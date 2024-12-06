ДБР проводить службове розслідування щодо заступника директора Удовиченка, який не задекларував елітну квартиру у Києві
Державне бюро розслідувань проводить службове розслідування щодо першого заступника директора ДБР Олександра Удовиченка - фігуранта журналістського розслідування Hromadske, в якому йшлося про його проживання в незадекларованій квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ДБР, надісланій на запит "Української правди".
"Управління внутрішнього контролю здійснює службове розслідування стосовно першого заступника Державного бюро розслідувань Олександра Удовиченка, яке на цей час триває", - зазначили у відомстві.
Водночас деталей щодо перебігу цього службового розслідування у ДБР не надали.
Крім того, представники ДБР проінформували журналістів, що станом на 2 грудня до Управління внутрішнього контролю ДБР від НАЗК не надходило інформації щодо відповідного моніторингу способу життя Удовиченка.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка.
Перед цим журналісти hromadske з'ясували, що Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.
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