Іран звинуватив Україну в нібито підтримці сирійських "терористичних угруповань" та продажі їм зброї зі США

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Україна нібито підтримує сирійських повстанців та продає їм зброю, яку "отримала від США". Там закликали припинити "підтримку терористів у регіоні Західної Азії".

Про це заявив помічник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Демірчілу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr.

Демірчілу послався на "деякі повідомлення", що начебто деякі українські посадовці незаконно продають сирійським повстанцям "отриману від США" зброю.

"Він назвав ці дії кричущим порушенням міжнародних зобов'язань щодо запобігання та боротьби з тероризмом і закликав до їх негайного припинення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Демірчілу вважає "використання таких угруповань для дестабілізації регіону Західної Азії неетичною політикою, що суперечить усім принципам і нормам міжнародного права", маючи на увазі повстанців проти уряду диктатора Башара Асада.

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Іранський посадовець також засудив "неодноразові та безпідставні заяви" української влади про роль Ірану у війні в Україні.

За його словами, ці заяви Україна робить, щоб, зокрема, отримати від США фінансову та військову допомогу.

За його словами, "Тегеран послідовно виступав проти війни з самого початку", не має жодного відношення до неї й "завжди закликав до діалогу з метою пошуку дипломатичного вирішення розбіжностей".

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Що відбувається у Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

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