НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо заступника глави ДБР Удовиченка, - ЗМІ
Після журналістського розслідування про нерухомість родини заступника директора ДБР Олександра Удовиченка, НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо нього.
Про це йдеться у відповіді НАБУ для hromadske, інформує Цензор.НЕТ
У НАБУ розповіли, що вони вивчили розслідування hromadske та провели інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої розпочали досудове розслідування.
Водночас більше інформації вони не можуть надати, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може зашкодити кримінальному провадженню.
Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка.
Перед цим журналісти hromadske з'ясували, що Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.
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который, вот вопрос...
Але ми йдемо до ЄС ,і ната теж чекає нас....
Цікаво знати, скільки ще байок про ЄС І НАТО розкажуть нам наші можновладці ?