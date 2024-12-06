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Новости Война в Сирии
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Иран обвинил Украину в якобы поддержке сирийских "террористических группировок" и продаже им оружия из США

сирія,повстанці,сирійські

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина якобы поддерживает сирийских повстанцев и продает им оружие, которое "получила от США". Там призвали прекратить "поддержку террористов в регионе Западной Азии".

Об этом заявил помощник министра иностранных дел Ирана Моджтаба Демирчилу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mehr.

Демирчилу сослался на "некоторые сообщения", что якобы некоторые украинские чиновники незаконно продают сирийским повстанцам "полученное от США" оружие.

"Он назвал эти действия вопиющим нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом и призвал к их немедленному прекращению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Демирчилу считает "использование таких группировок для дестабилизации региона Западной Азии неэтичной политикой, противоречащей всем принципам и нормам международного права", имея в виду повстанцев против правительства диктатора Башара Асада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ и Иран несут основную ответственность за деградацию ситуации с безопасностью в Сирии, - МИД Украины

Иранский чиновник также осудил "неоднократные и безосновательные заявления" украинских властей о роли Ирана в войне в Украине.

По его словам, эти заявления Украина делает, чтобы, в частности, получить от США финансовую и военную помощь.

По его словам, "Тегеран последовательно выступал против войны с самого начала", не имеет никакого отношения к ней и "всегда призывал к диалогу с целью поиска дипломатического решения разногласий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцев призывают покинуть Сирию из-за ухудшения ситуации с безопасностью, - МИД

Что происходит в Сирии

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

"Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о проведении масштабной военной операции против правительственных войск. В ходе операции они заявили о захвате более 400 квадратных километров территории, включая стратегически важные районы.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

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Автор: 

Иран (1782) оружие (10203) Сирия (3144)


