ГБР проводит служебное расследование относительно заместителя директора Удовиченко, который не задекларировал элитную квартиру в Киеве
Государственное бюро расследований проводит служебное расследование в отношении первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко - фигуранта журналистского расследования Hromadske, в котором говорилось о его проживании в незадекларированной квартире в одном из самых элитных ЖК Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе ГБР, направленном на запрос "Украинской правды".
"Управление внутреннего контроля осуществляет служебное расследование в отношении первого заместителя Государственного бюро расследований Александра Удовиченко, которое в настоящее время продолжается", - отметили в ведомстве.
В то же время деталей о ходе этого служебного расследования в ГБР не предоставили.
Кроме того, представители ГБР проинформировали журналистов, что по состоянию на 2 декабря в Управление внутреннего контроля ГБР от НАПК не поступало информации относительно соответствующего мониторинга образа жизни Удовиченко.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало мониторинг образа жизни заместителя директора ГБР Александра Удовиченко.
Перед этим журналисты hromadske выяснили, что Удовиченко проживает в апартаментах элитного столичного ЖК Regent Hill стоимостью около $900 тыс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль