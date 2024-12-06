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Новости
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ГБР проводит служебное расследование относительно заместителя директора Удовиченко, который не задекларировал элитную квартиру в Киеве

Государственное бюро расследований проводит служебное расследование в отношении первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорилось о его проживании в незадекларированной квартире в одном из самых элитных ЖК Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГБР, направленном на запрос "Украинской правды".

"Управление внутреннего контроля осуществляет служебное расследование в отношении первого заместителя Государственного бюро расследований Александра Удовиченко, которое в настоящее время продолжается", - отметили в ведомстве.

В то же время деталей о ходе этого служебного расследования в ГБР не предоставили.

ДБР розпочало службове розслідування щодо Олександра Удовиченка

Кроме того, представители ГБР проинформировали журналистов, что по состоянию на 2 декабря в Управление внутреннего контроля ГБР от НАПК не поступало информации относительно соответствующего мониторинга образа жизни Удовиченко.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни заместителя директора ГБР Александра Удовиченко.

Перед этим журналисты hromadske выяснили, что Удовиченко проживает в апартаментах элитного столичного ЖК Regent Hill стоимостью около $900 тыс.

Автор: 

расследование (3040) ГБР (2979) Удовиченко Александр (12)


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Топ комментарии
+10
В той же час 100500 агентів НАБУ отримують ЗП і бронь за те, що раз в 3 роки оголосять підозру якомусь дупутату.
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06.12.2024 20:06
+9
Корупція вже проросла по всіх щаблях влади
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06.12.2024 20:05
+8
Зараз Захід баблом засипає - от вони вже и ніг під собою не чують
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06.12.2024 20:17
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06.12.2024 20:05 Ответить
Корупція вже проросла по всіх щаблях влади
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06.12.2024 20:05 Ответить
Вона з тих щаблів НІКОЛИ не злазила.. Просто при зепідарах це вже на рівні мокшанських скреп-на корупції країна тримається
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06.12.2024 20:14 Ответить
Зараз Захід баблом засипає - от вони вже и ніг під собою не чують
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06.12.2024 20:17 Ответить
В той же час 100500 агентів НАБУ отримують ЗП і бронь за те, що раз в 3 роки оголосять підозру якомусь дупутату.
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06.12.2024 20:06 Ответить
білий та пухнастий як і переріяюча збіглова
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06.12.2024 20:07 Ответить
Боголюбов виїхав з країни в Австрію по чужому паспортру, а у Удовиченко зявилася квартира в Києві. Що не ясно?
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06.12.2024 20:20 Ответить
"... Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування щодо першого заступника директора ДБР..." - по закону службове розслідування проводити може тільки директор....
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06.12.2024 20:23 Ответить
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06.12.2024 20:47 Ответить
це можно вважати самозайнятістю?
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06.12.2024 20:57 Ответить
Винесуть догану, та й по все. Перевірено часом.
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06.12.2024 21:09 Ответить
Так і буде,а за місяц все забудеться!
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06.12.2024 21:18 Ответить
К Умерову вопросов НЕТ ?
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06.12.2024 23:02 Ответить
 
 