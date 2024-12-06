На фронте произошло 163 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошли 163 боевых столкновения,

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес два ракетных (2 ракеты), семь авиационных ударов (в частности, задействовал 13 КАБ) и 512 ударов дронами-камикадзе, совершил 3270 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

Вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Ориентировочные потери врага на направлении составили 87 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено артсистему, четыре боевые бронированные машины, 17 БпЛА, три единицы автомобильной и единицу специальной техники, также повреждены ББМ и четыре единицы автомобильной техники.

Девять раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Боевые действия на Донетчине

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны за прошедший день на Лиманском направлении 14 раз штурмовали российские войска. Атаки отражены.

Вблизи Белой Горы и Ступочек неудачей завершились три попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

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На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются.

На Покровском направлении захватчик в течение дня в целом совершил 44 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Желтого и Чумацкого. Три боестолкновения еще продолжаются. Потери противника за сегодня на направлении составили 107 военных убитыми и 172 - ранеными, украинские защитники уничтожили БМП, пять автомобилей, два квадроцикла, антенну управления БпЛА и мотоцикл захватчиков.

Интенсивно атакует враг наши подразделения и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 35 атак. Террористы пытались продвинуться в районах Старых Тернов, Зари, Сонцевки, Курахово, Дачного и Дальнего, в настоящее время идут бои в 11 локациях.

Продолжается шесть боестолкновений на Времевском направлении, всего до сих пор агрессор 20 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

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Ситуация на других направлениях

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении. Агрессор нанес авиационные удары КАБами по гражданской инфраструктуре Новопавловки и Запорожья.

На Приднепровском направлении отражены три вражеские атаки, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ, идут ожесточенные бои, украинские защитники наносят ощутимые потери российской захватнической армии.