Иран обвинил Украину в якобы поддержке сирийских "террористических группировок" и продаже им оружия из США

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина якобы поддерживает сирийских повстанцев и продает им оружие, которое "получила от США". Там призвали прекратить "поддержку террористов в регионе Западной Азии".

Об этом заявил помощник министра иностранных дел Ирана Моджтаба Демирчилу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.

Демирчилу сослался на "некоторые сообщения", что якобы некоторые украинские чиновники незаконно продают сирийским повстанцам "полученное от США" оружие.

"Он назвал эти действия вопиющим нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом и призвал к их немедленному прекращению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Демирчилу считает "использование таких группировок для дестабилизации региона Западной Азии неэтичной политикой, противоречащей всем принципам и нормам международного права", имея в виду повстанцев против правительства диктатора Башара Асада.

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Иранский чиновник также осудил "неоднократные и безосновательные заявления" украинских властей о роли Ирана в войне в Украине.

По его словам, эти заявления Украина делает, чтобы, в частности, получить от США финансовую и военную помощь.

По его словам, "Тегеран последовательно выступал против войны с самого начала", не имеет никакого отношения к ней и "всегда призывал к диалогу с целью поиска дипломатического решения разногласий".

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Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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