НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо заступника глави ДБР Удовиченка, - ЗМІ

Після журналістського розслідування про нерухомість родини заступника директора ДБР Олександра Удовиченка, НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо нього.

Про це йдеться у відповіді НАБУ для hromadske, інформує Цензор.НЕТ

У НАБУ розповіли, що вони вивчили розслідування hromadske та провели інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої розпочали досудове розслідування.

Водночас більше інформації вони не можуть надати, оскільки стан розслідування становить таємницю слідства, розголошення якої може зашкодити кримінальному провадженню.

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Раніше повідомлялось, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка.

Перед цим журналісти hromadske з'ясували, що Удовиченко мешкає в апартаментах елітного столичного ЖК Regent Hill вартістю близько $900 тис.