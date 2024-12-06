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Новости Война
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Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения, - Лавров

Росія готова на все, щоб уникнути стратегічної поразки

Россия готова использовать все возможные средства в войне против Украины, чтобы избежать "стратегического поражения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его словам, удар баллистической ракетой "Орешник" является прямым "посланием США и их союзникам", которые продолжают поставлять Украине дальнобойное оружие.

"Мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России", - сказал Лавров.

Российский министр также высказался относительно позиции США, обвинив Вашингтон в борьбе за "гегемонию над миром", тогда как Россия, по его мнению, защищает свои "законные интересы безопасности".

Читайте также: В Еврокомиссии объяснили, как Лавров попал на заседание ОБСЕ несмотря на санкции: Он не находится под запретом на поездки

Лавров также упомянул, что Запад, якобы, отказался обсуждать "гарантии безопасности для России" перед началом полномасштабного вторжения, и обвинил Украину в том, что она дважды отклонила предложения по сохранению территориальной целостности.

"Мы не начинали эту войну. Мы годами и годами посылали предупреждения о том, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", - высказался Лавров.

Напомним, 5 декабря, перед выступлением Лаврова на заседании ОБСЕ, Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала в знак протеста против действий России.

Читайте также: РФ не хочет ни на кого нападать, это США напали на нас "руками украинского режима", - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2293) россия (95418)


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Топ комментарии
+41
Істота яка викликає в мене гостру відразу так само сильно як нинішня влада в Україні.
Н е н а в и д жу!!!!!!!!!
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06.12.2024 11:32
+41
Ого, коняка про "уникнення стратегічної поразки" заговорила. А що таке, де нєсгібаємая вєра в побєду, которая ужє так блізка?
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06.12.2024 11:33
+27
Залякує педальна кляча.
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06.12.2024 11:32
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Правила форума Совет форумчан
Істота яка викликає в мене гостру відразу так само сильно як нинішня влада в Україні.
Н е н а в и д жу!!!!!!!!!
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06.12.2024 11:32 Ответить
"росія готова на все, щоб уникнути стратегічної поразки, - лавров". Не росія, пуйло готовий на все... І раби його, звичайно, теж...
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06.12.2024 14:08 Ответить
лікуйтеся
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07.12.2024 01:46 Ответить
Залякує педальна кляча.
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06.12.2024 11:32 Ответить
Ні, просто ржет то, за що тримають на посаді.
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06.12.2024 11:48 Ответить
Значить треба пи₴дить чим дужчеі більше.
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06.12.2024 12:20 Ответить
ФСБ вже зацікавилося цим інтерв'ю - в своїх ТГ каналах пишуть, що коняка вже пакує чемодани щоб здриснути до своєї дочки у Нью-Йорк. Бо ***** шукає козла відпущення за епік-фейл у Сирії і сумна кляча для цього сама підходяща кандидатура
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06.12.2024 14:36 Ответить
Подобається що все більше країн відкрито називає його клоуном. Це хороший знак що перестають боятись
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06.12.2024 11:32 Ответить
Які кончені! Тупі, неосвіччені. Країну, в якій вони захопили владу перетворили в божевільню. І здійснюють власні, маніакальні сценарії. Як там вони заявляли " антиросія"? реалізували! Народ, який поважав, вас, як сусідів. Вніс у становлення вклад, і гадки не мав, що прийдете вбивати, передав ядерну зброю, зараз вас ненавидить. За виключенням одиниць, схиблених пропагандою.
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06.12.2024 12:07 Ответить
Ого, коняка про "уникнення стратегічної поразки" заговорила. А що таке, де нєсгібаємая вєра в побєду, которая ужє так блізка?
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06.12.2024 11:33 Ответить
тестикули не залізні
коні теж у свій час дохнуть
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06.12.2024 11:40 Ответить
Я не вірю в оці всі "істерики". Немає підстав у росії для істерик.
От у Асада вона є. Повстанці відрізають його від Тартусу, тобто від руснявої допомоги суходолом. Без неї йому гаплик. У русні й близько такого становища немає, навпаки, справи на фронті рухаються добре.
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06.12.2024 11:42 Ответить
рашисти нічого доброго від трампа та нової адміністрації Білого дому не очікують
стан на @уйлостані не є райдужним та рожевим, найманці не гумові, закінчують, як і бойові сили та засоби
починають потрохи просувати свої пропозиції щодо майбутніх перемовин
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06.12.2024 11:55 Ответить
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06.12.2024 12:27 Ответить
Ну ця картинка точно допоможе нам перемогти. Головне - вставляти у кожній темі якомога більше разів. Тільки на кількість ішакєдов щоночі це не впливає.
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06.12.2024 15:23 Ответить
Зате у тебе в кожній темі "плач" про те, як у них все чудово і як у нас все погано, з натяком на те, що "Кац пропонує здатися". Не дочекаєшся ...
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06.12.2024 16:29 Ответить
Я не пропоную здатися, лише перестати сміятись з "тупих ваньок" і розглядати їх як дуже серйозних ворогів, з якими треба воювати серйозно, не недооцінюючи, бо це погано закінчиться.
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06.12.2024 16:31 Ответить
А ми воюємо не серйозно, а всі озброєння спрацьовують самостійно, без нашої участі? І лавруша заговорив про "стратегічну поразку" виключно через похмільний стан? Так на твою думку ...
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06.12.2024 16:55 Ответить
Не сильно б я звертав увагу на його іржання. Приблизно як на розповіді "генерала СВР". Ой плохо у нас всьо, плохо... а потом раз - і ужє всьо хорошо. Знаємо ми таке ниття на публіку.
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06.12.2024 16:58 Ответить
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06.12.2024 17:26 Ответить
Кожен вірить у те, що йому найбільше хочеться ...
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06.12.2024 12:38 Ответить
Та і очко не залізне
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06.12.2024 12:13 Ответить
Не шукайте слабину у росіянах: коли лаврову відрубають голову, його тіло ще 20 хв вимагатиме 4 українські області і Крим.

