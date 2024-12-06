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Новости Война
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Мы хотим честного мира для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленський у День ЗСУ заявив про бажання чесного миру

Президент Владимир Зеленский заверил, что власть будет делать все, чтобы укрепить украинскую армию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время молитвенного завтрака ко Дню Вооруженных Сил Украины.

"Мы хотим честного мира для Украины и не забудем о справедливости для всех украинцев. О справедливом праве всех наших людей жить в своем доме, безопасности и мире. Мы благодарим всех, кто помогает Украине, а значит помогает себе. Когда справедливость возвращают одному, шанс появляется у всех так же", - отметил он.

Также читайте: Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения, - Лавров

День Вооруженных Сил Украины

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рютте обсудили своевременную поставку помощи для комплектования боевых бригад ВСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) День Вооруженных сил Украины (30)


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Топ комментарии
+18
І 100 000 бракованих мін тебе у цьому допомагають?
А головне:
Ніхто не винен та ніхто не сидить...
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06.12.2024 12:00
+15
Я чогось не розумію, у 2019 році Боневтік херпіду Потужний кричав на весь світ, що в очах пуйла він бачить мир, а миру не хоче і продовжує війну виключно Порошенко, бо він на ній заробляє і наживається. То що сьогодні заважає простому мальчіку від наріду 73%, згідно його логіці ічи брехні закінчити війну?
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06.12.2024 12:01
+13
Хочеш змінити армію? Зміни умєрова на будь-якого комбрига з фронту про якого рядові бійці кривого слова не скажуть.
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06.12.2024 11:58
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Хочеш змінити армію? Зміни умєрова на будь-якого комбрига з фронту про якого рядові бійці кривого слова не скажуть.
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06.12.2024 11:58 Ответить
Для змін потрібні зміни президента та парламента.
Але під час війни немає виборів.
Тому забудьте про зміни.
Країна буде продовжувати повільно гинути.
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06.12.2024 12:11 Ответить
Законодовство з функцією самознищення.
Теперішні керівники не готові поступитися власними інтересами заради держави та народу.
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06.12.2024 12:15 Ответить
повільне самознищення було запрограмоване виборами. Зокрема, в 2019-му.
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06.12.2024 13:13 Ответить
Так і є
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06.12.2024 13:23 Ответить
Головне щоб Єрмак залишився.
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06.12.2024 14:05 Ответить
І 100 000 бракованих мін тебе у цьому допомагають?
А головне:
Ніхто не винен та ніхто не сидить...
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06.12.2024 12:00 Ответить
Ще посадять. Когось з військових. "Щоб не був таким розумним"
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06.12.2024 12:15 Ответить
Фарисей! Типовий! - Лицемір!
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06.12.2024 12:01 Ответить
Я чогось не розумію, у 2019 році Боневтік херпіду Потужний кричав на весь світ, що в очах пуйла він бачить мир, а миру не хоче і продовжує війну виключно Порошенко, бо він на ній заробляє і наживається. То що сьогодні заважає простому мальчіку від наріду 73%, згідно його логіці ічи брехні закінчити війну?
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06.12.2024 12:01 Ответить
Бла-бла-бла! А результатів на 0 цілих, куй десятих.
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06.12.2024 12:02 Ответить
Чесний брехун.
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06.12.2024 12:02 Ответить
Нужно было брать пример с Порошенко и работать над тем, чтобы большая война не началась. Но для этого нужно быть профи, назвать которыми "нынешних" язык не повернется.
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06.12.2024 12:03 Ответить
Ліцемірна тапрюка яка з головою у крові українців.
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06.12.2024 12:03 Ответить
Чесний не тотожно справедливому. Як кажуть....а тепер давай по "чесноку"
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06.12.2024 12:04 Ответить
Справедливого миру "посєрєдінє" чи де?
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06.12.2024 12:04 Ответить
після "справедливого миру" по дєрьмозельоному, реально найгірша доля чекає, всих дійсних ветеранів війни (Я вас туда нє посилал!"). а особливо важких інвалідів, яких зелені зішлють на новий валаам. та і всих скалічених, яких будуть виморювати, задля своєї безпеки і світлої картини зеленого майбутнього. це вже було.
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06.12.2024 12:05 Ответить
коли ти припиняв фінансування української оборонки, зливав кацапам наші спецоперації, заводив карні справи на українських офіцерів, призначав агентів фсб на керівні посади, розміновував Чонгар, відводив наші бригади від кордону та брехав що широкомасштабного вторгнення не буде, саме тоді ти позбавив справедливого права всіх наших людей жити у своєму домі, безпеці та мирі. Ти, брехлива ватна курва, винен в отих твоїх "шашличках" 24.02.22. не менше ***** ...
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06.12.2024 12:07 Ответить
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06.12.2024 12:09 Ответить
Хто це "ми"?
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06.12.2024 12:12 Ответить
Скільки в Україні при владі поляків?
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06.12.2024 12:13 Ответить
Ми хочемо чесного миру для України,
Як домовлялись в Омані- Зеленський.
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06.12.2024 12:13 Ответить
Хотіти можеш що завгодно. Ніхто тебе, обісранного, тепер витягати не буде з ситуації де ніякий "справедливий мир" просто не можливий.
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06.12.2024 12:26 Ответить
А у чиновників зарплата в цьому році зросла на 20 000 гривень! Навіщо ім мир?
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06.12.2024 12:32 Ответить
професійне брехло щоб говорить про чесність?
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06.12.2024 12:35 Ответить
Там трохи раніше є новина, тобі тупому лаврокінь все пояснив про мир і чесність.
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06.12.2024 12:51 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни. Істина, перевірена тисячоліттями людської історії. Але один Гундосий клоун, вирішщив, що розумніший за людство і для мира почав знищувати ракетні програми, роззброювати війська, та розміновувати території. А потім - привів кроваву війну у свою країну і обісрався.
Про який ти "справедливий мир" тепер можеш квакати, обсерун гундосий?
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06.12.2024 13:09 Ответить
А чи у свою країну хрипате падло війну привело?
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06.12.2024 13:33 Ответить
потужна феесбешна мразота
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06.12.2024 13:26 Ответить
Интересное интервью
Коррупция в Украине Поедает ВСЁ, что выдает Запад | Чрезмерно Раздутый Гос. Аппарат
https://www.youtube.com/watch?v=GLIEp2Sp-c8

