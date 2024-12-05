В США еще около $9 млрд на военную помощь Украине, - Пентагон
В США пока осталось около $9 миллиардов средств для военной помощи Украине в рамках инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов по полномочиям президента.
Об этом сказал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", - пояснил он.
В ответ на вопрос, успеет ли Пентагон обеспечить передачу всей помощи Украине до завершения срока действующей администрации, генерал отметил, что его ведомство получило указание от Белого дома. Его суть в том, чтобы "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать полномочия, которые есть в наличии".
По словам Райдера, именно это и делает Минобороны США.
"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности относительно выделения поддержки Украины", - отметил он.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат это делать, а также и в дальнейшем будут контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.
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Велика подяка США за допомогу, починаючи з 2022 року і по цей день. Без цієї допомоги ми б вже давно були рабами кацапів, половину вони б розстріляли, а половина вже відбудовувала те, що кацапи знищили за похльобку в концтаборах.
Відповівши Блінкену, навіщо вчити якщо немає літаків, а літаки ми не дамо.
Через 2.5 роки - обіцянка виконана.
0 літаків
Навіщо порушувати обіцянку
військову домогу Україні на голосування в Палату.
і як ви думаєте чому так?
Та висловить як президент свою позицію
І тоді вже будуть вирішувати - чи потрібен цей запит, чи не потрібен
щоб не обмежувати президента у варіантах вибору
Тому Джонсон діє правильно
Для України в тому запиті PDA = 0,
на USAI 8млрд, хоча зараз 10млрд+ без контракту
Тобто це вигідно для України в довгостроковій перспективі, через 5+ років
коли вже буде інший президент
Є більш нагальні питання,
чому міноборони сьогодні знову занизило суму PDA
"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n3523693
Таке враження, що не враховують додатковий аудит на 2.1млрд
Питання, що важливіше
сперечатись через USAI на 8млрд, через 5+ років
чи за 2.1млрд негайнох допомоги
так як і Президент Байден до 20 січня чинний Президент до 20 січня.
не безвластя тута.
Конференція проходила 17-19 февраля 2023 года.
There is a lot of interest on the part of European partners to provide Ukraine with F-16s, the premier U.S. fighter jet, Blinken reported.
He was in Germany for the Munich Security Conference and had been fielding multiple inquiries from
allies about whether and when the Americans would move forward. Zelensky had been requesting them for a year.
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So far President Biden had withheld approval. His main concern was escalation that could draw NATO into war with Russia or push Putin to use a nuclear weapon.
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"Look," Blinken said, "a modern air force is going to be part of that equation so this is something that we're likely to do eventually.
Why not get started?
"And there will be a long lead time," he added, "but it will answer the mail, it'll enable us to get going, you know?
And it'll send a message that we're in this for the long haul."
"Tony," President Biden said, "I love you but it's not goingto happen."
"What about a Cessna?" Blinken joked.
The president laughed.
тільки він не бажає давати на потреби арміі
а бажає з державної кишені дати по 1000грн
По PDА - можливо, ще встигнуть щось (більше половини) передати...
Трындеть, затягивать, цедить небольшими пакетами, выделить меньше половины и оставить 5 ярдов PDA для Трампа, как небольшой утешительный приз в переговорах с Зелей.