Та і лавров не до росіян це звартався, це меседж для Заходу.
Залякують, що вони - загнаний звір, який вже готовий на ядерку .
Багато американців від таких натяків обсцикаються, обсцираються і ригають зі страху.

p.s. а карлсон - звичайний підор. Нахабно ретранслює російські ідеї в голови реднеків.
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06.12.2024 11:44 Ответить
Реднекам вони близькі: скрєпи, сільная рука.
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06.12.2024 11:46 Ответить
Американці, нам допомогають, а вот ти скиглиш за кордоном, повертайся та дома щось роби.
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06.12.2024 11:50 Ответить
А з чого пан Redcar Ukraine, який себе називає українцем, американці мають sцятися від погроз кацапів? Ці потвори - кацапи ніколи не нападуть на США, вони прощупують своїми заявами, не образилися США і не бабахнуть по їх пускових, літаках і заводах. Ніхто вже давно не боїтиься кацапів, просто не бажають возитися з лайном. Час показав, що вони з 1991 року вкладали великі гроші в агентів в Україні, підкупом і корупцією руйнували державу зсередини, підривали склади і викупали зброю..., а 11-й рік топчуться на Донбасі, Запорізькій та Херсонській областях. Почали лізти на Харківщину, але отримують добрих пендєлєй.
Україна вистоїть, можливо не в тих кордонах, але вистоїть. Звичайно ситуація могла бути кращою, якби нарід 73% у 2019 року не вибрав свою смерть. Слугориги добре послабили Україну своїми ворожими діями і незнанням всього, що мали б знати державники. Вони засвоїли тільки одне - красти, красти, красти і брехати.
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06.12.2024 12:15 Ответить
так не бояться шо он цілий піздоріус на днях волав, що рашка робить по 1000-1500 танків ледь не щомісяця і шо це більше ніж у 5 найбільших європейських країн разом узятих. це він від сміливості волав, чи як?
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06.12.2024 12:20 Ответить
Те, що ,,не в тих кордонах,, вже Україною назвати буде складно. Та й в такому випадку цей залишок буде тимчасовим. Бо росія одержавши чверть нашої країни вже на практиці відчує слабкість глобального Заходу який невзмозі захищати своїх друзів. Тож згодом будуть кусати далі. Це як грабіжнику дозволити залишити гроші собі але гаманець віддати потерпілому. Це хіба зупинить його від подальших грабунків?
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06.12.2024 12:28 Ответить
Нема ніякої росії.
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06.12.2024 11:33 Ответить
Так...російськомовнія...
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06.12.2024 11:41 Ответить
Готові співпрацювати з Вашингтоном на благо Всесвіту, знаєм-знаєм.
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06.12.2024 11:34 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/12/6/7487917/ Росія не бачить причин, через які Москва і Вашингтон не можуть співпрацювати заради Всесвіту
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06.12.2024 11:36 Ответить
Несе ахінею, стукаючи копитами, мабуть з ранку забули овсом нагодувати.
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06.12.2024 11:35 Ответить
Вівсянка, сер!

