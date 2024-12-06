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Новини Війна в Сирії
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Іран звинуватив Україну в нібито підтримці сирійських "терористичних угруповань" та продажі їм зброї зі США

У МЗС Ірану звинуватили Україну у підтримці сирійських повстанців

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців та продає їм зброю, яку "отримала від США". Там закликали припинити "підтримку терористів у регіоні Західної Азії".

Про це заявив помічник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Демірчілу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr.

Демірчілу послався на "деякі повідомлення", що начебто деякі українські посадовці незаконно продають сирійським повстанцям "отриману від США" зброю.

"Він назвав ці дії кричущим порушенням міжнародних зобов'язань щодо запобігання та боротьби з тероризмом і закликав до їх негайного припинення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Демірчілу вважає "використання таких угруповань для дестабілізації регіону Західної Азії неетичною політикою, що суперечить усім принципам і нормам міжнародного права", маючи на увазі повстанців проти уряду диктатора Башара Асада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ та Іран несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України

Іранський посадовець також засудив "неодноразові та безпідставні заяви" української влади про роль Ірану у війні в Україні.

За його словами, ці заяви Україна робить, щоб, зокрема, отримати від США фінансову та військову допомогу.

За його словами, "Тегеран послідовно виступав проти війни з самого початку", не має жодного відношення до неї й "завжди закликав до діалогу з метою пошуку дипломатичного вирішення розбіжностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українців закликають залишити Сирію через погіршення безпекової ситуації, - МЗС 

Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не причетна до загострення ситуації в Сирії, відповідальні - РФ та Іран, - МЗС

Автор: 

Іран (2030) зброя (7460) Сирія (1858)


