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НАЗК почало моніторинг способу життя заступника глави ДБР Удовиченка після журналістського розслідування про нерухомість родини

НАЗК почало перевірку щодо заступника глави ДБР Удовиченка

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя заступника директора ДБР Олександра Удовиченка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Моніторинг способу життя Удовиченка розпочали саме на підставі журналістського матеріалу видання. 

У розслідуванні журналісти з'ясували, що заступник директора ДБР і керівник Головного слідчого управління ДБР Олександр Удовиченко живе у квартирі в одному з найелітніших ЖК Києва - Regent Hill. Проте в декларації посадовця згадки про цю нерухомість відсутні - декларує він узагалі орендовану квартиру в Голосіївському районі Києва.

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Квартира в ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка - Христини Копач. Ця родичка, Ірина Копач, найімовірніше, є тіткою жінки.

Ринкова вартість нерухомості такої площі у вказаному ЖК – близько $900 000. Водночас у договорі купівлі-продажу було вказано 1,9 млн гривень. Тобто 50 000 доларів за тогочасним курсом проти щонайменше 900 000 реальних ринкових.

У квітні 2024 року, за даними розслідування, на Ірину Копач оформлюють ще й окремий паркінг у цьому самому ЖК за 100 тисяч гривень.

Також читайте: НАЗК викрило чиновника київської Податкової у незаконному збагаченні на 25 мільйонів

Автор: 

перевірка (1243) НАЗК (1696) ДБР (3564) Удовиченко Олександр (12)


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Топ коментарі
+10
А НАЗК це шо постіино потрібно тикати носом в корупцію?
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10.07.2024 16:33 Відповісти
+9
НАЗК: "Паднимите мне веки!"
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10.07.2024 16:34 Відповісти
+6
Типовий спосіб поведінки НАЗК

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10.07.2024 16:35 Відповісти
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А НАЗК це шо постіино потрібно тикати носом в корупцію?
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10.07.2024 16:33 Відповісти
Це все одно нічого не змінить. Можна подумати, хоч одна сволота повернула вкрадене.
Хіба що поділяться часткою, якщо дійде до суду, та й то сумнівно.
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10.07.2024 16:39 Відповісти
НАЗК: "Паднимите мне веки!"
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10.07.2024 16:34 Відповісти
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10.07.2024 16:42 Відповісти
Шо нє панятна-то апять всьо бабушкадєдушкінамамінапапіна всю трудавую жисть капєєчька до капєєчькі...
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10.07.2024 16:35 Відповісти
Типовий спосіб поведінки НАЗК

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10.07.2024 16:35 Відповісти
ДБР це ділим бабло разом-ось це правильна абривіатура...
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10.07.2024 16:38 Відповісти
Вже спакувався, і їде в напрямку кордону. Його вілла вже чекає.
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10.07.2024 16:38 Відповісти
Ох ці журналісти , не дають порядним людям спокійно багатіти жити.
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10.07.2024 16:38 Відповісти
Дивний «механізм підбору» на посади, у мудрих кадровиків з НАЗК!!
Беруть на посади, у першу чергу, сліпих, глухих і німих, щоб вони не заважали посадовцям з органів державної влади та керівникам ЦОВВ, з купами, заброньованих ухилянтів на посадах ДержСекретарів та кодлом, отих, дивних заступників, нарощувати собі майнові статки, родичів та жінкам, з ФОНами на млн грн!!!!
Тому і реагують, оті з НАЗК фахівці, виключно на ЗМІ, коли вже напереливки стає Україні !!!
Західні Партнери, знають ще більше, але ж, є отой, СРАТЬєх з ОПУ, на посаді ТВО ПУ !!!…
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10.07.2024 16:42 Відповісти
Тобто якщоб не "кляті" журналісти жив би собі тихенько котлетку до котлетки складав, а ту на тобі трясця
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10.07.2024 16:45 Відповісти
А ось це ?
«Завгосп СБУ живе у котеджі за $600 тисяч, який оформив на матір своєї дружини». громадське на УП.
Хіба таке може бути правдою? Це ж нерально, на мій погляд.
І шо НАЗК?
Мій калькулятор зламався(

Всі ці новостворені «активістами», грантоїдами структури розвалили правоохоронну систему в нуль. Єдине, що ми отримали, це персоніфіковану заточену систему під захист і видбілювання вузького кола «успішних» котлет, везунчіків мегамегалоту.
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10.07.2024 16:48 Відповісти
Скоріш за все, ця проблемуха виникла у дбрівця через Гринкевичів. Гринкевич сам(!!!) ніс 500 косарів,а перший зам відчув (застерегли) небезпеку і арештував Гринкевича, старшого,меншого і все майно. А ті спустили журналюг і показали інтим першого зама у фінансах. На війні як на війні.
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10.07.2024 17:00 Відповісти
За логікою більшості населення України-" чєловєк умєєт жіть, на єго мєстє должєн біл біть я"
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10.07.2024 17:22 Відповісти
Чиновників і депутатів всіх рівнів до війська законів прийн,то багато а хто їх виконує митники хапають сбу хапає депутани заробітну плату собі й помічникам захмарні нараховують судді прокурори хапають всю корупційну систему каленим залізом випалювать
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10.07.2024 17:54 Відповісти
Якби не журналісти, ніхто б і не знав про існування такої істоти (і то не однієї - там цілий виводок). А ще прошу донести нам (народу-людішкам), що добре (розумне, потрібне) воно зробило для держави на займаній посаді ? - за ніщо ж такі статки не створиш. І ще - який принцип підбирання на такі посади ? - має бути ляльковод.
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10.07.2024 21:07 Відповісти
Ці кантори ( назк, дбр, набу ...) перші злодії і корупціонери. Це приватні компанії де кожен член приватний підприємець і платить податки отому що купив хату за 900000$
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11.07.2024 02:39 Відповісти
 
 