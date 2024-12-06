Новітні ракети-дрони "Пекло" передали Силам оборони: летять на 700 км, вже є успішні застосування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними видання, це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.
"Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло"", - повідомили під час презентації.
Характеристики ракети-дрона "Пекло"
Дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.
Інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються з міркувань безпеки.
Участь в заході, крім Зеленського, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ракета "Паляниця" вже вийшла у серійне виробництво.
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Хіба він керує виробництвом ціх дронів?
Чергова піар-акція ...
" ОСТАННЯ НАДІЯ! " --як порятунок втечі на власну Кримську дачу ...
* ( Думаю. що там вже вкрай зачекалися нашого ПОБЄДОНОСЦЯ ?! )
Двигунець з аліка на 16 кгс (у нептуна-400) і кріплення на гвинтиках М5 до жесті обшивки)
такий двигунець народ на лісапети ставить
Ним затверджені норми витрат на одного народного депутата України на 2025 рік.
Відповідно до цих норм на весь 2025 рік норма витрат на депутата складатиме:
· 90 тисяч грн - кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату
· 1,59 млн грн - фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України
· 350 тисяч грн - нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України
· 8 тисяч грн - відрядження помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців)
237,9 тисяч грн - кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера 670 грн - відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата України з виборцями.
Загалом законопроектом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» №12000 Управлінню справами Апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3,139 млрд грн !!!!!!!!!!!
https://sud.ua/uk/news/publication/315993-parlament-utverdil-smetu-verkhovnoy-rady-na-2025-god-norma-raskhodov-na-odnogo-deputata-sostavit-228-mln-grn-v-god
А тепер задача:
Вирахувати скільки паляниць і пеклів можна виробити за ці гроші?
Шикарна характеристика виробу...
US $43,296.02