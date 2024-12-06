Россия готова на все, чтобы избежать стратегического поражения, - Лавров
Россия готова использовать все возможные средства в войне против Украины, чтобы избежать "стратегического поражения".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По его словам, удар баллистической ракетой "Орешник" является прямым "посланием США и их союзникам", которые продолжают поставлять Украине дальнобойное оружие.
"Мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им преуспеть в том, что они называют стратегическим поражением России", - сказал Лавров.
Российский министр также высказался относительно позиции США, обвинив Вашингтон в борьбе за "гегемонию над миром", тогда как Россия, по его мнению, защищает свои "законные интересы безопасности".
Лавров также упомянул, что Запад, якобы, отказался обсуждать "гарантии безопасности для России" перед началом полномасштабного вторжения, и обвинил Украину в том, что она дважды отклонила предложения по сохранению территориальной целостности.
"Мы не начинали эту войну. Мы годами и годами посылали предупреждения о том, что подталкивание НАТО все ближе и ближе к нашим границам создаст проблему", - высказался Лавров.
Напомним, 5 декабря, перед выступлением Лаврова на заседании ОБСЕ, Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала в знак протеста против действий России.
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Н е н а в и д жу!!!!!!!!!
коні теж у свій час дохнуть
От у Асада вона є. Повстанці відрізають його від Тартусу, тобто від руснявої допомоги суходолом. Без неї йому гаплик. У русні й близько такого становища немає, навпаки, справи на фронті рухаються добре.
стан на @уйлостані не є райдужним та рожевим, найманці не гумові, закінчують, як і бойові сили та засоби
починають потрохи просувати свої пропозиції щодо майбутніх перемовин
Та і лавров не до росіян це звартався, це меседж для Заходу.
Залякують, що вони - загнаний звір, який вже готовий на ядерку .
Багато американців від таких натяків обсцикаються, обсцираються і ригають зі страху.
p.s. а карлсон - звичайний підор. Нахабно ретранслює російські ідеї в голови реднеків.
Україна вистоїть, можливо не в тих кордонах, але вистоїть. Звичайно ситуація могла бути кращою, якби нарід 73% у 2019 року не вибрав свою смерть. Слугориги добре послабили Україну своїми ворожими діями і незнанням всього, що мали б знати державники. Вони засвоїли тільки одне - красти, красти, красти і брехати.
(наглядач у гаагській в'язниці)
балабол дешевий...
якщо реально - до 22-го, до санкцій бритів, була на @уйлостані
після санкцій зникла, за даними джерел США - скористалась своїм американським паспортом та тихенько із дітьми повернулася до Штатів, де час від часу до неї приїздить чоловік-комерс
усе чим могли уїпати - вже уїпали - більше нема чим
усе решта - понти
У в других можете просто застрілитися. Шикарний привід для самогубства
А в США і Європі зрозуміли це, як припинення на майбутнє торгівлю з придурками і поступово душити потвору за допомогою санкцій і поставок зброї та допомоги Україні.
тоді була антигітлерівська коаліція, зараз антипутінська ,
тоді Захід проковтнув в 1938 році (Деладьє і Чембелен умиротворювало шікельгрубера поки не почалася Друга Світова і зараз меркель саркозі , обама з байденом умиротворювали ***ла і знову отримали тепер уже Третю Світову, і що досі бояться сказати що вона вже йде
ТО НЕХАЙ ЗРАЗУ САМОВБ'ЄТЬСЯ !