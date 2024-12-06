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Глава Пентагона Остин подписал секретную стратегию противодействия дронам

Остін підписав секретну стратегію протидії дронам

Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия беспилотникам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил спикер Пэт Райдер.

В справке отмечается, что возможности дронов сейчас растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.

"Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия беспилотники кардинально меняют способы достижения своих целей военными, а также негосударственными субъектами", - отметили в Пентагоне.

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Суть стратегии

Она усиливает усилия, которые Пентагон уже прилагает для борьбы с этой угрозой, отметили там.

По словам Райдера, дроны способны представлять как неотложную, так и постоянную угрозу для американского контингента, объектов и активов за рубежом и все чаще на родине.

"Угрозы, создаваемые этими системами, меняют способы ведения войн", - подчеркнул он.

С помощью стратегии в сочетании с другими крупными инициативами министерство "ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению".

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Новая стратегия основывается на других важных инициативах Пентагона, в частности - на создании Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, создании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуске инициативы "Репликатор 2", направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.

Стратегия засекречена, однако связанная с ней несекретная информационная справка раскрывает некоторые из усилий, которые Пентагон планирует предпринять в ее рамках.

По словам Райдера, стратегия позволяет министерству подойти к угрозе, которую представляют БПЛА, "комплексно, сплоченно и целостно".

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Автор: 

беспилотник (3564) Пентагон (1449) США (26511) дроны (3869)


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Топ комментарии
+2
Вʼязатимуть "віників" з декількох променів Лазара для HEL. А потім мабуть очікуватимуть гарну погоду, та й ще без диму і пилу. Старі й нові ракети, стрілецько-гарматні лахи - теж мабуть задіятимуться. А ще, різні комплекси РЛС, РЕБ, бпла-інтерцепторів та купа іншого військового обладнання ************. БПЛА геймченджером виявилися. Proven in Ukraine. Доведено в Україні.
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06.12.2024 10:38
+1
Прокинулся
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06.12.2024 09:16
+1
Лазаром будуть валити?
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06.12.2024 09:19
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Прокинулся
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06.12.2024 09:16 Ответить
Лазаром будуть валити?
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06.12.2024 09:19 Ответить
Вʼязатимуть "віників" з декількох променів Лазара для HEL. А потім мабуть очікуватимуть гарну погоду, та й ще без диму і пилу. Старі й нові ракети, стрілецько-гарматні лахи - теж мабуть задіятимуться. А ще, різні комплекси РЛС, РЕБ, бпла-інтерцепторів та купа іншого військового обладнання ************. БПЛА геймченджером виявилися. Proven in Ukraine. Доведено в Україні.
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06.12.2024 10:38 Ответить
Над трьома авіабазами США у Великій Британії зафіксували невідомі дрони. Водночас у ВПС США ще не знають чи варто їх вважати ворожими.

Про це пишеThe Guardian.

Зазначається, що невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії і біля бази Фелтуелл у Норфолку. Це не вплинуло на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.

Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими, але зазначили, що зберігають за собою "право захищатися".

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об'єктах. Це включає в себе засоби безпеки проти дронів", - сказав речник британського Міністерства оборони. Джерело: https://suspilne.media/887125-nad-vijskovimi-bazami-ssa-u-britanii-zafiksuvali-nevidomi-droni/

Стратегія є - толку нема.
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06.12.2024 09:19 Ответить
здійснюється цілеспрямована робота, а у нас,- ХАОС і казнокрадство на усіх рівнях...
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06.12.2024 09:25 Ответить
Аби не виявилось, що в стратегії головний напрямок - спостерігати і запобігати ескалації. І визнання, що наразі дієвих масових методів проти дронів не існує.
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06.12.2024 09:29 Ответить
Сарказм детектид У шаховій грі стратегією називають план покращення своєї позиції. "Спостерігати та запобігати ескалації" з метою звести гру до нічиєї - непогана стратегія, якщо у турнірі граєш із доведено сильним суперником.
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06.12.2024 10:58 Ответить
А якби зразу *уйло загнали б під плінтус то не було б ніяких малих бойових дронів, були б лише ''весільні'' дрони. А так самі собі (і не тільки) створили проблеми
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06.12.2024 09:29 Ответить
Мені досі не зрозуміло, чому не випускають однозарядні пістолети з дробом, що дають розсіювання десь метр в діаметрі на відстані 5м. Таким майже кожен зможе захистится від дрона.
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06.12.2024 09:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Утятниця
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06.12.2024 09:48 Ответить
Якщо за 5м дрон вибухне то це не захистить тебе.
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06.12.2024 10:29 Ответить
Як секретну? Шо не розкажуть у відосіку вечірньому всі можливості й на перед що буде? "Лохі" якісь......
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06.12.2024 10:28 Ответить
 
 