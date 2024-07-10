НАЗК почало моніторинг способу життя заступника глави ДБР Удовиченка після журналістського розслідування про нерухомість родини

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Моніторинг способу життя Удовиченка розпочали саме на підставі журналістського матеріалу видання.

У розслідуванні журналісти з'ясували, що заступник директора ДБР і керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва - Regent Hill. Проте в декларації посадовця згадки про цю нерухомість відсутні - декларує він узагалі орендовану квартиру в Голосіївському районі Києва.

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Квартира в ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка - Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки.

Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК – близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових.

У квітні 2024 року, за даними розслідування, на Ірину Копач оформлюють ще й окремий паркінг у цьому самому ЖК за 100 тисяч гривень.

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