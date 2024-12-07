Просчитывали разные варианты развития событий, - Сырский раскрыл детали подготовки Курской операции

Командование ВСУ тщательно готовилось к проведению Курской операции. Был учтен опыт предыдущих наступательных операций Сил обороны, в частности Харьковской операции в 2022 году.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск", который транслировали в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы просчитывали различные варианты развития событий. Было у нас минимальное и максимальное задание. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году, - ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа", - сказал главком.

Сырский рассказал, что за двое суток перед наступательными действиями он объездил все подразделения и разъяснил цели и пожелал воинам успеха.

По словам главнокомандующего, мотивированность перед началом таких наступательных действий была очень высокой.

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Кроме этого, он отметил тот факт, что РФ "очень хорошо готовила" свою территорию к возможным действиям ВСУ - в Курской области враг построил мощную оборонительную линию с минными полями и оборонительными сооружениями.

"И главное - на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения", - отметил главком.

К слову, в этом же фильме Сырский рассказал, что во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

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