(наглядач у гаагській в'язниці)
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06.12.2024 13:22 Ответить
Дайте кентавру вівса, можна з новічьком-нехай не мучиться сам, і світ не мучить.
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06.12.2024 11:36 Ответить
Стратегічна поразка сталась років тридцять тому, коли вами жандарми правити стали, все інше питання часу...
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06.12.2024 11:37 Ответить
Коли Петро їм дав погоняло Росія
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06.12.2024 11:45 Ответить
а доньку свою єкатерину вінокурову, яка народилася у м.Нью-Йорк (США) у 1982 році, має громадянство США та закінчила Колумбійський університет, отримала диплом магістра економіки у Лондоні, ти кінь пржєвальського готовий разом із онуками забрати нарешті з США до @уйлостану?
балабол дешевий...
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06.12.2024 11:38 Ответить
Хіба вона досі не на родінє?
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06.12.2024 11:40 Ответить
вона громадянка США (за народженням), тобто батьківщина для неї - США
якщо реально - до 22-го, до санкцій бритів, була на @уйлостані
після санкцій зникла, за даними джерел США - скористалась своїм американським паспортом та тихенько із дітьми повернулася до Штатів, де час від часу до неї приїздить чоловік-комерс
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06.12.2024 11:51 Ответить
Нашо її забирати- вони по неї орєшніком уїбуть
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06.12.2024 11:44 Ответить
треба ще мати той арєшнік-рубєж
усе чим могли уїпати - вже уїпали - більше нема чим
усе решта - понти
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06.12.2024 11:52 Ответить
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06.12.2024 12:48 Ответить
тих орєшніків було 2, або 3. один запустили - долетів. другий запустили - десь впав. якшо є третій - то до нього краще не підходити, бо все робоче шо було, полетіло ше в 1-й версії.
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06.12.2024 12:53 Ответить
Серьожа, от ти як армянін якімсь довом ставший рюзьке скотина, відповіси - у тебе шия чухаєтся? Алергії на пенькову мутузку нема? А на мило?
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06.12.2024 11:40 Ответить
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06.12.2024 12:51 Ответить
Коняка істерить. Смішний цей блеф,коли дочка в Нью-Йорку.
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06.12.2024 11:40 Ответить
2 г. нікотину- його "перемога"
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06.12.2024 11:42 Ответить
По перше Петро 1, щоб не напружувати пам'ять з похмілля, усьому стаду дав поганяло россия.

