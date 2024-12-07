РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5920 посетителей онлайн
Новости Война
6 752 37

Просчитывали разные варианты развития событий, - Сырский раскрыл детали подготовки Курской операции

Сирський про Курську операцію

Командование ВСУ тщательно готовилось к проведению Курской операции. Был учтен опыт предыдущих наступательных операций Сил обороны, в частности Харьковской операции в 2022 году.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в документальном фильме "Операция Курск", который транслировали в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы просчитывали различные варианты развития событий. Было у нас минимальное и максимальное задание. Конечно, мы учли опыт ведения Харьковской операции (в 2022 году, - ред.). Это не преувеличение, мы действительно учитывали этот опыт, с учетом того, что и местность была похожа", - сказал главком.

Сырский рассказал, что за двое суток перед наступательными действиями он объездил все подразделения и разъяснил цели и пожелал воинам успеха.

По словам главнокомандующего, мотивированность перед началом таких наступательных действий была очень высокой.

Смотрите: Спецназовцы ССО уничтожили взвод морской пехоты, технику врага и восстановили позицию. ВИДЕО+ФОТО

Кроме этого, он отметил тот факт, что РФ "очень хорошо готовила" свою территорию к возможным действиям ВСУ - в Курской области враг построил мощную оборонительную линию с минными полями и оборонительными сооружениями.

"И главное - на основных направлениях, доступных для наступления наших войск, были устроены хорошо подготовленные оборонительные сооружения", - отметил главком.

К слову, в этом же фильме Сырский рассказал, что во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сырский в День ВСУ: Для меня честь командовать таким мужественным и сильным войском. ВИДЕО

Автор: 

Александр Сырский (580) Курск (1088)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Данунафіг.
До сих пір всі плани, прорахунки та розрахунки у ЗЄ та Сирського поиводять до плразок та відступу.

А, якщо ЗЄ каже, що бере щось під особистий контроль - зливай воду, туши світло.
показать весь комментарий
07.12.2024 02:25
+12
Що було добре прораховане, так це звільнення Залужного і його команди. Ситуація на полі бою відразу змінилась на користь путіна
показать весь комментарий
07.12.2024 07:09
+10
Хотів сказати «прорахувалися». Мова то не рідна, хоч і потужно старається.
показать весь комментарий
07.12.2024 02:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У вільній Україні подібні вкиди не проканають, на відміну від сцяних боліт
показать весь комментарий
07.12.2024 03:00 Ответить
Друже.у діми процесор в голові пентіум 1,,,😂😂він скільки інформації за раз не обробить😂😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
07.12.2024 04:13 Ответить
Походу, ти на лампах працюєш
показать весь комментарий
07.12.2024 05:24 Ответить
Вафльонок, побережи дупку
показать весь комментарий
07.12.2024 07:26 Ответить
Данунафіг.
До сих пір всі плани, прорахунки та розрахунки у ЗЄ та Сирського поиводять до плразок та відступу.

А, якщо ЗЄ каже, що бере щось під особистий контроль - зливай воду, туши світло.
показать весь комментарий
07.12.2024 02:25 Ответить
Хотів сказати «прорахувалися». Мова то не рідна, хоч і потужно старається.
показать весь комментарий
07.12.2024 02:59 Ответить
Чому всі живуть минулим....А не бачать майбутнього?
показать весь комментарий
07.12.2024 03:40 Ответить
Прораховували різні варіанти розвитку подій

Шо???
показать весь комментарий
07.12.2024 05:53 Ответить
Якщо сам себе не похвалиш...
показать весь комментарий
07.12.2024 05:54 Ответить
Якщо втрати 1 до 2, то таки обмін піхоти вигідний кацапам, чи Сирський прорахував, що при такому співвідношенні втрат його армія закінчиться раніше ніж ворожа?
показать весь комментарий
07.12.2024 06:54 Ответить
В Силах Обороны Украины уже почти 1.5 миллиона людей, закончились не люди, а моральный дух и желание воевать дальше... А еще может закончится поддержка основного партнера США...
Приехали.
показать весь комментарий
07.12.2024 09:05 Ответить
Рахували рахували...а вийшло як завжди.
показать весь комментарий
07.12.2024 07:07 Ответить
Що було добре прораховане, так це звільнення Залужного і його команди. Ситуація на полі бою відразу змінилась на користь путіна
показать весь комментарий
07.12.2024 07:09 Ответить
Курська операція то дурня і лайно. Замість деокупації Півдня погнали підрозділи на Курськ, щоб знищити, деактивувати найкращі підрозділи ВСУ. Все як сказав Пу!
показать весь комментарий
07.12.2024 08:23 Ответить
Це вина страшних українських неонацистів, які вибрали єврейчика президентом, а потім ксьонз з бодуна назвав їх "мудрий нАрід"!
показать весь комментарий
07.12.2024 08:35 Ответить
Не Курська ,а Суджанська операція , де крім строковиків і кадирівців нікого не було.
показать весь комментарий
07.12.2024 13:54 Ответить
Эта операция имела смысл, только как политическая акция с целью показать, что Украина может действовать активно...
Показали, потери 1 к 2, в то время как в обороне 1 к 3 или 1 к 4... такова цена.
А теперь Трамп продавит прекращения огня и первым требованием там будет вывод войск из курской области...
Рашисты взамен выйдцт из Харьковской.
Вот и всё.
показать весь комментарий
07.12.2024 09:03 Ответить
Кацапи не один раз говорили що переговорів не буде поки не виб'ють ЗСУ з Курська.
показать весь комментарий
07.12.2024 09:19 Ответить
рахували з рашистами,як поскоріше виконати "оманську зраду" з окупаціїУкраїни,котра в ній,В той час, коли рашист прискореними темпами окуповує українську територію,західні партнери ,котрі надають Україні допомогу, і кажуть про більшу мобілізацію ,не відаючи про курську авантюру "зелених",котрі відправили туди добре підготовлені українські війска і частину західної техніки -мабуть від здивування чуть не окуїли...
показать весь комментарий
07.12.2024 10:02 Ответить
піар...***** потрібен піар....
показать весь комментарий
07.12.2024 11:42 Ответить
Суцільні розумові зебіли у владі, окопи там де вони хоч є - майже пусті, підорафія з кожним днем захоплює усе більше території і зеищує наших хлопців, чинуші з верху до низу крадуть безбожно - і це прорахували...!
Шапіто...
показать весь комментарий
07.12.2024 13:46 Ответить
Зеленский розглядав декілька планів операції. Вихід до Уралу, захоплення супермаркетів Москви, селфі з кумиром Пуйлом на фоні Мавзолею. Але місцевість виявилась не зовсім така.
показать весь комментарий
07.12.2024 14:49 Ответить
 
 