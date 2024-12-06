Глава Пентагона Остин подписал секретную стратегию противодействия дронам

Глава Пентагона Ллойд Остин подписал новую секретную стратегию противодействия беспилотникам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом сообщил спикер Пэт Райдер.

В справке отмечается, что возможности дронов сейчас растут и представляют все большую угрозу для США и их союзников.

"Благодаря росту коммерческих инноваций и все более совершенным технологиям искусственного интеллекта, автономности и сетевого взаимодействия беспилотники кардинально меняют способы достижения своих целей военными, а также негосударственными субъектами", - отметили в Пентагоне.

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Суть стратегии

Она усиливает усилия, которые Пентагон уже прилагает для борьбы с этой угрозой, отметили там.

По словам Райдера, дроны способны представлять как неотложную, так и постоянную угрозу для американского контингента, объектов и активов за рубежом и все чаще на родине.

"Угрозы, создаваемые этими системами, меняют способы ведения войн", - подчеркнул он.

С помощью стратегии в сочетании с другими крупными инициативами министерство "ориентируется на общее понимание проблемы и комплексный подход к ее решению".

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Новая стратегия основывается на других важных инициативах Пентагона, в частности - на создании Объединенного офиса по противодействию малым БПЛА, создании Группы по интеграции высшего руководства истребителей и запуске инициативы "Репликатор 2", направленной на защиту от угроз, которые несут малые летательные аппараты.

Стратегия засекречена, однако связанная с ней несекретная информационная справка раскрывает некоторые из усилий, которые Пентагон планирует предпринять в ее рамках.

По словам Райдера, стратегия позволяет министерству подойти к угрозе, которую представляют БПЛА, "комплексно, сплоченно и целостно".

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