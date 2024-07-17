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Новини
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НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо заступника глави ДБР Удовиченка, - ЗМІ

удовиченко

Після журналістського розслідування про нерухомість родини заступника директора ДБР Олександра Удовиченка, НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо нього.

Про це йдеться у відповіді НАБУ для hromadske, інформує Цензор.НЕТ

У НАБУ розповіли, що вони вивчили розслідування hromadske та провели інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої розпочали досудове розслідування.

Водночас більше інформації вони не можуть надати, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може зашкодити кримінальному провадженню.

Читайте: $170 тисяч за закриття справи: НАБУ викрило корупційну схему в Офісі генпрокурора (оновлено)

Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка.

Перед цим журналісти hromadske з'ясували, що Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.

Автор: 

НАБУ (5111) ДБР (3587) Удовиченко Олександр (12)


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Топ коментарі
+5
Недолуга в професійному плані влада Зеленського,ще нахабно показово панує у всіх сферах життя країни,не рахуючись з опозицією!Довго ж "розгрібати бедлам буде потрібно наступникам.
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18.07.2024 00:07 Відповісти
+4
Понабирали гімнюків і тепер борються одне з одним.
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17.07.2024 23:49 Відповісти
+3
Ні дня без корупції і зловживань. Як він перевірку проходив ? Хто той товаріщ майор, який його допустив ?
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18.07.2024 00:23 Відповісти
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НАБУ під "шарагу Портнова" підкоп риє
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17.07.2024 23:41 Відповісти
Понабирали гімнюків і тепер борються одне з одним.
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17.07.2024 23:49 Відповісти
Извините, но как же он мог служить в очистке государственых органов?

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18.07.2024 01:20 Відповісти
ему господин "швондер" дал рекомендацию
который, вот вопрос...

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18.07.2024 01:27 Відповісти
Недолуга в професійному плані влада Зеленського,ще нахабно показово панує у всіх сферах життя країни,не рахуючись з опозицією!Довго ж "розгрібати бедлам буде потрібно наступникам.
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18.07.2024 00:07 Відповісти
...дуже патужне хлопченя, краде не менше за інших рішал.
Але ми йдемо до ЄС ,і ната теж чекає нас....
Цікаво знати, скільки ще байок про ЄС І НАТО розкажуть нам наші можновладці ?
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18.07.2024 00:20 Відповісти
Ні дня без корупції і зловживань. Як він перевірку проходив ? Хто той товаріщ майор, який його допустив ?
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18.07.2024 00:23 Відповісти
А вот і нє падерьотесь!
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18.07.2024 00:48 Відповісти
кепські справи якщо ДБР керують хабарники
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18.07.2024 02:14 Відповісти
Гринкевич старший ніс бабло саме йому (вказує сумм). А той пронюхав,що пасуть і *взяв* і старого і малого - я чистіший ніж королева Англії. А ті найняли бігусят і капкан захлопнувся. Прощай комсомол і вища партійна школа (був такий гумор для проштрафившихся партєйцев в 70).
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18.07.2024 04:36 Відповісти
 
 