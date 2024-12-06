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Новітні ракети-дрони "Пекло" передали Силам оборони: летять на 700 км, вже є успішні застосування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними видання, це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"

"Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло"", - повідомили під час презентації.

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Характеристики ракети-дрона "Пекло"

Дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"

Інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються з міркувань безпеки.

Участь в заході, крім Зеленського, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ракета "Паляниця" вже вийшла у серійне виробництво.

Читайте: Зеленський привітав воїнів із Днем ЗСУ: Ви стали на захист, коли у нас ще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"
Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"
Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"
Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"
Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"
Сили оборони отримали новітній ракету-дрон "Пекло"

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) ракети (4022) дрони (4689)


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Топ коментарі
+71
Чому ця небрита морда Зеленського не сфоткалася на фоні бракованих мін ?
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06.12.2024 14:25
+70
"Передав" - це коли Порох передає військовим придбане за власні кошти. А це зветься - пропіарився за державні гроші.
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06.12.2024 14:25
+60
Нагадало анекдот: Водовоз: "Люди, я вам воду привіз!" Коняка повертає голову: "Ти привіз?"
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06.12.2024 14:28
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Главное до Москвы достает.
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06.12.2024 15:45 Відповісти
Якісь вони маленькі. Треба такі що б могли на спині нести ракету повітря-повітря Р-73. Такий собі літаючий блукаючий Петриот з керуванням з літака ДРВС. Закошмарили б всю орківську авіацію. Паляниця мабуть побільше буде і по вантажопідьйомності підійде. Але там писали швидкість 400 км. Дарую ідею, якщо ще самі не здогадалися.
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06.12.2024 15:50 Відповісти
А новітні ракети-дрони "Паляниця" вже закінчили свої "успішні застосування", чи я щось пропустив?
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06.12.2024 15:51 Відповісти
Ракета "Паляниця" вже вийшла у серійне виробництво
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06.12.2024 16:04 Відповісти
якщо розробкою та виробництвом керували зелені падлюки...то ці дрони літати та вибухати не можуть....як і мини...
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06.12.2024 15:53 Відповісти
Фактично це КР повітряного базування. До чого тут приставка "дрон"? Можливість керувати? Так нема камери.
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06.12.2024 15:58 Відповісти
Судячи по нумерації щонайменше 52 є. Хоча хотілось би 520 чи 5200
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06.12.2024 16:08 Відповісти
Відео починається з 069
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06.12.2024 18:55 Відповісти
Так он він який передаст....
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06.12.2024 16:16 Відповісти
А до чого тут Зеленський?
Хіба він керує виробництвом ціх дронів?
Чергова піар-акція ...
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06.12.2024 16:18 Відповісти
Питання , а нахрена викладати на загал??? Щоб кацапи підготувались? Піар двох під*рів! А коштувати це буде не вражених цілей , а потім і життів наших бійців. На війні інформація , це така ж зброя , а вони її у руки ворогу віддають.
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06.12.2024 16:40 Відповісти
+- 700 км кажите? це можна дон-дону влучити прям в ахмат ..., заграє іншими фарбами якщо на ракетах "татаров" написати - вийде летючі татарови вбивають кадирівців
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06.12.2024 16:45 Відповісти
"Подарунок" для загарбників з Рфії та КНДР від українських ЗСУ у день св. Миколая .
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06.12.2024 17:47 Відповісти
--А я то думаю--гадаю : хто нині корегував дронометання на керченський міст ( ново--спеченою супер--пупер зброєю. ) що повибивали все шкло у Керчінських буд...та жодна комета .чомусь так і НЕ СІГОНУЛА по МОСТУ?! Тепер--все зрозуміло: --ЦЕ оСТРАТЕГІЧНО+ .Президентський ОБ*єкт під кодовою назвою:
" ОСТАННЯ НАДІЯ! " --як порятунок втечі на власну Кримську дачу ...
* ( Думаю. що там вже вкрай зачекалися нашого ПОБЄДОНОСЦЯ ?! )
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06.12.2024 17:49 Відповісти
Он поєдет жить в Лондон
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07.12.2024 09:04 Відповісти
в Гондон
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07.12.2024 10:45 Відповісти
Ну і на що то так голосно повідомляти? В'***** по тихому і хай москалі потилицю чухають, що то було....
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06.12.2024 17:54 Відповісти
Вони ФАУ-1 надихалися, чи шо? Якось дуже все примітивно виглядає...
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06.12.2024 18:44 Відповісти
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06.12.2024 18:47 Відповісти
Мало похоже. На ФАУ 1 пульсирующий РД. А на пекле компрессорный РД. Если это он конечно сверху. Потому что выглядит как с АлиЭкспресс.
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06.12.2024 18:49 Відповісти
Ну навіщо все так буквально сприймати? Я ж не казав про ТТХ. Йшлося про зовнішній вигляд насамперед.
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06.12.2024 18:53 Відповісти
Ну всьо. Тепер захiд взагалi допомогу перекрие!
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06.12.2024 18:47 Відповісти
Черговий муляж за ********)
Двигунець з аліка на 16 кгс (у нептуна-400) і кріплення на гвинтиках М5 до жесті обшивки)
такий двигунець народ на лісапети ставить
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06.12.2024 19:10 Відповісти
****.ла. Це ми, ті хто сплачує податки, передали ЗСУ. От жеж ****.а
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06.12.2024 19:21 Відповісти
Москалям в коментах чомусь ця новина не сподобалася ))
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06.12.2024 19:37 Відповісти
Славимо Найшашличнішого!
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06.12.2024 20:01 Відповісти
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06.12.2024 19:37 Відповісти
Як ця вундерфафля 700 км пролетить?
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06.12.2024 20:10 Відповісти
Думаю зі свистом )
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06.12.2024 20:17 Відповісти
Там нечего коментировать. Посмотрим по результатам. Про морские дроны уже забыли или еще есть.
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06.12.2024 21:05 Відповісти
Только сегодня вдарили по платфомам возле Крыма
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07.12.2024 10:47 Відповісти
Схоже є кріплення для підвіски під літак. Чи це не крилата ракета? Навіщо цей новояз - "Ракето-дрон"? Якщо вона летить прямолінійно, то мабуть хай так і називають. Для піару є, а де результат?
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06.12.2024 21:24 Відповісти
очевидно, если не запускать на ракете - сам не полетит.
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07.12.2024 01:04 Відповісти
зупиніть ***** цей потяг свята зельоного маразму -я зійду
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06.12.2024 23:49 Відповісти
Це так само, як на початку війни ,на гуманітарку що приходила із за кордону вони чипляли наклейку,, Від подружжя Зеленських".......
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07.12.2024 04:50 Відповісти
Так, а до речі- а чому нема його фото на фоні 100 000 бракованих мін?
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07.12.2024 04:55 Відповісти
намальовано непогано...Питання - чи відчують в ЗСУ ці розробки на Донбасі????? Чи хрін його зна хто шо відчує...
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07.12.2024 05:26 Відповісти
Верховна Рада 19 листопада затвердила свій кошторис на 2025 рік (проект постанови 12218).

