На фронте 119 боевых столкновений, наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте составляет 119. Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани, в настоящее время продолжается два боестолкновения.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызово и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор продолжается два.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

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Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 21 атаку противника, 11 боестолкновений продолжается.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник 30 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего, в настоящее время продолжаются бои в 11 локациях.

На Времевском направлении наши войска отбили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

Ситуация на других направлениях

На Ореховском направлении украинские защитники отбили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.

На Курщине с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.

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