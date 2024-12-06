Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения, - Лавров

Россия готова использовать все возможные средства в войне против Украины, чтобы избежать "стратегического поражения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, удар баллистической ракетой "Орешник" является прямым "посланием США и их союзникам", которые продолжают поставлять Украине дальнобойное оружие.

"Мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России", - сказал Лавров.

Российский министр также высказался относительно позиции США, обвинив Вашингтон в борьбе за "гегемонию над миром", тогда как Россия, по его мнению, защищает свои "законные интересы безопасности".

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Лавров также упомянул, что Запад, якобы, отказался обсуждать "гарантии безопасности для России" перед началом полномасштабного вторжения, и обвинил Украину в том, что она дважды отклонила предложения по сохранению территориальной целостности.

"Мы не начинали эту войну. Мы годами и годами посылали предупреждения о том, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", - высказался Лавров.

Напомним, 5 декабря, перед выступлением Лаврова на заседании ОБСЕ, Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала в знак протеста против действий России.

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