Ним затверджені норми витрат на одного народного депутата України на 2025 рік.

Відповідно до цих норм на весь 2025 рік норма витрат на депутата складатиме:

· 90 тисяч грн - кошти для компенсації вартості проїзду територією України, які щомісячно видаються народному депутату

· 1,59 млн грн - фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України

· 350 тисяч грн - нарахування на оплату праці помічників-консультантів народного депутата України

· 8 тисяч грн - відрядження помічників-консультантів народних депутатів України у виборчі округи (з розрахунку на 10 місяців)
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07.12.2024 09:20 Відповісти
2 тисячі грн - відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах

237,9 тисяч грн - кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера 670 грн - відшкодування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням зустрічей народного депутата України з виборцями.

Загалом законопроектом «Про Державний бюджет України на 2025 рік» №12000 Управлінню справами Апарату Верховної Ради заплановано фінансування в обсязі 3,139 млрд грн !!!!!!!!!!!

https://sud.ua/uk/news/publication/315993-parlament-utverdil-smetu-verkhovnoy-rady-na-2025-god-norma-raskhodov-na-odnogo-deputata-sostavit-228-mln-grn-v-god
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07.12.2024 09:22 Відповісти
Я надіюсь, що це не державна таємниця

А тепер задача:
Вирахувати скільки паляниць і пеклів можна виробити за ці гроші?
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07.12.2024 09:24 Відповісти
Дарма ви так розкритикували виріб, він чудовий. Хоча б тому що він є. Двигуни з Аліка? Так, вони самі, і ця схема дає можливість штампувати їх пачками. Саме цей двигун не дає можливість встановити потужну БЧ, але якщо схема докаже ефективність, її можна масштабувати, скопіювати двигун, збільшити і виробляти вже тут.
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07.12.2024 09:53 Відповісти
"він чудовий. Хоча б тому що він є???"
Шикарна характеристика виробу...
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07.12.2024 10:00 Відповісти
https://www.aliexpress.com/item/1005007300281372.html?spm=a2g0o.productlist.main.75.56b25704YpnwzZ&algo_pvid=143811b2-c0d6-44ec-abb4-25d70c98547f&algo_exp_id=143811b2-c0d6-44ec-abb4-25d70c98547f-37&pdp_npi=4%40dis%21UAH%211918300.02%211841568.04%21%21%21326102.85%21313058.74%21%40211b617a17335585235563241e7bd9%2112000040116021061%21sea%21UA%21142756756%21X&curPageLogUid=************&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Jet Turbo Engine HX-1000 100KG Thrust Jetturbo Engine for Sale


US $43,296.02
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07.12.2024 10:13 Відповісти
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07.12.2024 15:10 Відповісти
Це пздць....Спочатку при Пороху зробили норм комплекс КР "Нептун" а при ЗЕ якусь літаючу модель з китайським двиглом . Але то краще ніж нічого...Зелені недоумки хоч на такі дрони гроші не вкрали. ЗЕ ,де наші балістичні ракети?
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07.12.2024 20:17 Відповісти
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