Кратко:
- в начале войны, "чиновники" испугались даже отменили ндс, и ввели 2%
чтобы жить по средствам
но запад, дал денег и "чиновники" не устояли
- зп "чиновников" 6-8тыс.у.е, и повышают - т.к. запад дает деньги
- золотовалютные резервы НБУ растут - не знают куда тратить
- финансирование военных сокращено в 2024, т.к. мвф и правительство "планировало", что весной 2024 все закончится. поэтому перераспределили деньги на "мирное" использование
- пример с НБУ, перевело в резерв 16млрд.у.е.
сделали подсчет, чтобы нанести поражение рос.армии которая на територии Украины
в расчетте по 10 дронов на каждого солдата и на каждую единицу техники
то для этого достаточно как раз 16млрд которые забрало НБУ

звучит врод логично
жаль, что не было ответа - почему деньги в НБУ
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06.12.2024 13:37 Ответить
"Ми хочемо чесного миру для України і не забудемо про справедливість для всіх українців. -ніколи не українські грабіжники України і її народу , не були і не будуть справедливими патріотами ,для України і її народу.
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06.12.2024 13:40 Ответить
Гадьониш продовжує грати роль лідера нації.

Гадьониша геть. Вибори(офлайн). Залужний
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06.12.2024 13:47 Ответить
Усіх союзників дурив, дурив але миру нам потрібно чесного
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06.12.2024 13:57 Ответить
Честного миру надо было требовать выгнав кацапов за границы Украины. А теперь что поделаешь. За красивые глаза ничего не дают.
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06.12.2024 14:37 Ответить
На нари дегенерата безтолкового!
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06.12.2024 15:57 Ответить
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06.12.2024 17:29 Ответить
 
 