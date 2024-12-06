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Новини
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ДБР проводить службове розслідування щодо заступника директора Удовиченка, який не задекларував елітну квартиру у Києві

Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування щодо першого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка - фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йшлося про його проживання в незадекларованій квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ДБР, надісланій на запит "Української правди".

"Управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування стосовно першого заступника Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка, яке на цей час триває", - зазначили у відомстві.

Водночас деталей щодо перебігу цього службового розслідування у ДБР не надали.

ДБР розпочало службове розслідування щодо Олександра Удовиченка

Крім того, представники ДБР проінформували журналістів, що станом на 2 грудня до Управління внутрішнього контролю ДБР від НАЗК не надходило інформації щодо відповідного моніторингу способу життя Удовиченка.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка.

Перед цим журналісти hromadske з'ясували, що Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.

Автор: 

розслідування (2269) ДБР (3488) Удовиченко Олександр (12)


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Топ коментарі
+10
В той же час 100500 агентів НАБУ отримують ЗП і бронь за те, що раз в 3 роки оголосять підозру якомусь дупутату.
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06.12.2024 20:06
+9
Корупція вже проросла по всіх щаблях влади
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06.12.2024 20:05
+8
Зараз Захід баблом засипає - от вони вже и ніг під собою не чують
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06.12.2024 20:17
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06.12.2024 20:05 Відповісти
Корупція вже проросла по всіх щаблях влади
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06.12.2024 20:05 Відповісти
Вона з тих щаблів НІКОЛИ не злазила.. Просто при зепідарах це вже на рівні мокшанських скреп-на корупції країна тримається
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06.12.2024 20:14 Відповісти
Зараз Захід баблом засипає - от вони вже и ніг під собою не чують
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06.12.2024 20:17 Відповісти
В той же час 100500 агентів НАБУ отримують ЗП і бронь за те, що раз в 3 роки оголосять підозру якомусь дупутату.
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06.12.2024 20:06 Відповісти
білий та пухнастий як і переріяюча збіглова
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06.12.2024 20:07 Відповісти
Боголюбов виїхав з країни в Австрію по чужому паспортру, а у Удовиченко зявилася квартира в Києві. Що не ясно?
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06.12.2024 20:20 Відповісти
"... Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування щодо першого заступника директора ДБР..." - по закону службове розслідування проводити може тільки директор....
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06.12.2024 20:23 Відповісти
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06.12.2024 20:47 Відповісти
це можно вважати самозайнятістю?
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06.12.2024 20:57 Відповісти
Винесуть догану, та й по все. Перевірено часом.
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06.12.2024 21:09 Відповісти
Так і буде,а за місяц все забудеться!
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06.12.2024 21:18 Відповісти
К Умерову вопросов НЕТ ?
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06.12.2024 23:02 Відповісти
 
 