У в других можете просто застрілитися. Шикарний привід для самогубства
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06.12.2024 11:43 Ответить
Ти, падло , роскатало рота на українську землю, все що станеться , буде поразкою для орди
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06.12.2024 11:44 Ответить
То це НАТО, і Україна на них напала? В них там ''скрєпа голови'' бо мізків там немає. І таку маячню ще вислуховують в Европі та сша. Женіть всю москалоту з цилівізованого світу.
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06.12.2024 11:45 Ответить
нацистська Росія повинна бути знищена
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06.12.2024 11:49 Ответить
Сидить і розповідає,що вони будуть лупити по Україні аби тільки США їм не завдали поразки. Ну от що це таке? Взагалі на Заході розуміють цей рівень маячні та абсурду,який продукує засрашка?
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06.12.2024 11:49 Ответить
А що, СВО вже до стратегічної поразки підходить?
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06.12.2024 11:55 Ответить
Схоже на те,стара кляча щось знає.
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06.12.2024 12:41 Ответить
Бггг, неадекватів з себе корчать. "Нє трогай міня! Я псіхічєскій!!". До якоїсь пори це працювало.
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06.12.2024 12:02 Ответить
Тоді єдиний шлях, як казав ***** - в "рай" через евтаназію.
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06.12.2024 12:02 Ответить
Стара,смердюча коняка,як завжди несе маячню, нічого дивного.
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06.12.2024 12:03 Ответить
1.5% світового ВВП! А как воняєт!
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06.12.2024 12:03 Ответить
то було колись, тепер набагато менше......
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06.12.2024 12:46 Ответить
"...удар балістичною ракетою "Рубіж", які пуйло для залякування назвало "Орєшнік" є прямим "посланням США та їх союзникам", які продовжують постачати Україні далекобійну зброю" .Старий коняка лаврушка.
А в США і Європі зрозуміли це, як припинення на майбутнє торгівлю з придурками і поступово душити потвору за допомогою санкцій і поставок зброї та допомоги Україні.
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06.12.2024 12:05 Ответить
..
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06.12.2024 12:12 Ответить
Чим більше Росія буде "готова на всё" - тим сильніше Захід буде затягувать на її шиї "удавку"...
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06.12.2024 12:13 Ответить
як би ця "удавка" не виявилася палкою з двох кінців, бо поки товстий зхудне, то худий здохне. І мова не про Захід, він то якраз в гарному становищі, вигідному, чого не скажеш про Україну і українців
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06.12.2024 12:18 Ответить
Пропонуєш інший варіант? Давай... (Тільки не "маніловщину")...
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06.12.2024 12:21 Ответить
пропонуєте, щоб Захід перестав душити рашу? Не заважав їм робити свої чорні справи? Справді думаєте, що після цього росіяни великодушно перестануть нас душити?
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06.12.2024 20:28 Ответить
Спочатку, перед війною було - "Забирайте свои манатки". А тепер виявляється це були вимоги своєї безпеки)))
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06.12.2024 12:23 Ответить
Я уже подзапутался. Так спецоперация ещё идёт по плану или как?
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06.12.2024 12:28 Ответить
вигдятає так, наче цей переляканий кінь сидить і ледь не плаче, намагаючись пребільшити свої можливості... розуміє що якраз то росія і застосовує усі можливі засоби, а проти неї застосування навіть не починались
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06.12.2024 12:29 Ответить
Этой лошади нужно срочно принять три капли никотина
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06.12.2024 12:37 Ответить
А в яких очках наш смарагдовий буде тепер вишукувать мир?
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06.12.2024 12:37 Ответить
Тужиця?
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06.12.2024 12:42 Ответить
расєя - це болотно-гнійна "цивілізація" - тільки хлоркою.
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06.12.2024 12:42 Ответить
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06.12.2024 12:42 Ответить
ріббентроп в свій час говорив те саме....
тоді була антигітлерівська коаліція, зараз антипутінська ,
тоді Захід проковтнув в 1938 році (Деладьє і Чембелен умиротворювало шікельгрубера поки не почалася Друга Світова і зараз меркель саркозі , обама з байденом умиротворювали ***ла і знову отримали тепер уже Третю Світову, і що досі бояться сказати що вона вже йде
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06.12.2024 12:44 Ответить
Украина тоже на все готова хоть взорвать Чернобыль при попутном ветре. Так что не пугай лошадь облезлая
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06.12.2024 12:57 Ответить
не *****. Бути готовим і мати можливість - суть різні поняття.
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06.12.2024 13:10 Ответить
Коняка Калантаряка, с "Орешника" весь мир уже посмеялся - хватит эту армянскую шутку повторять!
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06.12.2024 13:10 Ответить
Стратегічна поразка паРаші - це її розвал. Нажаль , зараз ми це забезпечити не зможемо.
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06.12.2024 13:11 Ответить
Підказка для коняки. Уїбати повністю з України - це не стратегічна поразка. Виконуйте.
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06.12.2024 13:14 Ответить
Росія готова на все, чи кремль готовий на все ?
ТО НЕХАЙ ЗРАЗУ САМОВБ'ЄТЬСЯ !
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06.12.2024 13:34 Ответить
Гопота срана. Ця істерика говорить лише про то, шо вони бояться. Головне тільки, шоп на цю гопотську істерику Захід не повівся
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06.12.2024 13:36 Ответить
Так хочуть стратегічно спасти російськомовних жителів України що готові ******* по них ядеркою. Насправді ні це все блеф і показуха.
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06.12.2024 13:47 Ответить
Хто-небудь вбийте цю істоту, воно занадто затрималось на цьому світі.
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06.12.2024 14:02 Ответить
Мы тоже на всё готовы
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06.12.2024 17:28 Ответить
У росіян залишився лише один спосіб уникнути "стратегічної поразки" - зробити так, щоб з ху.лом стався "нещасний випадок" і звалити все на діда. Зробити вигляд, що вони не підтримували "СВО" і прикинутись білими і пухнастими. Тоді, можливо, решта світу зробити вигляд, що так і було і за прийнятні репарації дозволить цьому утворенню існувати далі
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06.12.2024 20:12 Ответить
Чому лавров спокійно висловлюється про війну ? Значить у них там в кремлі СВО отримала істинну назву "ВІЙНА". Бо він би вже давно валив тайгу.
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26.12.2024 09:11 Ответить
 
 