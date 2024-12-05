В США еще около $9 млрд на военную помощь Украине, - Пентагон

В США пока осталось около $9 миллиардов средств для военной помощи Украине в рамках инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов по полномочиям президента.

Об этом сказал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", - пояснил он.

В ответ на вопрос, успеет ли Пентагон обеспечить передачу всей помощи Украине до завершения срока действующей администрации, генерал отметил, что его ведомство получило указание от Белого дома. Его суть в том, чтобы "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать полномочия, которые есть в наличии".

Читайте также: Финляндия выделила Украине пакет помощи на €25 млн

По словам Райдера, именно это и делает Минобороны США.

"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности относительно выделения поддержки Украины", - отметил он.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат это делать, а также и в дальнейшем будут контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.

Читайте также: Трамп и его команда уже начали менять тон относительно войны в Украине, - Ходжес