500 танков ежегодно, - Писториус https://www.rbc.ua/ukr/news/rf-pereyshla-viyskovu-ekonomiku-i-nadae-armiyi-1733427163.html
Караул , что за бред аналитиков , политиков ...
Каждая ,, умная ,, п&зда имеющая комп в праве творить ,,свою правду,, о количестве танков и не только .
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05.12.2024 23:18 Ответить
,,Казка про те, як 31 Абрамс стопяццот Т-72 переміг,, Купуйте в книгарнях України.
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05.12.2024 23:39 Ответить
Може стикнутися, а може і не стикнутися. Заокеанські журноєксперти я завжди на висоті
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06.12.2024 04:55 Ответить
В Україні крадуть на мінометних мінах, тому москалям танки для наступу не потрібні- завалять м'ясом
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06.12.2024 13:20 Ответить
 
 