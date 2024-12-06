Новейшие ракеты-дроны "Пекло" передали Силам обороны: летят на 700 км, уже есть успешные применения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным издания, это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, и запустили в серийное производство.
"Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло"", - сообщили во время презентации.
Характеристики ракеты-дрона "Пекло"
Дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.
Другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются из соображений безопасности.
Участие в мероприятии, кроме Зеленского, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.
Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что ракета "Паляница" уже вышла в серийное производство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хіба він керує виробництвом ціх дронів?
Чергова піар-акція ...
" ОСТАННЯ НАДІЯ! " --як порятунок втечі на власну Кримську дачу ...
* ( Думаю. що там вже вкрай зачекалися нашого ПОБЄДОНОСЦЯ ?! )
Двигунець з аліка на 16 кгс (у нептуна-400) і кріплення на гвинтиках М5 до жесті обшивки)
такий двигунець народ на лісапети ставить
Ним затверджені норми витрат на одного народного депутата України на 2025 рік.
Відповідно до цих норм на весь 2025 рік норма витрат на депутата складатиме:
· 90 тисяч грн - кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату
· 1,59 млн грн - фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України
· 350 тисяч грн - нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України
· 8 тисяч грн - відрядження помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців)
237,9 тисяч грн - кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера 670 грн - відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата України з виборцями.
Загалом законопроектом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» №12000 Управлінню справами Апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3,139 млрд грн !!!!!!!!!!!
https://sud.ua/uk/news/publication/315993-parlament-utverdil-smetu-verkhovnoy-rady-na-2025-god-norma-raskhodov-na-odnogo-deputata-sostavit-228-mln-grn-v-god
А тепер задача:
Вирахувати скільки паляниць і пеклів можна виробити за ці гроші?
Шикарна характеристика виробу...
US $43,296.02