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Топ коментарі
+21
А за збитий пасажирський літак він відповісти не хоче?
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06.12.2024 16:04
+20
Вообще епанулись твари полотецеголовые. Мало того что Иран обявил Украине войну и поставляет рашистам ракеты и дроны которые разрушили Украину, так еще упрекает нас что мы помогаем ополченцам в борьбе с рашистами и асадитами которые так же наши враги обявившие нам войну. Ето точь в точь как дворовой гопник-беспредельщик который всех кошмарит а когда нарывается на кого то посильнее и получает киzды так визжит во все горло милиция памагите
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06.12.2024 16:03
+13
Країна, що співпрацює з хамасом та хезболою, яка підтримує рашистів, що порушили всі міжнародні договори та конвенції, закликає Україну до чогось? Здається, у них однакова з лавровим "диппошта" для нюхання/куріння... І методички одні й ті ж самі.
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06.12.2024 16:03
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06.12.2024 16:00 Відповісти
И ??? Свои ʃahɛd вспомните .
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06.12.2024 16:01 Відповісти
Та пофігу ці Шахеди. Найбільше озброєння сирійським повстанцям поставив кацапс юький військовий контингент у Сирії - це і стрілецька зброя, і артилерія, і **********, і бронетехніка, і авіація, і навіть елементи комптексу С-400 (радар).
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06.12.2024 17:00 Відповісти
"іранськава мальчіка расп"ялі в трусікі " (с)
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06.12.2024 16:02 Відповісти
Вообще епанулись твари полотецеголовые. Мало того что Иран обявил Украине войну и поставляет рашистам ракеты и дроны которые разрушили Украину, так еще упрекает нас что мы помогаем ополченцам в борьбе с рашистами и асадитами которые так же наши враги обявившие нам войну. Ето точь в точь как дворовой гопник-беспредельщик который всех кошмарит а когда нарывается на кого то посильнее и получает киzды так визжит во все горло милиция памагите
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06.12.2024 16:03 Відповісти
Країна, що співпрацює з хамасом та хезболою, яка підтримує рашистів, що порушили всі міжнародні договори та конвенції, закликає Україну до чогось? Здається, у них однакова з лавровим "диппошта" для нюхання/куріння... І методички одні й ті ж самі.
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06.12.2024 16:03 Відповісти
А за збитий пасажирський літак він відповісти не хоче?
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06.12.2024 16:04 Відповісти
гопник-вбивця жаліється, що жертва почала давати йому люлей?
іран, а надання озброєнь терористам на @уйлостані не бажаєте припинити?
або ж припинити озброювати та нацьковувати вашу улюблену терористичну хезболлу?
пі@ари брехливі, ще до вас дійде черга
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06.12.2024 16:05 Відповісти
Можете поцеловать себя в очко, вообще насрать что там думает иран, да хоть анунаков потдерживаем, рептилоидов, хоть кого абы вас упырей в гроб побыстрее загнать, твари с комплексами наполеона!
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06.12.2024 16:06 Відповісти
А це посольство ще працює в Україні? .лять. Вам мало шахедів?
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06.12.2024 16:06 Відповісти
Чия я б корова мичала, а іранська засунула б свій палець у сраку і не *******. Треба на рівні МЗС підготувати коротку заяву для Ірану- просто сказати перською- їдіть *****!
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06.12.2024 16:07 Відповісти
❗️Ціль - Ідліб, Хама, Хомс і, звичайно, Дамаск. Сподіваємося, що цей марш опозиції триватиме в Сирії без жодних пригод, - заява президента Турції Ердогана
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06.12.2024 16:07 Відповісти
іранська шмари дуже смішні, мабуть наклали в штани, Україна буде допомогати розйобувати Іран дуже активно, поки це гівно террорестичне не зникне з карти
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06.12.2024 16:09 Відповісти
Вы еще нам за сбитый гражданский самолет ответите, иранские твари!
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06.12.2024 16:09 Відповісти
щас випустять ґундяя і той скаже, шо свого часу дідами будувальний крам ***** спасітєля, теж Україна зруйнувала )))
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06.12.2024 16:11 Відповісти
Що, банщікі, не подобається, коли постачають зброю твоїм ворогам?
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06.12.2024 16:12 Відповісти
Згадали за міжнародне право. Ахахах.
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06.12.2024 16:13 Відповісти
А про шахєди які вони надають кацапам вони не хочуть розповісти
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06.12.2024 16:13 Відповісти
Полотенцеголовые дружно идут на х..
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06.12.2024 16:15 Відповісти
Свинособаки з обдзюреними ганчирками на головах мабуть не знають шо таке Шахед-136. Дай Боже Цахалу сил щоб вас зарити на смітнику.
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06.12.2024 16:17 Відповісти
І бойові комарі теж ?
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06.12.2024 16:21 Відповісти
