Новейшие ракеты-дроны "Пекло" передали Силам обороны: летят на 700 км, уже есть успешные применения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным издания, это первая серия ракет-дронов украинского производства, которые передали в войска, и запустили в серийное производство.

"Уже есть пять успешных применений ракет-дронов "Пекло"", - сообщили во время презентации.

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Характеристики ракеты-дрона "Пекло"

Дальность поражения 700 км и скорость 700 км в час.

Другие технические характеристики украинской ракеты-дрона и количество переданных единиц не называются из соображений безопасности.

Участие в мероприятии, кроме Зеленского, приняли Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр и советник Президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что ракета "Паляница" уже вышла в серийное производство.

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