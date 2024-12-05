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Новости Помощь Украине
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В США еще около $9 млрд на военную помощь Украине, - Пентагон

Речник Пентагону Пет Райдер

В США пока осталось около $9 миллиардов средств для военной помощи Украине в рамках инициативы содействия безопасности Украины, а также оборонных пакетов по полномочиям президента.

Об этом сказал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", - пояснил он.

В ответ на вопрос, успеет ли Пентагон обеспечить передачу всей помощи Украине до завершения срока действующей администрации, генерал отметил, что его ведомство получило указание от Белого дома. Его суть в том, чтобы "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать полномочия, которые есть в наличии".

Читайте также: Финляндия выделила Украине пакет помощи на €25 млн

По словам Райдера, именно это и делает Минобороны США.

"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности относительно выделения поддержки Украины", - отметил он.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат это делать, а также и в дальнейшем будут контактировать с украинской стороной, союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для защиты свободы и суверенитета.

Читайте также: Трамп и его команда уже начали менять тон относительно войны в Украине, - Ходжес

Автор: 

Пентагон (1449) помощь (7784) США (26511)


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Топ комментарии
+6
Байден не використав 100млн на навчання пілотів котру виділив Конгрес влітку 2022
Відповівши Блінкену, навіщо вчити якщо немає літаків, а літаки ми не дамо.

Через 2.5 роки - обіцянка виконана.
0 літаків

Навіщо порушувати обіцянку
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05.12.2024 23:59
+6
Витрати США на допомогу в різних війнах:

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06.12.2024 00:22
+5
Офіційно, треба чекати поки Трамп стане президентом
Та висловить як президент свою позицію
І тоді вже будуть вирішувати - чи потрібен цей запит, чи не потрібен
щоб не обмежувати президента у варіантах вибору

Тому Джонсон діє правильно

Для України в тому запиті PDA = 0,
на USAI 8млрд, хоча зараз 10млрд+ без контракту

Тобто це вигідно для України в довгостроковій перспективі, через 5+ років
коли вже буде інший президент

Є більш нагальні питання,
чому міноборони сьогодні знову занизило суму PDA
"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n3523693

Таке враження, що не враховують додатковий аудит на 2.1млрд

Питання, що важливіше
сперечатись через USAI на 8млрд, через 5+ років
чи за 2.1млрд негайнох допомоги
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06.12.2024 01:19
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Правила форума Совет форумчан
Це просто знущання
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05.12.2024 23:27 Ответить
Знущання кого і над ким? Ви мали га увазі українську владу, яка левову частину бюджету виділила на марафон, офіс президента, нові міністерства, БЕП..., а не на армію? Нашу владу, яка 23 мільярда витратила бюджетних грошей -платників податків на муляж мін?
Велика подяка США за допомогу, починаючи з 2022 року і по цей день. Без цієї допомоги ми б вже давно були рабами кацапів, половину вони б розстріляли, а половина вже відбудовувала те, що кацапи знищили за похльобку в концтаборах.
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06.12.2024 08:27 Ответить
"Що не змінилося в міністерстві, так це відчуття терміновості щодо виділення підтримки України", - зазначив він." ======= Лицемірство! Лицемірство! Лицемірство!
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06.12.2024 09:13 Ответить
Цифри гарні - США напружиться?
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05.12.2024 23:30 Ответить
Вантажте на кораблі і відправляйте, бо що зробить Трамп, на яку ногу встане, одному Богу відомо...?!
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06.12.2024 05:21 Ответить
Навіщо Байдену наостанок напружуватись? Все що потрібно він уже зробив, і порядок навів і сина помилував. Тепер із спокійною совістю можна готуватися до щасливої ​​пенсії.
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05.12.2024 23:35 Ответить
Запропонований Комітетом Палати представників США з питань збройних сил Закон про дозвіл на національну оборону на 2025 фінансовий рік дозволить службі скоротити 56 штурмовиків A-10 Warthogs. Інші запитувані ВПС США відставки, включаючи плани вивести з експлуатації 65 винищувачів F-15C і F-15D Eagle, а також 11 F-16 Fighting Falcon, будуть надані в NDAA.
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05.12.2024 23:45 Ответить
Військово-повітряні сили США планують вивести з експлуатації понад 1000 вертольотів і літаків AEW&C, бойових, розвідувальних, транспортних і тренувальних літаків, які перебувають на озброєнні понад 30 років.
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05.12.2024 23:51 Ответить
І що тут для України, на безкоштовну утилізацію?
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05.12.2024 23:55 Ответить
Байден не використав 100млн на навчання пілотів котру виділив Конгрес влітку 2022
Відповівши Блінкену, навіщо вчити якщо немає літаків, а літаки ми не дамо.