Укри і не на таке здатні, коли їх розізлити. Ми вже гравці світової геополітики. раша в перде
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06.12.2024 16:21 Відповісти
Ху...ло сказало, іранці зробили. Головне що оплатил
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06.12.2024 16:34 Відповісти
а шахеди, а іранські балістичні ракети, а снаряди??? А збитий пасажирський літак МАУ??? Чому Іран не відшкодовує Україні збитки завдані його агресивною політикою по відношенню до України?!
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06.12.2024 16:36 Відповісти
Ще на німно звертати увагу . Пішли попід куй від Бреста і до Пхеньяна
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06.12.2024 16:43 Відповісти
Україна напала на рашу,а тепер напала на Сірію!! Планує напасти на Іран та Ватікан!!
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06.12.2024 16:43 Відповісти
А українське МЗС що відповіло ?
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06.12.2024 16:54 Відповісти
Оце так довга «українська рука». Аж чебуреки всерлися).
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06.12.2024 16:54 Відповісти
Ось не фіг нам більше робити, тільки якимсь чебурекам на Близькому Сході допомагати!!! Мало нам війни з плешивим гітлером та його ордою ще у Сірію залазити…. Дурня якась!!!
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06.12.2024 16:59 Відповісти
оце так оце дае Аль Буданга
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06.12.2024 17:01 Відповісти
Якщо покаже відео, де бійці "Хайят Тахрір аш-Шам", їдять сало та п'ють горілку, тоді повіримо
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06.12.2024 17:09 Відповісти
З 1984 року Іран визнаний у США державою спонсором тероризму. У 2019 році Вашингтон вніс Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) до переліку террористичних організацій, Щоб Ви розуміли -в Ірані є своя національна армія, а КВІР - це спеціально створена після Ісламської революції 1979 року мілітарна організація, яка має захищати виключно клерикальний режим аятол, реальну владу в цій країні, від внутрішніх збурень і зовнішніх ворогів. Вони називають себе не захисниками Ірану, а «моджахедами» - воїнами Бога, учасниками джихаду. Це щось середнє між Росгвардією та ПВК «Вагнер» Пригожина, однак набагато потужніше.Корпус вартових - це таємна багатомільярдна бізнес-імперія, яка контролює понад 50% економіки Ірану - ядерну, ракетну, програму з виробництва дронів; нафтові, газові родовища, нафтохімічні заводи, телекомунікаційні компанії та підприємства, що зводять інфраструктурні проєкти.За майже 45 років свого існування Корпус вартових розрісся до небачених масштабів: він має власні сухопутні війська, повітряні та морські сили, розвідки - усього приблизно 300 тис. осіб, Саме КВІР заснувала терористичну організацію ,,ХЕЗБОЛЛА",надає підтримку ще одній терористичній організації, ,,ХАМАС,". курують іракські терористичні організації: «Катаїб Хезболла», «Харакат Ан-Нуджаба», «Асаїб Ахль аль-Хакк». У Бахрейні інструктори Корпусу вартових готують бойовиків низки терористичних груп, відправляють їм озброєння та техніку. У Ємені КВІР підтримує терористів-хуситів - саме вони причетні до нападу на нафтові об'єкти Саудівської Аравії і судна в Червоному Морі, Структури Корпусу вартових переховують у себе бойовиків терористичної організації «Аль-Каїда».Крім того, підрозділи КВІР підтримують потужну наступальну кіберпрограму, проводять кібератаки проти іноземних урядів і компаній.Тільки за останні 10-12 років КВІР готував або проводив провокації у США, Великобританії, Франції, Німеччині, в Ізраїлі, у Нідерландах, Швеції, Данії, Туреччині, в ОАЕ, Іраку, Ефіопії, Колумбії, Кенії, Танзанії. Цей список можна продовжувати і багато ще чого розповісти про Корпус вартових Ісламської революції.Ця організація від початку заснування жила тероризмом. І не дивно, що вона зараз підтримала державу-терористку, росію. І саме КВІР займається постачанням ій зброі, Україна ж має на це належно відреагувати і розставити всі крапки над «і», назвавши КВІР і всі її структури терористичною організацією, а сам Іран спонсором тероризму. Так само, як це зробили наші американські та європейські друзі........
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06.12.2024 17:29 Відповісти
Кацапня через своїх посіпак пургу прогнали... Ціль цього вкиду, щоб Захід на давав зброї Україні.
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06.12.2024 17:31 Відповісти
Ну що іранці, бачите, в цю гру можна грати в двох, невідомо звідки сирійські.ополчєнці навчилися дронами знищувати військову техніку асада ))
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06.12.2024 18:25 Відповісти
Треба тоді ще Магур та Морських малюків передати десь в район Тартусу
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06.12.2024 19:04 Відповісти
В любом сирийском военторге можно купить танк, пушку и миномет. Ассад не даст соврать.
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06.12.2024 19:51 Відповісти
Треба допомогти добити дві бази русні, морську та авіа, а Іран нехай стреляється, нам байдуже
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06.12.2024 20:00 Відповісти
які потвори...
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07.12.2024 01:39 Відповісти
 
 