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Топ комментарии
+21
А за збитий пасажирський літак він відповісти не хоче?
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06.12.2024 16:04
+20
Вообще епанулись твари полотецеголовые. Мало того что Иран обявил Украине войну и поставляет рашистам ракеты и дроны которые разрушили Украину, так еще упрекает нас что мы помогаем ополченцам в борьбе с рашистами и асадитами которые так же наши враги обявившие нам войну. Ето точь в точь как дворовой гопник-беспредельщик который всех кошмарит а когда нарывается на кого то посильнее и получает киzды так визжит во все горло милиция памагите
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06.12.2024 16:03
+13
Країна, що співпрацює з хамасом та хезболою, яка підтримує рашистів, що порушили всі міжнародні договори та конвенції, закликає Україну до чогось? Здається, у них однакова з лавровим "диппошта" для нюхання/куріння... І методички одні й ті ж самі.
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06.12.2024 16:03
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06.12.2024 16:00 Ответить
И ??? Свои ʃahɛd вспомните .
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06.12.2024 16:01 Ответить
Та пофігу ці Шахеди. Найбільше озброєння сирійським повстанцям поставив кацапс юький військовий контингент у Сирії - це і стрілецька зброя, і артилерія, і **********, і бронетехніка, і авіація, і навіть елементи комптексу С-400 (радар).
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06.12.2024 17:00 Ответить
"іранськава мальчіка расп"ялі в трусікі " (с)
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06.12.2024 16:02 Ответить
Вообще епанулись твари полотецеголовые. Мало того что Иран обявил Украине войну и поставляет рашистам ракеты и дроны которые разрушили Украину, так еще упрекает нас что мы помогаем ополченцам в борьбе с рашистами и асадитами которые так же наши враги обявившие нам войну. Ето точь в точь как дворовой гопник-беспредельщик который всех кошмарит а когда нарывается на кого то посильнее и получает киzды так визжит во все горло милиция памагите
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06.12.2024 16:03 Ответить
Країна, що співпрацює з хамасом та хезболою, яка підтримує рашистів, що порушили всі міжнародні договори та конвенції, закликає Україну до чогось? Здається, у них однакова з лавровим "диппошта" для нюхання/куріння... І методички одні й ті ж самі.
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06.12.2024 16:03 Ответить
А за збитий пасажирський літак він відповісти не хоче?
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06.12.2024 16:04 Ответить
гопник-вбивця жаліється, що жертва почала давати йому люлей?
іран, а надання озброєнь терористам на @уйлостані не бажаєте припинити?
або ж припинити озброювати та нацьковувати вашу улюблену терористичну хезболлу?
пі@ари брехливі, ще до вас дійде черга
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06.12.2024 16:05 Ответить
Можете поцеловать себя в очко, вообще насрать что там думает иран, да хоть анунаков потдерживаем, рептилоидов, хоть кого абы вас упырей в гроб побыстрее загнать, твари с комплексами наполеона!
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06.12.2024 16:06 Ответить
А це посольство ще працює в Україні? .лять. Вам мало шахедів?
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06.12.2024 16:06 Ответить
Чия я б корова мичала, а іранська засунула б свій палець у сраку і не *******. Треба на рівні МЗС підготувати коротку заяву для Ірану- просто сказати перською- їдіть *****!
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06.12.2024 16:07 Ответить
❗️Ціль - Ідліб, Хама, Хомс і, звичайно, Дамаск. Сподіваємося, що цей марш опозиції триватиме в Сирії без жодних пригод, - заява президента Турції Ердогана
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06.12.2024 16:07 Ответить
іранська шмари дуже смішні, мабуть наклали в штани, Україна буде допомогати розйобувати Іран дуже активно, поки це гівно террорестичне не зникне з карти
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06.12.2024 16:09 Ответить
Вы еще нам за сбитый гражданский самолет ответите, иранские твари!
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06.12.2024 16:09 Ответить
щас випустять ґундяя і той скаже, шо свого часу дідами будувальний крам ***** спасітєля, теж Україна зруйнувала )))
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06.12.2024 16:11 Ответить
Що, банщікі, не подобається, коли постачають зброю твоїм ворогам?
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06.12.2024 16:12 Ответить
Згадали за міжнародне право. Ахахах.
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06.12.2024 16:13 Ответить
А про шахєди які вони надають кацапам вони не хочуть розповісти
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06.12.2024 16:13 Ответить
Полотенцеголовые дружно идут на х..
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06.12.2024 16:15 Ответить
Свинособаки з обдзюреними ганчирками на головах мабуть не знають шо таке Шахед-136. Дай Боже Цахалу сил щоб вас зарити на смітнику.
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06.12.2024 16:17 Ответить
І бойові комарі теж ?
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06.12.2024 16:21 Ответить
Укри і не на таке здатні, коли їх розізлити. Ми вже гравці світової геополітики. раша в перде
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06.12.2024 16:21 Ответить
Ху...ло сказало, іранці зробили. Головне що оплатил
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06.12.2024 16:34 Ответить
а шахеди, а іранські балістичні ракети, а снаряди??? А збитий пасажирський літак МАУ??? Чому Іран не відшкодовує Україні збитки завдані його агресивною політикою по відношенню до України?!
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06.12.2024 16:36 Ответить
Ще на німно звертати увагу . Пішли попід куй від Бреста і до Пхеньяна
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06.12.2024 16:43 Ответить
Україна напала на рашу,а тепер напала на Сірію!! Планує напасти на Іран та Ватікан!!
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06.12.2024 16:43 Ответить
А українське МЗС що відповіло ?
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06.12.2024 16:54 Ответить
Оце так довга «українська рука». Аж чебуреки всерлися).
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06.12.2024 16:54 Ответить
Ось не фіг нам більше робити, тільки якимсь чебурекам на Близькому Сході допомагати!!! Мало нам війни з плешивим гітлером та його ордою ще у Сірію залазити…. Дурня якась!!!
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06.12.2024 16:59 Ответить
оце так оце дае Аль Буданга
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06.12.2024 17:01 Ответить
Якщо покаже відео, де бійці "Хайят Тахрір аш-Шам", їдять сало та п'ють горілку, тоді повіримо
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06.12.2024 17:09 Ответить
З 1984 року Іран визнаний у США державою спонсором тероризму. У 2019 році Вашингтон вніс Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) до переліку террористичних організацій, Щоб Ви розуміли -в Ірані є своя національна армія, а КВІР - це спеціально створена після Ісламської революції 1979 року мілітарна організація, яка має захищати виключно клерикальний режим аятол, реальну владу в цій країні, від внутрішніх збурень і зовнішніх ворогів. Вони називають себе не захисниками Ірану, а «моджахедами» - воїнами Бога, учасниками джихаду. Це щось середнє між Росгвардією та ПВК «Вагнер» Пригожина, однак набагато потужніше.Корпус вартових - це таємна багатомільярдна бізнес-імперія, яка контролює понад 50% економіки Ірану - ядерну, ракетну, програму з виробництва дронів; нафтові, газові родовища, нафтохімічні заводи, телекомунікаційні компанії та підприємства, що зводять інфраструктурні проєкти.За майже 45 років свого існування Корпус вартових розрісся до небачених масштабів: він має власні сухопутні війська, повітряні та морські сили, розвідки - усього приблизно 300 тис. осіб, Саме КВІР заснувала терористичну організацію ,,ХЕЗБОЛЛА",надає підтримку ще одній терористичній організації, ,,ХАМАС,". курують іракські терористичні організації: «Катаїб Хезболла», «Харакат Ан-Нуджаба», «Асаїб Ахль аль-Хакк». У Бахрейні інструктори Корпусу вартових готують бойовиків низки терористичних груп, відправляють їм озброєння та техніку. У Ємені КВІР підтримує терористів-хуситів - саме вони причетні до нападу на нафтові об'єкти Саудівської Аравії і судна в Червоному Морі, Структури Корпусу вартових переховують у себе бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».Крім того, підрозділи КВІР підтримують потужну наступальну кіберпрограму, проводять кібератаки проти іноземних урядів і компаній.Тільки за останні 10-12 років КВІР готував або проводив провокації у США, Великобританії, Франції, Німеччині, в Ізраїлі, у Нідерландах, Швеції, Данії, Туреччині, в ОАЕ, Іраку, Ефіопії, Колумбії, Кенії, Танзанії. Цей список можна продовжувати і багато ще чого розповісти про Корпус вартових Ісламської революції.Ця організація від початку заснування жила тероризмом. І не дивно, що вона зараз підтримала державу-терористку, росію. І саме КВІР займається постачанням ій зброі, Україна ж має на це належно відреагувати і розставити всі крапки над «і», назвавши КВІР і всі її структури терористичною організацією, а сам Іран спонсором тероризму. Так само, як це зробили наші американські та європейські друзі........
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06.12.2024 17:29 Ответить
Кацапня через своїх посіпак пургу прогнали... Ціль цього вкиду, щоб Захід на давав зброї Україні.
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06.12.2024 17:31 Ответить
Ну що іранці, бачите, в цю гру можна грати в двох, невідомо звідки сирійські.ополчєнці навчилися дронами знищувати військову техніку асада ))
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06.12.2024 18:25 Ответить
Треба тоді ще Магур та Морських малюків передати десь в район Тартусу
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06.12.2024 19:04 Ответить
В любом сирийском военторге можно купить танк, пушку и миномет. Ассад не даст соврать.
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06.12.2024 19:51 Ответить
Треба допомогти добити дві бази русні, морську та авіа, а Іран нехай стреляється, нам байдуже
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06.12.2024 20:00 Ответить
які потвори...
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07.12.2024 01:39 Ответить
 
 