Через 2.5 роки - обіцянка виконана.
0 літаків

Навіщо порушувати обіцянку
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05.12.2024 23:59 Ответить
Джонсон не винесе питання на додаткову
військову домогу Україні на голосування в Палату.
і як ви думаєте чому так?
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06.12.2024 00:47 Ответить
Офіційно, треба чекати поки Трамп стане президентом
Та висловить як президент свою позицію
І тоді вже будуть вирішувати - чи потрібен цей запит, чи не потрібен
щоб не обмежувати президента у варіантах вибору

Тому Джонсон діє правильно

Для України в тому запиті PDA = 0,
на USAI 8млрд, хоча зараз 10млрд+ без контракту

Тобто це вигідно для України в довгостроковій перспективі, через 5+ років
коли вже буде інший президент

Є більш нагальні питання,
чому міноборони сьогодні знову занизило суму PDA
"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", - пояснил он. Источник: https://censor.net/ru/n3523693

Таке враження, що не враховують додатковий аудит на 2.1млрд

Питання, що важливіше
сперечатись через USAI на 8млрд, через 5+ років
чи за 2.1млрд негайнох допомоги
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06.12.2024 01:19 Ответить
Бо ще немає нового складу Конгресу. 118 Конгресс США має повноваження до 3 січня 2025 року. Ви ж типу з США?
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06.12.2024 01:20 Ответить
є старий Конгрес зі всіма повноваженнями поки новий не прийде на зміну.
так як і Президент Байден до 20 січня чинний Президент до 20 січня.
не безвластя тута.
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06.12.2024 01:25 Ответить
Це вже формально, бо сидять на чемоданах.
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06.12.2024 07:35 Ответить
з книги War

Конференція проходила 17-19 февраля 2023 года.

There is a lot of interest on the part of European partners to provide Ukraine with F-16s, the premier U.S. fighter jet, Blinken reported.
He was in Germany for the Munich Security Conference and had been fielding multiple inquiries from
allies about whether and when the Americans would move forward. Zelensky had been requesting them for a year.
.........
So far President Biden had withheld approval. His main concern was escalation that could draw NATO into war with Russia or push Putin to use a nuclear weapon.
........
"Look," Blinken said, "a modern air force is going to be part of that equation so this is something that we're likely to do eventually.
Why not get started?
"And there will be a long lead time," he added, "but it will answer the mail, it'll enable us to get going, you know?
And it'll send a message that we're in this for the long haul."
"Tony," President Biden said, "I love you but it's not goingto happen."
"What about a Cessna?" Blinken joked.
The president laughed.
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06.12.2024 01:57 Ответить
Зараз усі бюрократи в американських урядових установах зайняті протистоянням Маску, який їх збирається перевести з гібридно-віддаленої роботи з дому в офіси. Їм зараз не до грошей для України...
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05.12.2024 23:45 Ответить
Америка зараз на порозі лютого пістєца, який їй влаштує Силіконова долина, для чого і був обраний Трамп, щоб зламати американську систему. Америці зараз буде не до України, вони нас зіллють дуже швидко. Венс над цим попрацює, поки Трамп буде грати у гольф.
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05.12.2024 23:59 Ответить
Будемо лікувати Америку, повертати її до нормальності. Виженити нелегалів, скасувати неефективні витрати та розвивати бізнес.
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06.12.2024 00:21 Ответить
Це Америка буде вас лікувати та викидати на історичну батьківщину. Вибори вже пройшли і популістські гасла викликають нудоту.
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06.12.2024 00:39 Ответить
Громадянина не можна нікуди викинути. Та і навіщо ми ухилянти колишній батьківщині? Нас запевняють що всі хто Україні потрібні вже там а іншіх не треба 😬
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06.12.2024 01:20 Ответить
за рахунок зливу України?
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06.12.2024 01:15 Ответить
подивимось. може зіллють а може і не зовсім.
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06.12.2024 01:21 Ответить
напів-вагітна на пів-шишечки
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06.12.2024 01:49 Ответить
і в ЗЕ також є 9 млр
тільки він не бажає давати на потреби арміі
а бажає з державної кишені дати по 1000грн
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06.12.2024 00:11 Ответить
Витрати США на допомогу в різних війнах:

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06.12.2024 00:22 Ответить
Ізраїль був найбільшим сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США з моменту свого заснування, отримавши приблизно 310 мільярдів доларів загальної економічної та військової допомоги, незважаючи на те, що США надавали великі пакети допомоги іншим країнам.
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06.12.2024 00:28 Ответить
Це лаве, чи те, що ЗСУ потребуют?
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06.12.2024 00:43 Ответить
Не засмучуйтеся, гроші будуть, людля України точно в першу чергу
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06.12.2024 00:48 Ответить
По програмі USAI віддадуть все до копійочки навіть з-за нової адміністрації Держдепу - бо на це все озброєння підписані міждержавні договори.
По PDА - можливо, ще встигнуть щось (більше половини) передати...
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06.12.2024 02:00 Ответить
Вони це все заварили, тепер в кущі зливаються, але ще хочуть вибити 18-тирічних дітей і жінок.
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06.12.2024 04:40 Ответить
Голобородько забере собі на виборчу президентську компанію... Мабуть хвате на 73%>>>😁
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06.12.2024 08:12 Ответить
Итак, 9 ярдов и семь недель ровно для их выделения... Что же делать?!
Трындеть, затягивать, цедить небольшими пакетами, выделить меньше половины и оставить 5 ярдов PDA для Трампа, как небольшой утешительный приз в переговорах с Зелей.
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06.12.2024 09:19 Ответить
 
 