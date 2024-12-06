Новітні ракети-дрони "Пекло" передали Силам оборони: летять на 700 км, вже є успішні застосування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський передав Силам оборони першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними видання, це перша серія ракет-дронів українського виробництва, які передали до війська, та запуcтили у серійне виробництво.

"Вже є п'ять успішних застосувань ракет-дронів "Пекло"", - повідомили під час презентації.

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Характеристики ракети-дрона "Пекло"

Дальність ураження 700 км та швидкість 700 км на годину.

Інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих одиниць не називаються з міркувань безпеки.

Участь в заході, крім Зеленського, взяли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, міністр оборони Рустем Умєров, міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр та радник Президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що ракета "Паляниця" вже вийшла у серійне виробництво.

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