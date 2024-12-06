На фронте 119 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 119. Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжается два боестолкновения.
Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызово и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается два.
На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.
На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.
Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, 11 боестолкновений продолжается.
Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник 30 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего, в настоящее время продолжаются бои в 11 локациях.
На Времевском направлении наши войска отбили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
Ситуация на других направлениях
На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.
На Курщине с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.
На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.
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