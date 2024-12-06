Мы хотим честного мира для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заверил, что власть будет делать все, чтобы укрепить украинскую армию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время молитвенного завтрака ко Дню Вооруженных Сил Украины.
"Мы хотим честного мира для Украины и не забудем о справедливости для всех украинцев. О справедливом праве всех наших людей жить в своем доме, безопасности и мире. Мы благодарим всех, кто помогает Украине, а значит помогает себе. Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех так же", - отметил он.
День Вооруженных Сил Украины
Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".
В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.
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Але під час війни немає виборів.
Тому забудьте про зміни.
Країна буде продовжувати повільно гинути.
Теперішні керівники не готові поступитися власними інтересами заради держави та народу.
А головне:
Ніхто не винен та ніхто не сидить...
Як домовлялись в Омані- Зеленський.
Про який ти "справедливий мир" тепер можеш квакати, обсерун гундосий?
Коррупция в Украине Поедает ВСЁ, что выдает Запад | Чрезмерно Раздутый Гос. Аппарат
https://www.youtube.com/watch?v=GLIEp2Sp-c8
Кратко:
- в начале войны, "чиновники" испугались даже отменили ндс, и ввели 2%
чтобы жить по средствам
но запад, дал денег и "чиновники" не устояли
- зп "чиновников" 6-8тыс.у.е, и повышают - т.к. запад дает деньги
- золотовалютные резервы НБУ растут - не знают куда тратить
- финансирование военных сокращено в 2024, т.к. мвф и правительство "планировало", что весной 2024 все закончится. поэтому перераспределили деньги на "мирное" использование
- пример с НБУ, перевело в резерв 16млрд.у.е.
сделали подсчет, чтобы нанести поражение рос.армии которая на територии Украины
в расчетте по 10 дронов на каждого солдата и на каждую единицу техники
то для этого достаточно как раз 16млрд которые забрало НБУ
звучит врод логично
жаль, что не было ответа - почему деньги в НБУ
Гадьониша геть. Вибори(офлайн). Залужний