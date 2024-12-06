Мы хотим честного мира для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заверил, что власть будет делать все, чтобы укрепить украинскую армию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время молитвенного завтрака ко Дню Вооруженных Сил Украины.

"Мы хотим честного мира для Украины и не забудем о справедливости для всех украинцев. О справедливом праве всех наших людей жить в своем доме, безопасности и мире. Мы благодарим всех, кто помогает Украине, а значит помогает себе. Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех так же", - отметил он.

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День Вооруженных Сил Украины

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.

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