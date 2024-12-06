ГБР проводит служебное расследование относительно заместителя директора Удовиченко, который не задекларировал элитную квартиру в Киеве

Государственное бюро расследований проводит служебное расследование в отношении первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорилось о его проживании в незадекларированной квартире в одном из самых элитных ЖК Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГБР, направленном на запрос "Украинской правды".

"Управление внутреннего контроля осуществляет служебное расследование в отношении первого заместителя Государственного бюро расследований Александра Удовиченко, которое в настоящее время продолжается", - отметили в ведомстве.

В то же время деталей о ходе этого служебного расследования в ГБР не предоставили.

Кроме того, представители ГБР проинформировали журналистов, что по состоянию на 2 декабря в Управление внутреннего контроля ГБР от НАПК не поступало информации относительно соответствующего мониторинга образа жизни Удовиченко.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни заместителя директора ГБР Александра Удовиченко.

Перед этим журналисты hromadske выяснили, что Удовиченко проживает в апартаментах элитного столичного ЖК Regent Hill стоимостью около $900 тыс.